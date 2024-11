Canaan ha mejorado la serie Avalon Miner A15 con un rendimiento superior

SINGAPUR, 9 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Canaan Inc. (NASDAQ: CAN), un proveedor líder de minería de Bitcoin, anunció que la compañía había actualizado las máquinas de minería de la serie Avalon Miner A15. En abril de 2024, Canaan lanzó su máquina de refrigeración por aire Avalon Miner A1566 con una tasa de hash de 185 TH/s y una relación de eficiencia energética de 18.5 J/TH en Hong Kong. Después de mejorar continuamente los chips y el software integrado en los últimos meses, la nueva serie Avalon Miner A15 ahora cuenta con cuatro modelos: 1, el modelo de gama alta Avalon Miner A15Pro con una tasa de hash de no menos 215T y una eficiencia energética de 16.8 J/T; 2, A15XP con una tasa de hash de 200-212T y una eficiencia energética de 17.8 J/T; 3, A15 con una tasa de hash de 188-203T y una eficiencia energética de 18.8 J/T; 4, A15SE con una tasa de hash de 170-185T y una eficiencia energética de 19.9 J/T.

image

La serie mejorada Avalon Miner A15 ofrece una tasa de hash excelente con una mejor eficiencia energética, para abordar los crecientes requisitos computacionales y satisfacer las diversas demandas de los clientes de diferentes escalas de minería, en diferentes entornos de minería, con el objetivo de brindar una experiencia de minería más eficiente y estable para los mineros de todo el mundo.

La serie Avalon Miner A15 se puede integrar a la perfección en Avalon Box con las soluciones de minería integral de Canaan. Junto con soporte multilingüe 24 horas al día, 7 días a la semana en más de 20 países, Canaan reafirma su compromiso de brindar a los mineros de todo el mundo soluciones rápidas, confiables y eficientes para la implementación y el mantenimiento de la minería.

Puede pedir la serie Avalon Miner A15 desde este momento.

Haga clic para realizar su pedido ahora: https://shop.canaan.io/products/avalon-miner-a15xp-206t

Acerca de Canaan Inc.

Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) fue fundada en 2013 y es una empresa de tecnología centrada en el diseño de chips informáticos ASIC de alto rendimiento, la investigación y el desarrollo de chips, la producción de equipos informáticos y los servicios de software. Canaan tiene una amplia experiencia en diseño de chips y producción optimizada en el campo ASIC. En 2013, bajo el liderazgo del Sr. Nangeng Zhang, fundador y director general, el equipo fundador de Canaan envió a sus clientes el primer lote de máquinas de minería del mundo que incorporaban tecnología ASIC en la historia de Bitcoin bajo la marca Avalon. En 2019, Canaan completó su oferta pública inicial en el Nasdaq Global Market.

Contacto de prensa: [email protected]

Descargo de responsabilidad:

Todos los datos y parámetros proporcionados se basan en resultados de laboratorio en un entorno controlado. No garantizamos que los productos entregados produzcan los mismos datos y parámetros operativos cuando se implementen en el campo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2552296/image.jpg

FUENTE Canaan Inc.