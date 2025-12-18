ColorOS 16: Fluidez extrema, hasta el último píxel

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con ColorOS, siempre hemos estado comprometidos con crear una experiencia de usuario "Inteligente y fluida". Con ColorOS 16, reconstruimos la capacidad de respuesta del sistema desde cero para ofrecer una experiencia realmente fluida y lo mejor es que no se trata de una cualidad exclusiva de los dispositivos insignia. Diseñamos ColorOS 16 para ofrecer un rendimiento sin interrupciones incluso en los dispositivos de gama de entrada, logrando un hito importante al garantizar una experiencia fluida a más usuarios que nunca.

Nuevos motores duales para suavizar las interacciones por completo

Motivados por los conceptos básicos de la animación de ColorOS 15, ColorOS 16 fue actualizado con animaciones fluidas, ofreciendo un movimiento notablemente más suave en todo el sistema. Ya sea que abras aplicaciones desde la pantalla de inicio, cambies entre apps con un gesto o saltes entre widgets, cada acción fluye de manera natural y sin interrupciones.

También rediseñamos las animaciones para que se sientan más intuitivas. En aplicaciones de OPPO como Galería, Clima y Notas, las interacciones siguen el ritmo de tus dedos. Las animaciones comienzan justo donde tocas y regresan con suavidad, creando una sensación de respuesta que es tanto inmediata como natural.

Con Flux Home Screen, una pulsación larga te permite redimensionar libremente íconos y carpetas mientras el resto del diseño se ajusta suavemente a su alrededor. Con Aqua Dynamics, las animaciones han sido rediseñadas para sentirse vivas y responder con fluidez a tu toque. A medida que te desplazas, la interfaz se mueve de forma natural con tu dedo.

Este nivel de suavidad de nueva generación es posible gracias al nuevo Luminous Rendering Engine. Al renovar por completo el framework del renderizado de Android, el nuevo motor elimina las barreras entre los módulos del sistema, permitiendo un renderizado independiente que ofrece gráficos fluidos y respuestas instantáneas. En comparación con la generación anterior, ColorOS 16 logra una mejora del 40% en la respuesta al toque y un 52% en la estabilidad del desplazamiento.

Pero la verdadera fluidez no sólo es visual, también depende de cómo el sistema maneja la carga de procesamiento. ColorOS 16 incorporó al nuevo Trinity Engine, que redefine la gestión de recursos a nivel de chip para ofrecer un rendimiento duradero y mayor eficiencia.

Otra innovación clave es la sincronización dinámica de fotogramas a nivel de chip. Esta tecnología anticipa las necesidades de animación y prepara los recursos por adelantado al realizar múltiples tareas demandantes, mejorando la estabilidad hasta en un 37% y reduciendo el consumo de energía en un 13% en escenarios exigentes. Otro avance importante es Sensor Offload, que transfiere tareas de imagen de alta demanda del sensor al SoC. Esto reduce el consumo de energía hasta en un 16% durante la grabación 4K a 60 fps con HDR.

De las acciones diarias a las tareas más exigentes, ColorOS 16 responde con fluidez donde sea y cuando sea.

Fluidez al alcance de todos

En OPPO creemos que una fluidez excepcional es algo que todos deberían poder disfrutar. Por eso invertimos recursos significativos en ColorOS 16, al lanzar iniciativas como "Project Breeze" para ofrecer una fluidez de nivel insignia, incluso en dispositivos de gama de entrada.

Detrás de esta inclusión está el mismo Luminous Rendering Engine, especialmente optimizado para una gama más amplia de hardware. Gracias a mejoras en la arquitectura y a una programación inteligente, se adapta a distintos perfiles de rendimiento, garantizando interacciones fluidas y una consistencia visual uniforme en todos los niveles de dispositivos.

Con ColorOS 16, la fluidez no es un privilegio, es una promesa.

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

