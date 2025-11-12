CELEBRITY CRUISES OFRECE MÁS FORMAS DE EXPLORAR EL CARIBE, ASIA Y SUDAMÉRICA CON VACACIONES INOLVIDABLES EN 2027-2028

Un itinerario dedicado a Grand Turk, en las Islas Turcas y Caicos, ofrece nuevas oportunidades para descubrir el Caribe, mientras que 52 estancias nocturnas en Asia sumergirán a los huéspedes en la icónica vida nocturna de la región para crear recuerdos que durarán toda la vida.

MIAMI, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los huéspedes pueden descubrir algo nuevo en cada rincón del mundo, ya que Celebrity Cruises revela sus itinerarios 2027 y 2028 en el Caribe, Asia y Sudamérica. Los cruceros por estos tres continentes llevarán a los huéspedes a espectaculares travesías por 131 destinos en 42 países, mientras que puertos únicos y estancias nocturnas ofrecen experiencias inolvidables. El barco más nuevo de Celebrity, Celebrity Xcel, regresará al Caribe por tercera temporada, ofreciendo nuevamente a los huéspedes una conexión inmersiva con la región —tanto en tierra como a bordo— a través de The Bazaar, una experiencia de destino única en su tipo. Mientras tanto, Celebrity Solstice zarpará en su segunda temporada en Asia, tras su modernización, ofreciendo nuevas propuestas a bordo y aventuras inolvidables en tierra.

Lo más destacado de las temporadas 2027-2028 en el Caribe, Asia de invierno y Sudamérica incluye:

Los huéspedes podrán disfrutar de los primeros itinerarios dedicados exclusivamente a Grand Turk en el Caribe.

Experiencias únicas en la vida con cuatro travesías por el Canal de Panamá a bordo del Celebrity Ascent.

Los huéspedes podrán descubrir más de Asia con 123 oportunidades para explorar destinos durante más de 10 horas.

En el Celebrity Solstice, una estancia nocturna en Hong Kong en vísperas de Año Nuevo ofrecerá una manera inolvidable de recibir el 2028.

Cruceros de 14 noches en el Celebrity Equinox llevarán a los huéspedes a 17 destinos en siete países de Sudamérica y la Antártida.

Ocho barcos zarpando desde cuatro puertos de Florida llevarán a los huéspedes a escapadas elevadas por el Caribe

Vive el paraíso con los itinerarios 2027 y 2028 de Celebrity Cruises en el Caribe. Ocho barcos navegarán hacia 65 destinos, llevando a los huéspedes a algunas de las mejores playas del mundo con paisajes impresionantes y oportunidades infinitas para relajarse y explorar.

Durante todo el año, los cruceros de siete noches a bordo del Celebrity Beyond desde Miami y Fort Lauderdale incluyen la oportunidad para los huéspedes de experimentar el primer programa dedicado de Celebrity a Grand Turk, Islas Turcas y Caicos; visitar Perfect Day at CocoCay; o explorar Aruba, Bonaire y Curazao. Los huéspedes pueden relajarse en el galardonado destino privado de Royal Caribbean Group que combina lo mejor del descanso junto al mar y la emoción bajo el sol, o pasear por Willemstad, la colorida capital de Curazao y sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A bordo del Celebrity Ascent, los huéspedes podrán disfrutar de cruceros de 10 a 14 noches por el Caribe Sur, con más travesías que nunca a través del histórico Canal de Panamá y hacia destinos como Antigua, Santa Lucía y Barbados.

El Celebrity Xcel volverá a sumergir a los huéspedes en el Caribe tanto dentro como fuera del barco con cruceros de siete noches por el Caribe oriental y occidental. En tierra, los huéspedes podrán relajarse en la famosa Seven Mile Beach de Gran Caimán, Magens Bay en St. Thomas o Cockleshell Bay en St. Kitts. Mientras navegan, podrán llevar los destinos consigo y disfrutar de la gastronomía local, el entretenimiento y las actividades inspiradas en los puertos que visitan en The Bazaar.

También desde Fort Lauderdale, los huéspedes podrán deleitarse con las vibrantes culturas y sabores de las Islas ABC, Jamaica, Gran Caimán y México en cruceros de seis y ocho noches a bordo del Celebrity Silhouette. Para quienes buscan escapadas más largas, el Celebrity Eclipse ofrece viajes de nueve a doce noches llenos de aventura bajo el sol.

Los huéspedes pueden disfrutar escapadas de fin de semana desde Fort Lauderdale en el Celebrity Reflection, que continuará ofreciendo cruceros de tres y cuatro noches durante todo el año hacia Perfect Day at CocoCay, Bimini, Nassau y Key West, perfectos para una recarga rápida en el Caribe.

Las opciones de navegación de Celebrity Cruises abarcan las costas de Florida, con el Celebrity Apex regresando a Port Canaveral y el Celebrity Constellation zarpando desde Tampa, ambos ofreciendo cruceros de siete noches a Key West y Las Bahamas.

Vive la magia de Asia con cruceros a 49 destinos en siete países

Desde Indonesia hasta Singapur, experimenta la serenidad costera y la sofisticación urbana en los itinerarios del Celebrity Solstice y el Celebrity Millennium por el sur de Asia, visitando 49 destinos en siete países.

Los cruceros de 12 noches a bordo del recientemente modernizado Celebrity Solstice ofrecerán nuevas vistas con un asiento de primera fila a destinos impresionantes como Bali, Tailandia, Vietnam y Malasia, mientras el Sunset Park, completamente renovado, transforma la cubierta superior del barco. En tierra, relájate y toma el sol en Nai Harn Beach, con su arena más fina y agua más limpia, o disfruta de la animada playa de Patong Beach, con sus mercados callejeros y tiendas.

123 días de puerto con más de 10 horas de estancia y noches completas en Bangkok (Tailandia); Benoa, Bali (Indonesia); Hanói (Vietnam); Hong Kong (China); Kuala Lumpur y Penang (Malasia); y Phuket (Tailandia) ofrecen aún más tiempo para explorar estos destinos culturalmente diversos. Los huéspedes pueden saborear los bulliciosos mercados nocturnos de Tailandia o disfrutar de la famosa vida nocturna de las ciudades, visitar el Templo de la Literatura y ver la puesta de sol detrás de los acantilados de piedra caliza en Hanói. En una noche de Año Nuevo en Hong Kong, los huéspedes podrán ver los fuegos artificiales y recibir el 2028 frente al horizonte de Victoria Harbour.

Descubre viajes de lista de deseos a Sudamérica y la Antártida

De noviembre de 2027 a febrero de 2028, los itinerarios de 14 noches a bordo del Celebrity Equinox llevarán a los huéspedes a 17 destinos en siete países, llenos de festivales vibrantes, actividades al aire libre y destinos únicos en la vida.

Los huéspedes podrán admirar paisajes impresionantes, desde los dramáticos acantilados y diversos ecosistemas de los Fiordos Chilenos hasta el sitio Patrimonio de la Humanidad Cataratas del Iguazú. En la Patagonia, podrán visitar colonias de pingüinos, realizar caminatas escénicas por densos bosques o avistar ballenas. Los huéspedes navegarán alrededor del Cabo de Hornos, donde el Atlántico se encuentra con el Pacífico, y admirarán los glaciares y la fauna en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el extremo sur del continente sudamericano.

En tierra, los huéspedes se deleitarán con los sabores únicos de Sudamérica, desde el asado estilo patagónico, mariscos chilenos y ceviche, hasta los clásicos uruguayos como el dulce de leche. De regreso a bordo, podrán disfrutar del galardonado servicio y las comodidades que han hecho famosa a Celebrity.

