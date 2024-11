Canaan a mis à niveau la série Avalon Miner A15 en apportant une performance supérieure

SINGAPOUR, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Canaan Inc. (NASDAQ : CAN), l'un des principaux fournisseurs de mineurs de bitcoins, a annoncé qu'elle avait mis à niveau les machines minières de la série Avalon Miner A15. En avril 2024, Canaan a lancé à Hong Kong son Avalon Miner A1566, une machine à refroidissement par air avec un taux de hachage de 185 TH/s et un ratio d'efficacité énergétique de 18,5 J/TH. Après les améliorations constantes apportées aux puces et aux logiciels intégrés au cours des derniers mois, la nouvelle série Avalon Miner A15 comprend désormais quatre modèles : 1, le modèle haut de gamme Avalon Miner A15Pro avec un taux de hachage de pas moins de 215T et une efficacité énergétique de 16,8J/T ; 2, A15XP avec un taux de hachage de 200-212T et une efficacité énergétique de 17,8J/T ; 3, A15 avec un taux de hachage de 188-203T et une efficacité énergétique de 18,8J/T ; 4, A15SE avec un taux de hachage de 170-185T et une efficacité énergétique de 19,9J/T.

image

La série Avalon Miner A15 mise à jour offre un excellent taux de hachage et une meilleure efficacité énergétique, pour répondre aux exigences de calcul croissantes et aux diverses demandes des clients de différentes échelles d'exploitation minière, dans différents environnements miniers, dans le but d'offrir une expérience plus efficace et plus stable aux mineurs du monde entier.

La série Avalon Miner A15 peut être intégrée de manière transparente à l'Avalon Box grâce aux solutions d'exploitation minière à guichet unique de Canaan. Avec une assistance multilingue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 20 pays, Canaan réaffirme son engagement à fournir aux mineurs du monde entier des solutions rapides, fiables et efficaces pour le déploiement et la maintenance des installations minières.

La série Avalon Miner A15 peut être commandée dès maintenant.

Cliquez pour commander maintenant : https://shop.canaan.io/products/avalon-miner-a15xp-206t

À propos de Canaan Inc.

Établie en 2013, Canaan Inc. (NASDAQ : CAN), est une entreprise technologique qui se concentre sur la conception de puces informatiques ASIC à haute performance, la recherche et le développement de puces, la production d'équipements informatiques et les services logiciels. Canaan possède une vaste expérience de la conception de puces et de la production rationalisée dans le domaine des ASIC. En 2013, sous la direction de M. Nangeng Zhang, fondateur et PDG, l'équipe fondatrice de Canaan a expédié à ses clients le premier lot au monde de machines minières intégrant la technologie ASIC dans l'histoire de Bitcoin, sous la marque Avalon. En 2019, Canaan a réalisé son premier appel public à l'épargne sur le Nasdaq Global Market.

Contact presse : [email protected]

Avis de non-responsabilité :

Toutes les données et tous les paramètres fournis sont basés sur des résultats obtenus en laboratoire dans un environnement contrôlé. Nous ne garantissons pas que le(s) produit(s) livré(s) produira(ont) les mêmes données et paramètres de fonctionnement lorsqu'il(s) sera(ont) déployé(s) sur le terrain.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552296/image.jpg