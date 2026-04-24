Este Día de las Madres, el 92% de los mexicanos considera esencial salir a celebrar en un restaurante, revela nueva investigación de OpenTable.

OpenTable presenta su lista anual de los Top 50 Restaurantes Para Salir a Comer este Día de las Madres, con espacios ideales para acomodar mesas grandes, vistas espectaculares y opciones para toda la familia: incluidos los más pequeños.

MEXICO CITY, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación de OpenTable revela que el 74% de los mexicanos planea salir a un restaurante para celebrar el Día de las Madres este año, y el 92% afirma que comer fuera juega un papel importante en esta celebración.²

Al preguntarles qué es lo que más desean para el Día de las Madres, el 38% de las mamás y figuras maternas en México eligió una comida fuera con su familia, seguido de un día libre de tareas y pendientes (31%).² Esta preferencia se refleja en un incremento del 26% año contra año en las comidas del Día de las Madres en 2025, lo que refleja el papel central que tienen las celebraciones en restaurantes durante esta fecha.¹

Tendencias que están definiendo comer fuera el Día de las Madres en 2026:

Celebraciones más grandes y multigeneracionales: El 68% de los mexicanos afirma que celebra el Día de las Madres con varias generaciones.² Esto podría explicar por qué los grupos de 6 o más personas fueron los más populares para esta fecha en 2025, además de registrar un crecimiento del 35% año contra año.¹

El 68% de los mexicanos afirma que celebra el Día de las Madres con varias generaciones.² Esto podría explicar por qué los grupos de 6 o más personas fueron los más populares para esta fecha en 2025, además de registrar un crecimiento del 35% año contra año.¹ Viajar para celebrar: El 60% de los mexicanos considera viajar o reservar una noche fuera para el fin de semana del Día de las Madres; esta cifra aumenta a 64% entre las mamás.² El año pasado, las reservaciones de comensales viajeros crecieron 16% año contra año en esta fecha.¹

El 60% de los mexicanos considera viajar o reservar una noche fuera para el fin de semana del Día de las Madres; esta cifra aumenta a 64% entre las mamás.² El año pasado, las reservaciones de comensales viajeros crecieron 16% año contra año en esta fecha.¹ El brunch gana terreno: Aunque las salidas a comer a las 3:00 p.m. fue el horario más popular para el Día de las Madres el año pasado, la 1:00 p.m. mostró una fuerte tendencia al alza, con un crecimiento del 66% año contra año en 2025.¹

Aunque las salidas a comer a las 3:00 p.m. fue el horario más popular para el Día de las Madres el año pasado, la 1:00 p.m. mostró una fuerte tendencia al alza, con un crecimiento del 66% año contra año en 2025.¹ Los millennials lideran la celebración: El 79% planea festejar en un restaurante, seguidos de cerca por la Generación Z (77%).²

"El Día de las Madres es una fecha clave en la cultura mexicana, y nuestra investigación confirma que el corazón de la celebración se ha mudado a la mesa de un restaurante", comentó Juan Luis Reed, Gerente General de LATAM en OpenTable. "Por eso lanzamos nuestra lista de los Top 50 Restaurantes para Salir a Comer, y así ayudar a los comensales en México a planear con anticipación y asegurar el lugar perfecto para celebrar a las mamás y figuras maternas en sus vidas."

El Top 50 Restaurantes para Salir a Comer en México en 2026

Desde espacios ideales para toda la familia como Pangea en Nuevo León, hasta mesas con vista como Cocina del Mar at Esperanza Resort en Baja California Sur, OpenTable presenta los top 50 restaurantes para salir a comer en México en 2026 , con base en el análisis de más de 440 mil reseñas de comensales, así como sus calificaciones y la demanda de reservaciones.³

Para más ideas, visita el micrositio de OpenTable para el Día de las Madres.

Top 50 Restaurantes para Salir a Comer en México en 2026 son (ordenados alfabéticamente por Estado):³

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Sinaloa

**FIN**

¹ Metodología de Datos de Comensales de OpenTable: OpenTable analizó el número de comensales sentados por tamaño de grupo y horario, a partir de reservaciones en línea en todos los restaurantes activos en la plataforma en México durante 2025 y en el Día de las Madres (sábado 10 de mayo de 2025), comparándolo con el mismo día del año anterior (viernes 10 de mayo de 2024).

² Metodología de Investigación de Consumidor: Se realizó una encuesta en línea por Ripple Research entre 1,000 consumidores en México que celebran el Día de las Madres, incluidos 425 que son celebradas como madres y que también celebrarán a otras madres, así como una cuota de 200 encuestados en principales ciudades. La categoría "Pareja" incluye datos correspondientes a padres y figuras paternas. El trabajo de campo se llevó a cabo del 18 al 23 de marzo de 2026. Todos los datos se recopilaron conforme a los lineamientos de MRS (Market Research Society) y ESOMAR, garantizando estándares éticos y una alta calidad de la información.

³ Metodología de los 50 Mejores Restaurantes para Comer en México en 2026: La lista de OpenTable de los 50 mejores restaurantes para comer en México en 2026 se genera a partir de más de 440,000 reseñas de comensales verificados en OpenTable, así como métricas de consumo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026. Se consideraron restaurantes que alcanzaron un umbral mínimo de reseñas y se evaluaron mediante la combinación de distintos puntos de datos, incluyendo calificaciones de comensales, porcentaje de reseñas de cinco estrellas, número de alertas configuradas, porcentaje de reservaciones realizadas con anticipación, porcentaje de ocupación y búsquedas directas. Estas métricas se ponderaron para obtener una calificación general. Posteriormente, los restaurantes seleccionados se filtraron con base en un mínimo de reseñas de brunch y disponibilidad de comida los domingos. La lista resultante se presenta en orden alfabético, no en ranking.

Acerca de OpenTable

OpenTable ,un líder global en tecnología para restaurantes y parte de Booking Holdings, Inc. (NASDAQ: BKNG), ayuda a más de 65,000 restaurantes en todo el mundo a llenar 1.9 mil millones de asientos al año. La tecnología de clase mundial de OpenTable permite a los restaurantes enfocarse en lo más importante —su equipo, sus comensales y sus resultados—, al mismo tiempo que facilita a los usuarios descubrir y reservar el restaurante ideal para cualquier ocasión.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965522/MDay_PR_1.jpg

FUENTE OpenTable