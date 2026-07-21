Bupa Global Latinoamérica celebra éxito de nuevo reto de Healthy Cities: Pasos diarios de los participantes generan más fondos para reforestación y educación

Colaboradores en la región junto con socios comerciales de la empresa de salud participaron de la cuarta edición de Healthy Cities.

El reto consistió en caminar 6.000 pasos diarios durante un mes generando nuevos fondos para ampliar los programas de sostenibilidad.

Por cada participante que cumplió el reto, el programa 'BGLA Green' incrementó los fondos para apoyar proyectos de reforestación y educación en nuestra región.

MIAMI, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Bupa Global Latinoamérica (BGLA) celebra el éxito de la cuarta edición de su iniciativa Healthy Cities, con un total de más de 69.3 millones de pasos. Este reto internacional promueve un estilo y hábitos de vida saludables, a la vez que impulsa la conservación del medio ambiente.

Bupa

Para lograrlo, se unieron, en esta nueva edición, los colaboradores de Bupa en 6 países – Ecuador, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y roles regionales en México – así como un grupo aún más grande de socios comerciales de la compañía de salud en la región quienes participaron como invitados especiales del programa.

Los participantes caminaron 6.000 pasos diarios durante un mes, promoviendo de esta forma la importancia del ejercicio y hábitos saludables. A cambio, Bupa se comprometió a proporcionar nuevos fondos para la iniciativa BGLA Green con el objetivo de plantar aún más árboles, apoyar proyectos de deporte inclusivo y reforzar su programa de jardines en escuelas.

"El objetivo fundamental de Healthy Cities es concientizar sobre la estrecha relación entre la salud de las personas y la del planeta. A través de la participación activa de nuestros colaboradores y socios estratégicos en varios países, en Bupa reafirmamos nuestro compromiso de seguir financiando proyectos ambientales. Gracias a ello, estamos plantando miles de árboles en la región para crear entornos urbanos más saludables que contribuyan a mejorar la salud de las personas", afirmó Fernando Martín, Director General de Bupa Global Latinoamérica.

Con esta nueva edición, Bupa avanza con los proyectos en la región para lograr más de 48.000 árboles plantados al cierre de 2026, mientras apoya programas de educación medioambientales y de deporte inclusivo en las escuelas para inspirar las nuevas generaciones.

Los colaboradores de Bupa marcaron el avance de los proyectos de reforestación participando en actividades de voluntariado de plantación de árboles. En República Dominicana se realizó en el Parque Nacional Humedales del Ozama, ubicado en la provincia de Santo Domingo, mientras que en Ecuador las actividades se dieron cita en el Parque Metropolitano Guangüiltagua de Quito.

Al registrar sus pasos diarios en una aplicación, los equipos de Bupa también disfrutaron de diferentes actividades, como talleres de salud, concursos internos y caminatas con todos los equipos juntos.

Con un total de más de 242 millones de pasos dados desde que se lanzó Healthy Cities, en 2023, en los mercados donde opera, Bupa Global Latinoamérica seguirá sembrando hábitos saludables y cuidando el planeta.

Acerca de Bupa y Bupa Global Latinoamérica

Bupa Global Latinoamérica (BGLA) es parte de Bupa, compañía líder en el cuidado de la salud a nivel internacional con más de 75 años de experiencia.

Establecida en 1947, el propósito de Bupa es ayudar a las personas a tener vidas más largas, sanas, felices y crear un mundo mejor. Al no tener accionistas, nuestros clientes son nuestro foco. Reinvertimos las ganancias para proporcionar más y mejor atención médica para el beneficio de los clientes actuales y futuros.

Con 100.000 empleados a nivel mundial, somos una empresa internacional de atención médica que atiende a más de 68 millones de clientes.

El seguro de salud representa la mayor parte de nuestro negocio. También somos un proveedor de salud con clínicas, hospitales, centros odontológicos y centros profesionales de atención a personas mayores.

Bupa tiene negocios en todo el mundo, principalmente en el Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Turquía, Brasil, México e India. También contamos con empresas asociadas en Arabia Saudita.

BGLA tiene oficinas y operaciones en el área de seguros de salud en Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia y Chile.

Bajo 'BGLA Green', nuestros programas de Sostenibilidad continúan creciendo a través de iniciativas como 'Huellas de Cambio', implementada en escuelas para generar un impacto positivo en la salud, la nutrición y el bienestar de los niños; y 'Deporte Inclusivo en la Escuela', una nueva propuesta que promueve la diversidad en las nuevas generaciones mediante la práctica deportiva compartida entre personas con y sin discapacidad, en un mismo entorno y bajo las mismas reglas.

Como parte de la iniciativa global 'Healthy Cities', nos enorgullece expandir nuestros proyectos de reforestación en la región con miles de árboles para crear entornos urbanos saludables que contribuyan a mejorar la salud de las personas. Para más información, visite https://www.bupasalud.com

FUENTE Bupa