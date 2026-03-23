Celebrando los momentos que importan: para 45% de los mexicanos, los mejores recuerdos de la vida se crean en restaurantes

Un nuevo estudio de OpenTable destaca la conexión emocional entre los restaurantes y los grandes hitos de la vida.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Salir a comer a un restaurante continúa siendo una de las formas más populares de celebrar y compartir momentos especiales. Una nueva investigación realizada por OpenTable revela que más de una cuarta parte (26%) de los mexicanos acude a restaurantes para conectar con amigos o familiares, mientras que 21% lo hace para celebrar ocasiones importantes.

Desde cumpleaños hasta aniversarios, primeras citas y más, 45% de los mexicanos coincide en que los mejores recuerdos de la vida se crean alrededor de una mesa en un restaurante.*

Hallazgos adicionales del estudio de OpenTable* y datos de salidas a restaurantes de los últimos 12 meses** revelan:

Más allá del menú: 66% de los mexicanos señala que tanto la comida como el ambiente son igualmente importantes para vivir una experiencia memorable en un restaurante.*

66% de los mexicanos señala que tanto la comida como el ambiente son igualmente importantes para vivir una experiencia memorable en un restaurante.* El protagonismo de los cumpleaños: los cumpleaños fueron la ocasión más popular para celebrar en restaurantes en la Ciudad de México.**

los cumpleaños fueron la ocasión más popular para celebrar en restaurantes en la Ciudad de México.** El poder de la planeación: 44% de los mexicanos afirma que tener una reservación confirmada los hace sentirse preparados, y 23% señala que les da tranquilidad.*

44% de los mexicanos afirma que tener una reservación confirmada los hace sentirse preparados, y 23% señala que les da tranquilidad.* De la inspiración a la acción: aunque 43% de los mexicanos comienza a pensar en hacer una reservación una semana antes de la celebración especial*, los datos de OpenTable muestran que la mayoría de las reservaciones se realizan dentro de los tres días previos a la ocasión.**

Restaurantes más populares en Ciudad de México para ocasiones especiales:

"Nuestra investigación muestra que más de la mitad (58%) de los comensales en México siente la presión de elegir el restaurante 'correcto' al salir a comer, y el principal factor de estrés al planear es que el lugar no tenga suficiente espacio (25%)", comentó Juan Luis Reed, Gerente General de LATAM. "Para facilitar la planeación y eliminar la incertidumbre de las celebraciones, recopilamos una lista de los restaurantes más populares para celebrar ocasiones especiales, como fuente de inspiración".

Los 10 restaurantes más populares de los últimos 12 meses para celebrar ocasiones especiales en la Ciudad de México, de acuerdo con datos de OpenTable, incluyen (en orden alfabético)**:

En una ciudad como la Ciudad de México, donde la gastronomía forma parte esencial de la vida cotidiana, reservar en un restaurante no es solo elegir dónde comer, sino construir recuerdos que permanecen con el tiempo.

Para más información visita: https://www.opentable.com.mx/c/restaurantes-cdmx-para-cualquier-momento/

Acerca de OpenTable

OpenTable, un líder global en tecnología para restaurantes y parte de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), ayuda a más de 65,000 restaurantes en todo el mundo a llenar 1.9 mil millones de asientos al año. Su tecnología de clase mundial permite a los restaurantes enfocarse en lo más importante —su equipo, sus comensales y sus resultados—, al tiempo que facilita a los usuarios descubrir y reservar el restaurante ideal para cada ocasión.

*Metodología de investigación de consumidores: Encuesta digital realizada por Trendo a 2,000 consumidores mexicanos de entre 18 y 95 años en ciudades clave de las regiones Centro, Norte y Bajío del país, con participantes de distintos niveles educativos. El levantamiento de datos se llevó a cabo del 27 de febrero al 10 de marzo de 2026, utilizando la metodología propietaria de Trendo para la recopilación, análisis e interpretación de resultados.

**Datos de OpenTable: se analizaron las reservaciones con comensales sentados que marcaron ocasiones especiales (cumpleaños, aniversarios, citas y comidas de negocios) al momento de reservar en línea, para todos los restaurantes activos en la plataforma OpenTable en la Ciudad de México, del 1 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2026. La lista de restaurantes se presenta en orden alfabético, no en ranking.

FUENTE OpenTable