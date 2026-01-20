OPPO reafirma su compromiso con la calidad más elevada con el anuncio de Apex Guard

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- OPPO presentó Apex Guard, una suite tecnológica completa para proteger la experiencia del usuario con una calidad de hardware y software sin precedentes. Esta innovación de OPPO redefine las expectativas de los consumidores en los smartphones, trascendiendo el uso diario para ofrecer una mayor vida útil del producto y llevar los estándares de la industria al siguiente nivel.

Durante un evento exclusivo en la sede principal de OPPO y en el centro de I & D en el campus de Binhai Bay, se reveló la visión de la marca: integrar su compromiso con la calidad en cada paso del proceso de desarrollo del producto, desde la investigación inicial hasta la validación completa del dispositivo.

"La calidad es la base de todo. A través de constantes avances en la calidad, OPPO se compromete a proteger la libertad de cada usuario en su experiencia diaria. La calidad no es solo una característica, es la libertad de crear tu momento", afirmó Grus Shan, director de manufactura de OPPO.

Elevando la calidad a nuevas alturas con Apex Guard

Basado en el compromiso de OPPO por satisfacer las necesidades genuinas de los usuarios con soluciones integrales, Apex Guard es un conjunto de tecnologías que se extiende a todas las líneas de productos, diseñado para elevar la calidad en tres dimensiones clave:

Calidad de nivel superior, más allá del uso diario:

Con avances fundamentales en diseño, esta tecnología no solo ofrece protección contra situaciones inesperadas como la exposición al agua o caídas accidentales, sino que también garantiza una experiencia fluida y sin esfuerzo, más allá del uso diario. Gracias a la investigación pionera en materiales y diseño de productos, OPPO desarrolló materiales como el acero de ultraalta resistencia y la aleación de aluminio AM04 de grado aeroespacial que resisten el desgaste diario, además de agregar soluciones estructurales como la Protección Ultra Resistente 360°, que ofrece una protección que supera las expectativas cotidianas.

Calidad de nivel superior, más allá de la vida útil del producto:

Apex Guard garantiza una calidad superior para una experiencia sin preocupaciones que resiste el paso del tiempo. Gracias a innovaciones como la batería de silicio-carbono de OPPO con material esférico personalizado de silicio-carbono, que ofrece seguridad duradera y prolonga la vida útil de la celda con 400 ciclos de carga y descarga adicionales. Esta tecnología permite que los dispositivos de OPPO funcionen como nuevos durante más tiempo.

Calidad de nivel superior, más allá de los estándares establecidos:

Para garantizar una calidad excepcional desde el primer momento, OPPO colabora con organizaciones de certificación internacionales de gran prestigio, como TÜV Rheinland, TÜV SÜD y SGS, y somete sus dispositivos a estándares muy superiores al resto de la industria. Los dispositivos de OPPO pasan por procesos de fabricación de alta precisión en cada detalle y están sujetos a las pruebas más rigurosas.

Esto incluye múltiples rondas de evaluaciones de calidad para nuevos materiales y más de 180 pruebas de dispositivos, desde la fase de investigación y desarrollo hasta el final del ciclo de vida útil del producto. Más allá de los productos, los servicios posventa de OPPO también superan los estándares de la industria al proporcionar una garantía de calidad adicional.

Redefiniendo la calidad con un software de última generación

Al reconocer que la fluidez de la experiencia del usuario es una de las formas más directas en que las personas perciben la calidad de un teléfono inteligente, OPPO convirtió a la innovación de software en una parte integral de Apex Guard para mejorar y ampliar esta experiencia.

Para garantizar la fluidez día a día, el nuevo Luminous Rendering Engine de ColorOS 16 presenta la primera arquitectura de animación unificada para Android, que ofrece inicios de aplicaciones y transiciones fluidas en todo el sistema. Para escenarios más exigentes, la tecnología de sincronización dinámica de fotogramas a nivel de chip del nuevo Trinity Engine ayuda al sistema a responder en tiempo real al renderizado de fotogramas durante diferentes tareas. Por otro lado, la tecnología Sensor-Offload aprovecha el potente SoC para gestionar tareas críticas del sensor, lo que reduce significativamente el consumo total de energía al grabar vídeos 4K a 60 fps.

Y para garantizar aún más el rendimiento a largo plazo, OPPO añadió la función Instant Refresh en ColorOS 16 para dispositivos de la gama de entrada, lo que permite a los usuarios reducir la fragmentación de datos y optimizar los permisos de las aplicaciones con un solo toque. OPPO también realiza rigurosas pruebas de desgaste en los dispositivos, simulando el uso prolongado del teléfono durante períodos de 48, 60 o 72 meses, para garantizar que cada dispositivo mantenga una respuesta fluida y eficiente tras años de uso.

Como parte de su enfoque en la fluidez, OPPO desarrolló sistemas de evaluación que cuantifican la fluidez con datos medibles. La prueba base de fluidez de OPPO mide el rendimiento del software en cientos de escenarios reales, mientras que el estándar de animación paralela 6 Ceros, pionero en la industria (0 lag, 0 latencia, 0 parpadeos, 0 bloqueos, 0 errores de inicio, 0 congelamiento), se enfoca en el lanzamiento de aplicaciones en la pantalla de inicio y las transiciones fluidas, estableciendo un nuevo estándar de calidad de software en todos los dispositivos, desde la Serie A de gama básica hasta la emblemática Serie Find.

Campus de Binhai Bay: el hogar de la calidad de OPPO

A medida que OPPO amplíe sus instalaciones en Binhai Bay, el campus se beneficiará de una mayor escala y sinergia, mientras que el acceso a equipos más avanzados y recursos centralizados permitirá reforzar aún más el compromiso de la marca con la calidad. El campus cuenta con una serie de laboratorios avanzados, incluyendo un laboratorio de materiales, un laboratorio de pruebas de terminales inteligentes, un laboratorio inteligente de consumo de energía y un laboratorio de comunicación, cada uno de los cuales realiza evaluaciones de calidad desde diferentes perspectivas para garantizar un hardware confiable y una excelente experiencia de usuario con software fluido.

Acerca de OPPO

OPPO es la marca global líder de dispositivos inteligentes. Desde el lanzamiento de su primer teléfono móvil, 'Smiley Face', en 2008, OPPO ha buscado incansablemente la sinergia perfecta entre la satisfacción estética y la tecnología innovadora. Hoy en día, OPPO ofrece una amplia gama de dispositivos inteligentes, encabezados por las series Find y Reno. Más allá de los dispositivos, OPPO también brinda a sus usuarios el sistema operativo ColorOS y servicios de internet. La marca tiene presencia en más de 70 países y regiones, con más de 40,000 empleados dedicados a crear una vida mejor para los clientes en todo el mundo.

