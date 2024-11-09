سلسلة جهاز التعدين Avalon Miner A15 من Canaan المحدثة بأداء فائق

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دولة سنغافورة، 9 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Canaan Inc (المؤشر في بورصة ناسداك: CAN)، وهي مزود رائد لشركة Bitcoin Miners، أنها قامت بتحديث آلات التعدين من سلسلة Avalon Miner A15. في أبريل 2024، أصدرت Canaan جهاز التعدين Avalon Miner A1566 بتقنية التبريد الهوائي في هونج كونج، مع معدل تجزئة قدره 185 تيراهاش في الثانية ونسبة كفاءة الطاقة 18.5 جول لكل تيراهاش. بعد التحسينات المستمرة في الرقائق والبرمجيات المدمجة في الأشهر الماضية، تتميز سلسلة Avalon Miner A15 الجديدة الآن بأربعة نماذج: 1- نموذج Avalon Miner A15Pro عالي الجودة مع معدل تجزئة لا يقل عن 215T وكفاءة طاقة 16.8 جول لكل تيراهاش؛ 2- A15XP مع معدل تجزئة 200-212T وكفاءة طاقة 17.8 جول لكل تيراهاش؛ 3- A15 مع معدل تجزئة 188-203T وكفاءة طاقة 18.8 جول لكل تيراهاش؛ 4- A15SE مع معدل تجزئة 170-185T وكفاءة طاقة 19.9 جول لكل تيراهاش.

تقدم سلسلة Avalon Miner A15 المطورة معدل تجزئة ممتازًا بشكل ملحوظ مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، لمعالجة متطلبات الحوسبة المتزايدة وتلبية الطلبات المتنوعة للعملاء ذوي نطاقات التعدين المختلفة، في بيئات التعدين المختلفة، بهدف تقديم تجربة تعدين أكثر كفاءة واستقرارًا لممارسي التعدين في جميع أنحاء العالم.

يمكن دمج سلسلة Avalon Miner A15 بسلاسة في صندوق Avalon مع حلول التعدين الشاملة (One-Stop Mining) من Canaan.بالإضافة إلى الدعم متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أكثر من 20 دولة، تؤكد Canaan التزامها بتوفير حلول سريعة وموثوقة وفعّالة للتعدين والتوزيع والصيانة لممارسي التعدين في جميع أنحاء العالم.

يمكن طلب سلسلة Avalon Miner A15 من الآن.

انقر للطلب الآن: https://shop.canaan.io/products/avalon-miner-a15xp-206t

نبذة عن شركة Canaan Inc.

تأسست شركة Canaan Inc. في عام 2013، (المؤشر في بورصة ناسداك: CAN)، وهي شركة تكنولوجيا تركز على تصميم رقائق الحوسبة عالية الأداء بتقنية ASIC، وإجراء الأبحاث لتطوير الرقائق، وإنتاج معدات الحوسبة، وخدمات البرمجيات. وتتمتع Canaan بخبرة واسعة في تصميم الشرائح وتدفق الإنتاج في مجال ASIC. في عام 2013، تحت قيادة السيد Nangeng Zhang، المؤسس والرئيس التنفيذي، قام فريق تأسيس Canaan بشحن أول دفعة في العالم من آلات التعدين التي تضم تقنية ASIC في تاريخ بيتكوين تحت اسم العلامة التجارية Avalon. في عام 2019، أكملت Canaan عرضها العام الأولي في سوق ناسداك العالمي.

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