Zarpando en marzo de 2027, los huéspedes encontrarán escapadas al aire libre mejoradas, nueva gastronomía de primer nivel y entretenimiento inolvidable para un nuevo Reflection, lleno de sonrisas.

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MIAMI, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Celebrity Cruises está reinventando uno de sus barcos más queridos y ofreciendo nuevas formas de experimentar el Caribe con la presentación del recién modernizado Celebrity Reflection. Como el segundo barco de la Serie Solstice que vuelve a ser renovado, la transformación introduce 13 nuevos espacios, incluyendo destacados de la Serie Edge como la impresionante Grand Plaza, locales favoritos de los invitados del revitalizado Celebrity Solstice y dos conceptos completamente nuevos: Orange Peel Bar & Grille y Tacos del Sol. Desde la proa hasta la popa, cada detalle transforma la forma en que los huéspedes se relajan, comen y conectan a través de nuevos espacios al aire libre, experiencias gastronómicas y entretenimiento infinito.

CELEBRITY CRUISES PRESENTA 13 NUEVAS EXPERIENCIAS SOBRE CELEBRITY REFLECTION, REDEFINIENDO LOS CRUCEROS POR EL CARIBE

Navegando todo el año por el Caribe, los itinerarios de Celebrity Reflection desde Fort Lauderdale abarcan escapadas caribeñas de tres y cuatro noches a Key West y Bahamas, hasta viajes de seis u ocho noches visitando Aruba, Curazao, Bonaire, Turks & Caicos y Gran Caimán. Los pasajeros podrán disfrutar del President's Cruise 2027 en el renovado Celebrity Reflection del 10 al 14 de mayo de 2027.

"Celebrity Cruises está constantemente ideando formas de innovar y elevar lo que ofrecemos a nuestros huéspedes, lo que hace que este programa de modernización de flotas sea mucho más que una simple renovación", dijo Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. "Con Celebrity Reflection, estamos evolucionando la experiencia del huésped de formas significativas, presentando 13 nuevos espacios diseñados para ayudar a los invitados a relajarse, explorar y conectar de formas que resultan sencillas e inolvidables."

El día de piscina más feliz hasta la fecha en el reinventado Celebrity Pool Club

El Celebrity Pool Club ancla la cubierta exterior rediseñada del barco, combinando un diseño moderno con un ambiente tropical relajado. Aquí, cada detalle está diseñado pensando en la relajación. Dos bares dedicados, asientos ampliados, cómodas camas de descanso y sombra añadida, además de actividades diarias y eventos junto a la piscina, facilitan que los huéspedes pasen todo el día en la orilla del agua. Los huéspedes también encontrarán dos experiencias gastronómicas nuevas en la flota junto a la piscina:

Orange Peel Bar & Grille: Orange Peel Bar & Grille es el ancla de la experiencia junto a la piscina con un menú pensado para días soleados. El local ofrece hamburguesas y otros platillos a la parrilla junto con cócteles congelados. Los huéspedes pueden disfrutar del servicio tanto si están sentados cerca como relajándose junto a la piscina.





Orange Peel Bar & Grille es el ancla de la experiencia junto a la piscina con un menú pensado para días soleados. El local ofrece hamburguesas y otros platillos a la parrilla junto con cócteles congelados. Los huéspedes pueden disfrutar del servicio tanto si están sentados cerca como relajándose junto a la piscina. Tacos del Sol: Tacos del Sol presenta un concepto informal y al aire libre centrado en sabores atrevidos de inspiración mexicana. El local cuenta con un puesto de tacos para montar tu propio equipo con varias opciones e ingredientes frescos para comer junto a la piscina.

Cuatro nuevos espacios ofrecen entretenimiento para todos los estados de ánimo

La Grand Plaza es el espacio nuevo más dramático de Celebrity Reflection. El recinto de tres plantas, al estilo de la Serie Edge, es el ancla del entretenimiento del barco. Un nuevo Martini Bar, situado en el centro, contará con un enorme candelabro que dominará la sala, con un espectáculo de luces, así como actuaciones en directo y música de día a noche.

Originalmente debutando en Celebrity Solstice, el Boulevard Lounge, con capacidad para 125 personas, ofrece entretenimiento durante todo el día a Celebrity Reflection, con pianos enfrentados y programación interactiva. Los pasajeros podrán disfrutar de juegos, karaoke y actuaciones en directo a lo largo del día. A pocos pasos de Boulevard Lounge, Boulevard Bar ofrece una selección de cócteles artesanales, perfectos para disfrutar antes o después de un espectáculo.

Otro favorito de Celebrity Solstice, The Parlor es un salón deportivo y de juegos de alto nivel. Con cientos de juegos clásicos de mesa, billar y dardos, The Parlor es perfecto para competir amistosamente o para ver deportes en las pantallas grandes. Los huéspedes pueden disfrutar de cócteles artesanales, whiskies galardonados de Celebrity Cruises, un menú de bocadillos para compartir, versiones sofisticadas de clásicos de la comida reconfortante y una selección de malteadas fuera de serie.

Los huéspedes pueden disfrutar del sol caribeño con un día en el parque

El reinventado Sunset Park transforma la cubierta superior del barco en un espacio exterior tipo parque diseñado para la relajación y la conexión. El recinto al aire libre ofrece una variedad de actividades: desde meditación hasta juegos en el césped, películas al aire libre y música en directo, todo ello con vistas panorámicas al mar. Las nuevas cabañas privadas ofrecen zonas de sombra para relajarse, con asistentes dedicados que atienden todas las necesidades de los invitados. Sunset Park Café ofrece comida informal estilo bistró para el desayuno y el almuerzo, mientras que el Sunset Bar adyacente ofrece cócteles artesanales durante todo el día.

Sabores intensos se encuentran con favoritos refinados en tres nuevas experiencias gastronómicas

El íntimo restaurante italiano Trattoria Rossa, que debutó este año en Celebrity Solstice, sirve cocina romana. Los huéspedes pueden saborear platillos clásicos de carne y pastas elaborados en casa a diario, así como platos preparados en la mesa, acompañados de cócteles de inspiración italiana y las selecciones de vinos galardonadas de Celebrity Cruises.

El Fine Cut Steakhouse, galardonado por Forbes Travel Guide, redefinió la serie gastronómica en la Edge y ahora se une a Celebrity Reflection. Los huéspedes disfrutarán de filetes añeados en seco durante 30 días, marisco fresco y el servicio elevado sinónimo de Celebrity Cruises.

Ambientado en vistas panorámicas al océano, Bora aporta un concepto de azotea inspirado en el Mediterráneo a Celebrity Reflection. Presentado por primera vez en noviembre de 2025 en Celebrity Xcel, el local cambia de día a noche. Un brunch animado incluye cócteles personalizables, mientras que las noches se centran en platos de mesa dirigidos por chefs y platos para compartir.

Mejoras para todo el barco para un nuevo Reflection que es todo felicidad

Los huéspedes en The Retreat, la exclusiva clase de suites de Celebrity Reflection, disfrutarán de un Retreat Sundeck mejorado con un jacuzzi de gran tamaño y un Retreat Lounge rediseñado. Las mejoras en todo el barco se extienden a locales recurrentes como Café Al Bacio, Cellar Masters, Casino, Art Gallery, World Class Bar, Martini Bar, Pool Bar, Passport Bar, the Fitness Center, y Camp at Sea – junto a Luminae, exclusivo para los huéspedes en The Retreat, y Blu – exclusivo para los huéspedes de AquaClass.

Para reservar un viaje con Celebrity Cruises, se puede visitar el sitio https://www.celebritycruises.com/mx, llamar al 800 759 0380, o bien contactar a los expertos agentes de viaje.

Nota del editor:

Los medios pueden estar al día de todas las noticias de Celebrity Cruises en www.celebritycruisespresscenter.com

Acerca de Celebrity Cruises

Celebrity Cruises, parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL), ofrece una experiencia vacacional premium de alta calidad a través de su flota de barcos oceánicos y fluviales que viajan a más de 300 destinos en más de 70 países a lo largo de los siete continentes. Ofreciendo de forma única la sensación íntima y el servicio atento de los barcos pequeños, con la variedad y emoción de los más grandes: los huéspedes pueden explorar el mundo o alejarse de él un rato. Con cada detalle elevado más allá de lo esperado, los huéspedes nunca querrán vacacionar de otra manera. Pionero del sector durante más de 35 años, cada vacación de Celebrity ofrece experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar.

FUENTE Celebrity Cruises