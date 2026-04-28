La participación de Broxel en el evento Google Cloud Next 2026 refuerza su apuesta por la innovación financiera impulsada por IA

La empresa mexicana participó en uno de los eventos tecnológicos más influyentes del mundo, donde su Chief Technology Officer, Gustavo Gutiérrez Galindo, compartió su visión sobre el futuro del sector financiero en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Broxel participó en el Google Cloud Next 2026, uno de los foros globales más relevantes en materia de innovación tecnológica, inteligencia artificial y transformación digital que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada, el pasado 22, 23 y 24 de abril. La presencia de la compañía destacó por su posicionamiento como un actor clave en la evolución de los servicios financieros digitales en América Latina.

Como parte de su participación, Gustavo Gutiérrez señaló el papel estratégico de la nube y la inteligencia artificial como herramientas indispensables en la transformación del ecosistema financiero, compartió el gran anuncio de la puerta en marcha de Gemini Enterprise, una nueva versión de Gemini para empresas y Ask Gemini. Con esta alianza, Broxel seguirá trabajando para integrar, junto a su Comité de Inteligencia Artificial, soluciones avanzadas de cloud computing para escalar operaciones, fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia del usuario en un entorno cada vez más digitalizado; consolidando la innovación tecnológica como una apuesta de gran valor para sus clientes.

El Google Cloud Next 2026 reunió a líderes tecnológicos, desarrolladores, empresas globales y startups para presentar las tendencias que están redefiniendo la industria. Google Cloud presentó diversos proyectos y soluciones, incluyendo mejoras en sus modelos de IA, nuevas plataformas para desarrolladores y casos de uso enfocados en sectores como finanzas, retail, salud y gobierno.

Entre los principales ejes del evento destacaron: la evolución de la inteligencia artificial generativa aplicada a negocios, con nuevas capacidades para automatización, análisis predictivo y personalización de servicios; avances en ciberseguridad, con modelos más robustos basados en arquitectura Zero Trust; nuevas herramientas y analítica que permiten tomar decisiones en tiempo real a gran escala; e innovaciones en infraestructura cloud híbrida y multicloud para empresas globales.

La participación de Broxel en este foro internacional, Google Cloud Next 2026, refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y su visión de impulsar servicios financieros más accesibles, seguros y eficientes para dar una mejora experiencia a sus usuarios, posicionándose dentro de la conversación global sobre el futuro de la tecnología y reafirmando su estrategia de crecimiento basada en la digitalización, la inteligencia artificial y la transformación continua del sector financiero. La compañía continúa apostando por la adopción de tecnologías emergentes para consolidar su liderazgo en el ecosistema financiero y así responder a las nuevas demandas del mercado.

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FUENTE Broxel