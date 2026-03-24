Bybit lanza una promoción exclusiva para Perú que ofrece hasta 17 USDT por operaciones y depósitos en soles

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, presentó una campaña promocional de duración limitada para los usuarios en Perú. Esta iniciativa brinda la oportunidad de ganar hasta 17 USDT en recompensas mediante operaciones y depósitos en monera fiduciaria en soles peruanos (PEN) que cumplan con los requisitos.

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La promoción estará vigente a partir de este momento hasta el 3 de abril de 2026, e invita a los usuarios a realizar depósitos en moneda fiduciaria y operaciones con criptomonedas en la plataforma. Los participantes elegibles pueden acceder a niveles de recompensas en USDT al cumplir con hitos específicos de depósito y volumen de operaciones durante el periodo del evento.

Usted puede obtener recompensas al realizar una serie de tareas independientes vinculadas tanto a los montos de depósito como al volumen acumulado de operaciones. Los usuarios que depositen al menos 400 PEN y alcancen un volumen mínimo de operaciones de 100 USDT califican para una recompensa de 2 USDT. Un depósito de al menos 2.000 PEN, junto con un volumen de operaciones de al menos 500 USDT, le permite calificar para una recompensa de 5 USDT. Los usuarios que depositen al menos 4.000 PEN y alcancen un volumen de transacciones de al menos 1.000 USDT son elegibles para recibir 10 USDT.

Cada tarea se puede realizar una sola vez por usuario y en cualquier orden. Si usted completa con éxito las tres tareas durante el periodo promocional, podrá obtener una recompensa máxima combinada de 17 USDT.

La campaña está abierta exclusivamente para usuarios elegibles en Perú que hayan completado el Nivel 1 de verificación de identidad individual o la verificación comercial en la plataforma. Para calificar para la recompensa correspondiente, los participantes deben cumplir tanto con los requisitos de depósito como con los de operaciones para cada tarea dentro del plazo del evento.

Patricio Mesri, Country Manager para la región hispanohablante de Latinoamérica en Bybit, señaló que la campaña refleja el compromiso general de la empresa de ampliar el acceso a los servicios de activos digitales en Latinoamérica.

"Nuestra expansión en Perú, Colombia y Chile destaca la rapidez con la que se acelera la adopción de criptomonedas en toda Latinoamérica", afirmó Mesri. "Al admitir monedas locales, conectamos la tecnología blockchain con la economía real y facilitamos el uso de los activos digitales en la vida cotidiana. Con esto estamos construyendo infraestructura regional y este es solo el comienzo".

Las recompensas de la promoción para Perú se distribuirán en las cuentas del Rewards Hub de los usuarios elegibles dentro de los 14 días hábiles posteriores a la finalización del evento. Los beneficiarios tendrán 14 días a partir del momento de la distribución para reclamar sus recompensas.

Bybit expande su presencia en toda Latinoamérica con integraciones de pago localizadas y alianzas regionales. En Perú, la empresa introdujo funciones de pago con criptomonedas mediante Bybit Pay, que admite transacciones con billeteras digitales locales de uso frecuente, como Yape y Plin. Esto permite que los usuarios realicen pagos con métodos de pago móviles conocidos, mientras que la criptomoneda se convierte a soles peruanos en el momento de la transacción.

#Bybit / #CryptoArk

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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FUENTE Bybit