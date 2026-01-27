El amor está en los restaurantes: Top 50 Restaurantes Románticos y tendencias de consumo para San Valentín, por OpenTable

Una nueva investigación entre comensales mexicanos revela que 87% ha dejado las celebraciones tradicionales de San Valentín para dar paso a nuevas formas de celebrar las relaciones.*

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Aunque la mesa sigue siendo el corazón de las celebraciones de San Valentín, una nueva investigación sugiere que la lista de invitados está cambiando. Según OpenTable , 47% de los mexicanos planea comer en un restaurante este Día de San Valentín, y 87% considera que San Valentín se está redefiniendo para celebrar todas las formas de relación— no solo de las conexiones románticas.* Con esto en mente, OpenTable presenta su lista del Top 50 Restaurantes Románticos , ayudando a los mexicanos a encontrar el lugar perfecto para celebrar, ya sea con pareja, amigos o en solitario.

La investigación encontró que 54% de los mexicanos ha celebrado el Día de San Valentín en un restaurante*, y los datos de OpenTable sugieren que la tendencia continúa, ya que las salidas a restaurantes para el día de San Valentín aumentaron 35% año contra año en 2025.** Este año, los Millennials son los más propensos a salir a un restaurante este día del amor y la amistad, con la mitad (50%) planeando hacer una reservación.* Las citas dobles también están en el menú este año, ya que 40% de los mexicanos señala que está abierto a compartir la celebración con otra pareja.*

Aspectos destacados de la investigación junto con los datos de OpenTable revelaron:

Una nueva forma de compartir el amor, y la mesa: 58% de los mexicanos menciona que es más probable que celebren con amigos en lugar de una pareja romántica este Día de San Valentín — esto aumenta a 65% entre la Generación Z.* La investigación también sugiere que las celebraciones de la amistad se extienden más allá del propio día, mostrando un incremento de 63% en salidas a restaurantes durante Galentine's Day (13 de febrero) en 2025 año contra año.**

"San Valentín es un momento importante tanto para los comensales como para los restaurantes y nuestra investigación revela que más de la mitad (58% por ciento) de los mexicanos encuentra difícil encontrar y reservar un restaurante en San Valentín", dijo Juan Luis Reed, Gerente General de LATAM.** "Con OpenTable, los comensales durante San Valentín pueden aprovechar herramientas como la lista de los Top 50 Restaurantes Románticos para pasar menos tiempo buscando una mesa y más tiempo disfrutando los momentos que verdaderamente importan."

Top 50 Restaurantes Románticos de México para 2026:

La lista del Top 50 Restaurantes Románticos de OpenTable para 2026 *** destaca espacios sobresalientes en todo el país ideales para todo tipo de celebración de San Valentín, que van desde restaurantes reconocidos como El Farallon – Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal hasta espacios acogedores como Havre 77 en la Ciudad de México. La lista se basa en reseñas de comensales y métricas de consumo, y está ordenada alfabéticamente por estado:

Baja California Sur

Cancún / Riviera Maya

Ciudad de México

Coahuila

Jalisco

Monterrey

Morelos

Yucatán

* Metodología de investigación del consumidor: Se realizó una encuesta en línea por Ripple Research entre 1,028 consumidores mexicanos, con cuotas mínimas aplicadas en las principales ciudades. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 20 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. Todos los datos se recopilaron de acuerdo con los lineamientos de la MRS (Market Research Society) y ESOMAR, garantizando estándares éticos y una sólida calidad de datos.

** Datos de consumo de OpenTable: OpenTable analizó el número de comensales sentados provenientes de reservaciones en línea para todos los restaurantes activos en la plataforma de OpenTable en México durante Galentine's y San Valentín (13 y 14 de febrero de 2025) y lo comparó con los mismos días del año anterior (13 y 14 de febrero de 2024).

*** La lista de los 50 Restaurantes Más Románticos de México 2026 de OpenTable se genera a partir de más de 400,000 reseñas de comensales verificados de OpenTable y métricas de consumo del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025. Se consideraron restaurantes que alcanzaron un umbral mínimo de reseñas y se evaluaron mediante una recopilación de puntos de datos únicos, incluyendo calificaciones de comensales, el porcentaje de reseñas de cinco estrellas, el número de alertas configuradas, el porcentaje de reservaciones realizadas con anticipación, el porcentaje de capacidad y las búsquedas directas. Las métricas se ponderaron para conformar una puntuación general. Posteriormente, los restaurantes calificados se clasificaron según el porcentaje de reseñas con la etiqueta "romántico". La lista resultante se presenta en orden alfabético (A-Z), no en orden de clasificación.

