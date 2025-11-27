TU LUGAR FELIZ HA LLEGADO: CELEBRITY XCEL ZARPA OFICIALMENTE

Este innovador barco ofrece siete experiencias totalmente nuevas, además de las favoritas de la popular serie Edge, para disfrutar de unas vacaciones premium sin igual.

MIAMI, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El lugar ideal para los vacacionistas ha llegado oficialmente. Celebrity Xcel ha llegado a Fort Lauderdale, Florida, presentando siete experiencias totalmente nuevas diseñadas para ofrecer a los huéspedes infinitas posibilidades en las vacaciones de sus sueños. Celebrity Xcel, quinto barco de la innovadora serie Edge de Celebrity Cruises, se creó con la ayuda de vacacionistas de todo el mundo a través del programa Xcel Dream Makers, en el que los participantes desempeñaron un papel clave en la finalización de muchos elementos de la experiencia vacacional, desde la gastronomía hasta el entretenimiento.

"Con cada nuevo barco, elevamos la experiencia vacacional y Celebrity Xcel es único en su clase», afirmó Jason Liberty, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean Group. "Con un diseño innovador, un estilo sofisticado y una hospitalidad exclusiva, la llegada del Celebrity Xcel establece un nuevo estándar para el sector y se suma a nuestra colección de experiencias que convierten las vacaciones de su vida en una vida de vacaciones"

"Celebrity Xcel se diseñó cuidadosamente pensando en nuestros huéspedes para que fuera el lugar ideal para los turistas de todo el mundo», afirmó Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. «Desde los siete nuevos espacios que los huéspedes podrán disfrutar hasta el innovador programa Xcel Dream Makers, en el que nuestros huéspedes participaron directamente en el diseño de las características del barco, Celebrity Xcel hace honor a su nombre en todos los sentidos"

Celebrity Xcel, los huéspedes encontrarán infinitas formas nuevas de renovarse y explorar:

A diferencia de cualquier otra experiencia en el mar, The Bazaar ofrece una experiencia transformadora que borra la línea entre el barco y la tierra. Cada día, este espacio de tres pisos se transformará, presentando nuevas formas para que los huéspedes se sumerjan en los destinos que visitan a lo largo de su travesía. The Bazaar combina las experiencias a bordo y en puerto de los huéspedes de una manera elevada, auténtica y única a través de la comida, las actividades y la música en vivo. Los huéspedes encontrarán dos restaurantes distintos inspirados en los destinos: Mosaic y Spice Cafe, The Market, con productos artesanales locales, cuatro festivales inspirados en los destinos específicos de cada itinerario y un entretenimiento inolvidable.



Los huéspedes pueden relajarse con más opciones que nunca para recargar energías en el spa más amplio de Celebrity hasta la fecha. El spa del Celebrity Xcel contará con un Hydra Room, la más novedosa de las ocho experiencias terapéuticas de la suite termal, que invita a los huéspedes a disfrutar de una experiencia de bienestar centrada en el agua, meticulosamente diseñada para rejuvenecer tanto el cuerpo como la mente. Los usuarios del spa también pueden tomar su dosis diaria de sol en la nueva terraza al aire libre Vitamin D Deck del spa, que ofrece unas vistas panorámicas desde la parte delantera del barco, donde los huéspedes pueden disfrutar de la refrescante brisa marina desde elegantes asientos, mientras que las bebidas sin alcohol gratuitas les mantienen frescos y revitalizados.

Además, la oferta de entretenimiento más amplia de Celebrity hasta la fecha ofrecerá más variedad y más artistas, lo que proporcionará un sinfín de opciones de entretenimiento durante todo el día. Con tres nuevos e inolvidables espectáculos en The Theatre, dos nuevos espectáculos interactivos en The Club, nuevas y envolventes fiestas de baile, nuevas y emocionantes actividades, música en vivo y sorpresas inesperadas a lo largo del día, los huéspedes encontrarán opciones de entretenimiento para todos los gustos.

Todas estas nuevas experiencias han sido perfeccionadas por los Xcel Dream Makers, una comunidad global de turistas que han probado, evaluado y votado las nuevas experiencias que se ofrecerán a bordo del Xcel. Dream Makers ha tomado decisiones clave en materia de gastronomía, diseño de interiores y entretenimiento.

Celebrity Xcel zarpará en su temporada inaugural desde Fort Lauderdale, ofreciendo itinerarios de siete noches que alternarán entre las Bahamas, México, las Islas Caimán y Puerto Plata, Santo Tomás y San Martín. En el verano de 2026, el Celebrity Xcel zarpará en su temporada inaugural en Europa, donde los huéspedes podrán sumergirse en el Mediterráneo como nunca antes en viajes de siete a once noches desde Barcelona y Atenas, incluyendo nuevas estancias de una noche en Madeira, Portugal.

Para reservar un viaje con Celebrity Cruises, se puede visitar el sitio

https://www.celebritycruises.com/mx, llamar al 800 759 0380, o bien contactar a los expertos

agentes de viaje.

Acerca de Celebrity Cruises:

La icónica "X" de Celebrity Cruises® es el sello distintivo de una flota de 16 resorts en el mar que llevan a los huéspedes a los mejores lugares del mundo.Celebrity revolucionó la industria con su diseño contemporáneo y fresco, sus alojamientos, experiencias gastronómicas, de spa y entretenimiento para gustos modernos, y experiencias en destinos culturalmente ricos y diversos, todo complementado por un cálido y personalizado servicio. Impulsada por el deseo de explorar y una pasión por abrir el mundo, Celebrity Cruises viaja a los siete continentes, visitando casi 300 destinos en más de 70 países. Celebrity Cruises es una de las cinco marcas de cruceros propiedad de la compañía global de cruceros Royal Caribbean Group (NYSE: RCL). Para obtener más información sobre Celebrity Cruises ,CelebrityCruises.com/mx .

