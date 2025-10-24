CELEBRITY CRUISES RECIBE A CELEBRITY XCEL Y PRESENTA A CELEBRITY XCITE

La marca vacacional continúa redefiniendo los viajes premium en el mar con sus barcos de la serie Edge, celebrando dos importantes hitos en el astillero Chantiers de l'Atlantique.



MÁS FOTOS

MIAMI, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Celebrity Cruises recibió y dio la bienvenida a su nuevo barco, Celebrity Xcel, y anunció el nombre de su sexto barco de la serie Edge, Celebrity Xcite, mientras se cortaba la primera pieza de acero e iniciaba su construcción en el astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire. Se espera que Celebrity Xcite zarpe en 2028, continuando con el legado de la marca de redefinir los cruceros premium.

Se presenta a Celebrity Xcel y Celebrity Xcite (PRNewsfoto/CELEBRITY CRUISES)

"Celebrity Xcel representa el siguiente paso audaz en nuestro viaje para transformar la manera en que el mundo experimenta los viajes premium", dijo Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group. "Cada barco de la serie Edge ha reimaginado lo que es posible en el mar, gracias a un diseño elevado y experiencias que profundizan la conexión con los destinos visitados. Con Celebrity Xcel ahora uniéndose a la flota y Celebrity Xcite en el horizonte, continuamos estableciendo nuevos estándares de excelencia e innovación junto a nuestros socios de confianza en Chantiers de l'Atlantique."



"Celebrity Xcel ha sido diseñado con nuestros huéspedes como nuestra estrella guía; incluso los involucramos en el proceso de diseño a través del programa Xcel Dream Makers, por lo que sabemos que será el lugar feliz de vacacionistas en todo el mundo", continuó Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. "Estamos encantados de dar la bienvenida a los huéspedes a bordo el próximo mes y emocionados de expandir aún más estas experiencias en Celebrity Xcite."



"Celebrity Xcel y toda la serie Edge son el resultado de una estrecha colaboración entre nuestros equipos," compartió Laurent Castaing, director general de Chantiers de l'Atlantique. "Nuestra continua asociación con Royal Caribbean Group en Celebrity Xcite refleja un compromiso compartido con la excelencia y la innovación."



Celebrity Xcel se une oficialmente a la flota de Celebrity Cruises.



Ejecutivos de Royal Caribbean Group y tripulantes de Celebrity Cruises se reunieron para celebrar la entrega del Celebrity Xcel por parte del astillero Chantiers de l'Atlantique.



Dando la bienvenida a la nueva incorporación a la flota de Celebrity Cruises estuvieron Liberty, Hodges Bethge, Castaing y el capitán Kyriakos Matragkas, capitán del Celebrity Xcel. Los ejecutivos también se unieron a más de 1,600 tripulantes del Celebrity Xcel en la celebración.



El hito se marcó con tradiciones marítimas consagradas, incluyendo una ceremonia formal de firma, el simbólico cambio de banderas a bordo del barco y un brindis festivo en el espectacular Grand Plaza de tres pisos del barco.



Celebrity Xcel zarpará en noviembre con siete nuevos espacios: desde borrar la línea entre barco y destino hasta crear aún más formas de relajarse y explorar durante las vacaciones.



Celebrity Xcite se convierte en el sexto barco de la serie Edge de Celebrity Cruises



Celebrity Cruises también dio la bienvenida a su próxima era de excelencia al revelar el nombre del barco hermano de Celebrity Xcel: Celebrity Xcite. El nombre se dio a conocer durante una ceremonia de corte de acero, que marca el inicio oficial de la construcción. Ejecutivos de Royal Caribbean Group y del astillero estuvieron presentes para celebrar este hito.



El sexto barco de la serie Edge de Celebrity Cruises, Celebrity Xcite, continuará elevando la experiencia de los huéspedes, ampliando las innovadoras experiencias que distinguen a sus barcos hermanos, diseñadas para ofrecer unas vacaciones premium incomparables.



Celebrity Xcel y Celebrity Xcite conectarán a los huéspedes con los impresionantes paisajes del mundo como nunca antes.



A partir de noviembre, Celebrity Xcel realizará su temporada inaugural desde Fort Lauderdale, ofreciendo itinerarios de siete noches que alternan entre Las Bahamas, México, las Islas Caimán y Puerto Plata, St. Thomas y St. Maarten. En el verano de 2026, Celebrity Xcel navegará en su temporada inaugural europea, donde los huéspedes podrán sumergirse en el Mediterráneo como nunca antes, en viajes de siete a once noches desde Barcelona y Atenas, incluyendo nuevas estancias nocturnas en Madeira, Portugal.



Celebrity Xcite zarpará en 2028. Para más información, visita www.celebrity.com, llama a Celebrity Cruises al 1-800-CELEBRITY o contacta a tu asesor de viajes de confianza.

Contacto con los medios:

Oficina de prensa Latinoamérica: [email protected]

Contacto con los medios: Leticia Casarín

Nota del editor:

Los medios de comunicación pueden mantenerse actualizados sobre todas las noticias de Celebrity Cruises en www.celebritycruisespresscenter.com

Acerca de Celebrity Cruises

Celebrity Cruises ofrece una experiencia vacacional premium elevada a través de su flota de barcos oceánicos y fluviales que viajan a más de 300 destinos en más de 70 países, abarcando los siete continentes. Ofreciendo de manera única la sensación íntima y el servicio atento de barcos pequeños, junto con la variedad y emoción de los grandes, los huéspedes pueden explorar el mundo o simplemente desconectarse de él por un tiempo. Con cada detalle llevado más allá de las expectativas, los huéspedes no querrán vacacionar de otra manera.



Pionera en la industria por más de 35 años, cada vacación con Celebrity ofrece experiencias que no se encuentran en ningún otro lugar.



Celebrity Cruises tiene su sede en Miami y forma parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804204/Celebrity_Cruises_Introduces_Celebrity_Xcite_1.jpg

FUENTE CELEBRITY CRUISES