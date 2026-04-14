DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, es el patrocinador principal de Portal Do Amanhã (Portal al futuro), el evento exclusivo de cuenta regresiva de un año para Tomorrowland Brasil 2027, que se llevará a cabo el 1.º de mayo de 2026 en el Parque Villa-Lobos en São Paulo.

Esta experiencia conecta el entretenimiento en vivo con transacciones de pago del mundo real mediante la Bybit Card, a la vez que apoya iniciativas sociales con contribuciones a la Tomorrowland Foundation.

Bybit anuncia "Portal Do Amanhã", un evento exclusivo para titulares de tarjetas que marca la cuenta regresiva de un año para Tomorrowland Brasil 2027 (PRNewsfoto/Bybit)

El programa comenzará a las 3 p. m. BRT está diseñado para ofrecer una experiencia anticipada de Tomorrowland previa al festival principal, para llevar el ambiente de este festival de renombre mundial a Brasil antes de su regreso oficial. Portal Do Amanhã se presenta como una experiencia audiovisual inmersiva que va más allá de un evento tradicional, ya que reúne música, energía y ambiente en anticipación a Tomorrowland Brasil 2027.

El programa incluye al DJ brasileño Alok, junto con sets consecutivos de Jackson y Unfazed, y Camila Jun b2b Malive, con el fin de capturar la energía característica y la expectativa de Tomorrowland antes del festival principal.

Portal Do Amanhã también contará con beneficios exclusivos para los titulares de la Bybit Card. Los titulares de la Bybit Card recibirán acceso anticipado a las entradas, acceso a un área VIP dedicada con vistas de primer nivel de las actuaciones, una cerveza y un agua de cortesía, y una experiencia presencial privilegiada.

El acceso al evento se realizará por fases. Los titulares de la Bybit Card recibirán acceso anticipado a partir del 20 de abril de 2026. Las entradas restantes estarán disponibles para el público en general a partir del 22 de abril de 2026, sujetas a disponibilidad. El aforo es limitado.

El canje de entradas se abrirá el 20 de abril de 2026 mediante la plataforma oficial de Tomorrowland. Cada titular de tarjeta que cumpla con los requisitos podrá solicitar una entrada al ingresar su número de Bybit Card, sujeto a disponibilidad. El canje de entradas incluye una donación para apoyar a la Tomorrowland Foundation. Una parte de los ingresos por la venta de entradas se destinará a iniciativas apoyadas por la Tomorrowland Foundation en Brasil.

Entrada a precio normal: 60 reales brasileños

Entrada a mitad de precio: 30 reales brasileños

Según el nivel de la Bybit Card, los titulares podrán recibir entre un 2 % y un 10 % de reembolso sobre el monto de la donación.

Las iniciativas apoyadas por la Tomorrowland Foundation tienen como objetivo promover el desarrollo de niños y jóvenes mediante la ampliación del acceso a oportunidades y el fortalecimiento de habilidades en áreas como la música, la danza y las artes.

El evento está restringido a personas de 18 años en adelante.

#Bybit / #CryptoArk

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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Acerca de WEAREONE.world

Tomorrowland fue fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, y continúa siendo una empresa familiar, impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento internacional. El grupo WEAREONE.world está conformado por varias unidades comerciales, que incluyen festivales y eventos, música, experiencias, recreación, productos y ficción. En la actualidad, más de 350 miembros de un equipo apasionado crean magia desde la sede central en Amberes (Bélgica), así como desde oficinas locales en Brasil, Francia, Ibiza y Tailandia.

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FUENTE Bybit