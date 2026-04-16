Ben Zhou, CEO de Bybit, habla sobre la confianza, la IA y la nueva plataforma financiera en la Semana Blockchain de París 2026

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Qué se necesita para construir un sistema financiero en el que miles de millones de personas puedan confiar y que apenas se note?

Ben Zhou, Co-founder y CEO de Bybit, conversa con Brian McGleenon de BeInCrypto durante una charla informal en la Semana Blockchain de París 2026, el 15 de abril de 2026. (PRNewsfoto/Bybit)

Esa pregunta marcó la pauta para una charla informal titulada "Confianza, tecnología y transformación: construcción de la nueva plataforma financiera para una economía tokenizada", en la que Ben Zhou, Co-founder y CEO de Bybit, subió al escenario en la Semana Blockchain de París 2026 para esbozar un futuro en el que las finanzas se volverán más inteligentes, más accesibles y, en última instancia, invisibles.

En lugar de centrarse en los ciclos de precios o en las tendencias a corto plazo, Zhou planteó que el próximo capítulo del sector sería una etapa de reformulación fundamental de la infraestructura financiera, impulsada por la convergencia de la inteligencia artificial, los activos programables y la claridad en las normativas.

De las interfaces a la inteligencia: el auge de las finanzas agénticas

Zhou cuestionó la idea convencional de cómo interactúan los usuarios con las plataformas financieras. Él sugirió que, en el futuro, es posible que los usuarios no interactúen en absoluto con las plataformas.

"Hemos introducido cuentas de agentes de IA que permiten a los clientes crear subcuentas para que la IA interactúe, ejecute estrategias y acceda a datos de mercado", compartió Zhou. "Los pagos a través de agentes se están convirtiendo en un tema fundamental, y esto apenas comienza".

En lugar de explorar manualmente los mercados, los usuarios pueden delegar tareas a agentes de IA con sistemas que interpretan datos, ejecutan decisiones y optimizan los resultados en tiempo real. En este momento, estas aplicaciones se centran principalmente en analizar y acceder a los datos. En el futuro, podrían redefinir la ejecución misma.

Esto implica un cambio profundo en el que la interfaz desaparece y la inteligencia toma su lugar.

La transformación silenciosa de las finanzas

Si bien gran parte del discurso público aún se centra en las "criptomonedas", Zhou señaló que ya está en marcha un cambio más silencioso y trascendental.

Las instituciones financieras tradicionales no están entrando en este sector mediante la especulación, sino que están integrando la tecnología blockchain como infraestructura. En concreto, las stablecoins están emergiendo como el puente que permite efectuar pagos más rápidos, liquidar el dinero de forma más eficiente y acceder a la liquidez global.

En numerosos casos, señaló Zhou, estas instituciones están basando sus operaciones en las criptomonedas sin adoptar la etiqueta correspondiente.

Esto marca un punto de inflexión: las criptomonedas ya no son un sistema alternativo, sino que se están convirtiendo en un componente fundamental.

La confianza es el verdadero producto

Para Zhou, la principal limitación, pero también la oportunidad, no es la tecnología, sino la confianza.

"Durante los últimos años, el marco normativo se ha vuelto mucho más claro. Jurisdicciones como los Emiratos Árabes Unidos están determinando el ritmo al acoger activamente la innovación y proporcionar vías estructuradas para el crecimiento".

Desde el enfoque estructurado de Europa hasta la postura cambiante de Estados Unidos y el Reino Unido, la claridad normativa dejó de constituir una barrera para comenzar a convertirse en un catalizador.

A medida que se refuerzan las normativas, las instituciones siguen la misma tendencia. Y con el ingreso de las instituciones, el sistema comienza a madurar.

Un sistema que funciona de manera invisible

Zhou concluyó con una perspectiva que replanteó el objetivo final de la industria:

"No se trata de reemplazar los sistemas financieros existentes, sino de mejorarlos". Nuestro objetivo es construir una infraestructura que permita que los servicios financieros sean más accesibles, eficientes e intuitivos para los usuarios de todo el mundo".

Según sugirió, el estado final no es un mundo donde los usuarios piensen en blockchain, billeteras o incluso, plataformas, sino uno donde los servicios financieros simplemente funcionen, integrados a la perfección en la vida cotidiana.

En ese futuro, la confianza estará integrada en el sistema, la inteligencia operará en segundo plano y la tecnología será imperceptible.

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Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y presta servicio a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit, conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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FUENTE Bybit