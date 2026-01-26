Calidad al siguiente nivel: Cómo OPPO Apex Guard redefine los estándares de la industria, el uso y la vida útil del producto

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La calidad del producto. Es algo de lo que se habla con frecuencia, pero que rara vez se define. Sin un estándar universal que distinga lo ordinario de lo excepcional, la calidad se ha convertido en un término vacío: algo que todos utilizan como etiqueta de marketing, con significados completamente distintos según a quién le preguntes.

En un mercado donde cada marca de smartphones afirma ofrecer la mejor calidad, ¿cómo pueden los usuarios finales saber cuál dispositivo elegir como su compañero digital por los próximos tres o cuatro años?

Ahí es donde entra OPPO Apex Guard, un conjunto completo de tecnologías que redefinen lo que realmente significa la calidad. Desde la investigación y desarrollo, hasta la producción y el servicio postventa, Apex Guard eleva los estándares de la industria a un nuevo nivel, tanto en hardware como en software, ampliando el concepto de "calidad" en smartphones, más allá del uso cotidiano para garantizar una experiencia de usuario más confiable en más escenarios y por más tiempo.

En OPPO, cada innovación comienza con el usuario, y con ellos aumentando cada día, la calidad es lo que más importa. Con Apex Guard, la calidad va más allá de la tecnología y la ingeniería para materializarse en la vida real, al reflejar el compromiso de OPPO de empoderar a las personas para vivir sin límites, a través de excelentes productos y servicios.

Cuidando cada momento, con protección y fluidez integrales

Cuando piensas en la calidad de un teléfono, probablemente consideras la fabricación confiable y de alta calidad del dispositivo; y la experiencia de usuario fluida e intuitiva.

Aunque te sorprendas la primera vez que veas o toques un teléfono que llame tu atención, el enamoramiento puede desvanecerse rápidamente después de unas cuantas caídas al suelo o actividades bajo la lluvia, momentos que realmente demuestran de qué está hecho el dispositivo. Sabiendo que la calidad va más allá de la apariencia, OPPO diseña sus productos con un conjunto completo de protecciones que le permiten resistir el desgaste diario.

Desde la serie insignia Find X con Armour Shield, hasta la confiable Serie A con resistencia a impactos de grado militar, cada modelo está diseñado para soportar los golpes y tensiones que los usuarios enfrentan a diario. La protección contra el agua va más allá, con certificaciones IPX8 e IPX9, y fotografía acuática disponible en toda la línea.

Una protección cuidadosa en más de veinte puntos vulnerables brinda a los usuarios confianza en más situaciones de la vida real. OPPO también va más allá de los estándares de la industria con pruebas ambientales. La rigurosa prueba "Doble 85" expone a los teléfonos a 85°C y 85% de humedad, mientras que el almacenamiento y funcionamiento se someten a pruebas de temperaturas tan bajas como -40°C durante 168 horas, asegurando que cada dispositivo sea confiable en las condiciones más extremas posibles.

Los teléfonos OPPO están diseñados con estándares IP69 para ofrecer la máxima protección contra agua y polvo.

Pero no sólo se trata de cómo se siente o funciona el teléfono. Un dispositivo fluido, intuitivo y responsivo es lo que define la calidad de la experiencia del usuario. Es amor a primera vista.

En ColorOS 15, OPPO introdujo las animaciones paralelas, haciendo que cada interacción fluya de manera natural desde el momento en que inicias una aplicación hasta que la cierras. ColorOS 16 lleva esto aún más lejos, haciendo que cada punto de contacto se sienta más coherente gracias a efectos de animación fluidos, una respuesta ágil en todos los escenarios, lógica de interacción unificada entre el sistema operativo y las aplicaciones nativas, y una estética refinada en todo momento. En el centro de esto se encuentra el nuevo Luminous Rendering Engine, la primera arquitectura de animación unificada para Android que canaliza las animaciones a través de una vía única para eliminar las barreras a nivel del sistema y hacer que cada interacción se sienta fluida y viva.

Pero la verdadera calidad implica mantener la fluidez constante, incluso en condiciones demandantes. En estas situaciones, el nuevo Trinity Engine de OPPO demuestra su valor. Si alguna vez notaste que tu teléfono se ralentiza al cambiar entre ciertas apps—como cuando una llamada de WhatsApp interrumpe un juego emocionante—es porque el rendimiento del chip se satura por mantener el renderizado de las animaciones, causando que el sistema se sienta lento. Esto se soluciona en tiempo real con la tecnología de sincronización dinámica de cuadros a nivel de chip de OPPO dentro del Trinity Engine, respondiendo a cada render de fotograma y cambio de escena para mantener un movimiento constante y fluido.

Otro ejemplo común es grabar videos largos en 4K a 60fps, lo que suele llevar al límite el rendimiento y la gestión de calor. En estos casos actúa la tecnología del sensor offload del Trinity Engine, al delegar tareas clave de los sensores al SoC más potente para reducir la generación de calor, disminuir el consumo total de energía y mantener un desempeño estable.

Los nuevos Luminous Rendering Engine y Trinity Engine garantizan la máxima fluidez en cada interacción.

Gracias a Project Breeze, una iniciativa de OPPO enfocada en sus dispositivos de nivel de entrada, la sensación fluida y pulida de ColorOS 16 está disponible en más smartphones.

Protección atemporal: Disfruta como si fuera el primer día, incluso años después

No importa cuán buena sea la calidad o el impacto de la primera impresión, los teléfonos se desgastan naturalmente con el tiempo. Pero, en lugar de sólo ofrecer novedades, OPPO cree que la verdadera calidad es aquella que resiste la prueba del tiempo, al ofrecer la misma experiencia "recién salido de la caja" en la que los usuarios pueden confiar año tras año.

Cuando se trata de hardware duradero, la nueva Serie OPPO Find X9 marca la pauta con sus innovaciones. Su pantalla, por ejemplo, usa una capa de tinta resistente a la temperatura que evita que la tinta de los bordes negros del panel se desprenda. Además, la protección se refuerza con Corning® Gorilla® Glass 7i y el proceso de intercambio iónico químico de OPPO. Estas innovaciones ayudaron a que la pantalla obtenga la certificación de Resistencia a Caídas de Cinco Estrellas de SGS, una organización independiente de renombre mundial. Dentro del teléfono, una batería de silicio-carbono permite que se aproveche más energía en menos espacio, al ofrecer una mayor duración de batería y un periodo de vida útil más largo.

Llevando esta durabilidad a los dispositivos plegables, la Serie OPPO Find N5 tiene una bisagra de pantalla de acero de ultra alta resistencia y un respaldo de fibra de vidrio de grado aeronáutico, ofreciendo flexibilidad y resistencia. Por su parte, la Serie Reno14 combina fuerza con estilo, mediante un marco de aluminio de grado aeroespacial, robusto y refinado. A6 Pro está construido bajo el mismo estándar, con una aleación de aluminio de alta resistencia AM04, cuya dureza es casi comparable al titanio al soportar más de mil pliegues.

La perfección externa es sólo el comienzo, pues la verdadera calidad se refleja en la fluidez duradera de la experiencia. Por ello, OPPO introdujo Instant Refresh de ColorOS 16 en la serie OPPO A. Con un solo toque, reduce la fragmentación de datos y optimiza los permisos de las apps para mantener el dispositivo rápido, responsivo y confiable a lo largo del tiempo.

Instant Refresh organiza la memoria de tu teléfono para mantener un rendimiento fluido por más tiempo.

Protegiendo más allá: De cumplir estándares a establecerlos

Cuando se trata de medir el rendimiento o la calidad de un teléfono, no faltan puntos de referencia: Geekbench es la puntuación recurrente para evaluar el rendimiento general; TÜV Rheinland es reconocido mundialmente por validar la seguridad y confiabilidad; mientras que las certificaciones IP, como IP69, son referencias inmediatas para la resistencia al agua y al polvo. Pero los números solo llegan hasta cierto punto. No importa cuán altos sean estos estándares, todos tienen sus límites y medir la calidad no es diferente. Es un concepto que abarca múltiples dimensiones, cada una con sus propios límites, y sólo observando cada detalle podemos comprender realmente el panorama completo.

En OPPO, no solo buscamos cumplir con los estándares existentes, sino que nos proponemos superarlos y redefinir el propio concepto de calidad. Más allá de adoptar los estándares voluntarios GB/T, establecemos puntos de referencia globales más estrictos, respaldados por certificaciones internacionales de TÜV Rheinland, TÜV SÜD y SGS. Más de 180 pruebas realizadas en los laboratorios de OPPO aseguran que cada dispositivo cumpla con los estándares más altos.

En el diseño y producción de hardware, OPPO ha alcanzado nuevos niveles de precisión para garantizar una calidad superior. En la más reciente Serie Find X9, más de 1,900 componentes se ensamblan en una placa base compacta mediante una línea de ensamblaje de PCB totalmente automatizada, con dos rondas de inspección óptica automatizada para asegurar la precisión hasta el micrómetro. En software, nuestro punto de referencia para la fluidez va mucho más allá de lo básico, evaluando parámetros como latencia de animaciones, tasas de refresco, estabilidad del sistema y otros, a través de cientos de casos de prueba y con un alcance cuatro veces mayor que el de los principales laboratorios de prueba de terceros.

Mantenerse a la vanguardia significa pensar a largo plazo. OPPO realiza pruebas de envejecimiento de fluidez para garantizar que los dispositivos funcionen de manera confiable durante años. Para reflejar mejor la experiencia real de los usuarios, desarrollamos una Suite de Simulación de Resistencia que se basa en conocimientos sobre el comportamiento del usuario y patrones de uso para replicar ciclos de 48, 60 y 72 meses de desgaste, adaptados al perfil de hardware específico de cada dispositivo. Incluso después de cuatro a seis años de uso, los dispositivos OPPO mantienen una tasa de envejecimiento general 3% menor que el estándar de la industria. También desarrollamos nuestra propia validación de fluidez 6-Zeros (0 lag, 0 latencia, 0 parpadeos, 0 bloqueos, 0 inicios erróneos y 0 congelamientos del sistema), que mide la fluidez al usar varias apps rápidamente desde la pantalla de inicio.

Y, aunque suele pasarse por alto, el servicio postventa es otra área en la que OPPO destaca, al ofrecer reparaciones rápidas y confiables en solo 1 hora en más de 3,300 centros de servicio en más de 75 países. Respaldado por una red de centros en la nube de clase mundial, operaciones gestionadas directamente y sólidas garantías internacionales, OPPO mantiene el soporte confiable al alcance de cada usuario para garantizar la calidad a lo largo de toda la vida útil del producto.

Así que la próxima vez que pienses en OPPO, deja que la primera palabra que venga a tu mente sea "calidad". Impulsados por nuestra determinación de ir más allá de los estándares y redefinir lo que es un smartphone de verdadera calidad, elevamos la experiencia desde el primer contacto, hasta años después de uso con Apex Guard.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

