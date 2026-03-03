El renovado Celebrity Solstice salió de Singapur el 2 de marzo de 2026, con ocho nuevas experiencias, incluyendo cuatro espacios completamente nuevos, y zarpará en Alaska este verano.

MIAMI, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El revitalizado Celebrity Solstice de Celebrity Cruises zarpó de Singapur el 2 de marzo, revelando ocho nuevas experiencias, incluyendo cuatro espacios nuevos para Celebrity – Trattoria Rossa, Sunset Park, The Parlor y Boulevard Lounge – marcando el inicio de la más grande revitalización de la serie Solstice por parte de la compañía de cruceros. Las mejoras de proa a popa también incluyen alojamientos renovados, con actualizaciones en todas las habitaciones existentes, además de 54 habitaciones adicionales y cuatro nuevas categorías de habitaciones para alcanzar un total de 1.479. Los itinerarios de 2026 para el revitalizado Celebrity Solstice abarcan Asia, Australia y Alaska, antes del histórico Grand Voyage de 110 noches que comenzará el 13 de septiembre de 2026.

CELEBRITY CRUISES RELANZA CELEBRITY SOLSTICE CON OCHO NUEVAS EXPERIENCIAS

"Celebrity Solstice lanzó nuestros barcos de la Serie Solstice y definió una generación de viajes de Celebrity Cruises. Esta reinvención honra ese legado y establece un nuevo estándar de lo que puede ser unas vacaciones elevadas", dijo Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. "Cada nueva experiencia se diseñó en torno a cómo nuestros huéspedes quieren pasar su tiempo, respaldada por la hospitalidad inigualable que define cada navegación de Celebrity Cruises."

Tras navegar por Asia y Australia, el renovado Celebrity Solstice debuta su temporada en Alaska en verano de 2026. A partir del 13 de septiembre de 2026, Celebrity Solstice emprende The Grand Voyage: una navegación de 110 noches por más de 55 puertos no repetidos que abarcan Alaska, el Pacífico Sur, Australia, Nueva Zelanda y Asia, concluyendo con una llegada para año nuevo en Hong Kong.

Sunset Park: El nuevo destino al aire libre en la cubierta superior de Celebrity Solstice

Sunset Park es el nuevo destino al aire libre en cubierta superior del barco. El espacio social al aire libre ofrece actividades que abarcan yoga, juegos en el césped, música en directo y mucho más, todo ello con vistas panorámicas al mar. Las nuevas cabanas privadas ofrecen un espacio sombreado para relajarse, diseñadas específicamente para maximizar las vistas, mientras que los asistentes dedicados atienden todas las necesidades de los huéspedes.

El nuevo Sunset Park Café ofrece un tipo bistró para desayunar y comer. El desayuno sirve una deliciosa variedad de sandwiches, quiches, pasteles y otros platos matutinos, mientras que el almuerzo incluye ensaladas y wraps frescos, así como tablas de embutidos disponibles durante todo el día. También en la cubierta superior, un Sunset Bar ampliado ofrece cócteles artesanales para que los huéspedes disfruten mientras disfrutan de las vistas, haciendo que cada hora sea una hora feliz.

Nuevo restaurante: Trattoria Rossa y Fine Cut Steakhouse

Dos nuevos restaurantes elevan aún más la cartera gastronómica de Celebrity Solstice.Trattoria Rossa, nueva en Celebrity Cruises, es un restaurante italiano que sirve cocina romana y del sur de Italia. Los huéspedes disfrutarán de mariscos, platos clásicos de carne y pastas preparadas en casa a diario, así como preparaciones en la mesa que incluyen pollo a la parmesana y ensalada César.

Fine Cut Steakhouse, el favorito de los huéspedes de la Serie Edge, según la calificación de Forbes Travel , se une a Celebrity Solstice, ofreciendo filetes añejos en seco durante 30 días, marisco fresco y el servicio personalizado por el que Celebrity Cruises es reconocida en toda su flota.

Nuevo entretenimiento: Boulevard Lounge, The Parlor y dos nuevas producciones teatrales

Celebrity Solstice inaugura dos nuevos espacios de entretenimiento: Boulevard Lounge, un lugar con capacidad para 125 personas, que ofrece programación durante todo el día —desde piano bar y karaoke para cantar hasta nuevos shows de juegos — con Boulevard Bar, que ofrece cócteles artesanales y The Parlor.

El nuevo elevado salón de deportes y juegos del barco, The Parlor , es el lugar perfecto para competir amigablemente con billar, dardos y juegos de mesa retro – o para ver deportes en la pantalla grande. Disfruta de bebidas a la hora del partido con una selección de cócteles artesanales, incluyendo el emblemático Red Basil Smash (ginebra, limón, albahaca y vino tinto), así como los vinos y whiskies galardonados de Celebrity Cruises. Los pasajeros también encontrarán bocados para compartir y versiones sofisticadas de clásicos de la comida reconfortante como Mac N' Cheese y la hamburguesa insignia de Celebrity, acompañados de postres deliciosos como pudin de caramelo, beignets caseros y una selección de malteadas de otro nivel.

En el teatro, dos espectáculos de producción debutan en Celebrity Solstice . Smoke and Ivories celebra el sonido icónico de los años 50 con entretenimiento al piano, acrobacias aéreas y voces de clase mundial; y Rockumentary, una experiencia de concierto en directo que recrea actuaciones emblemáticas del rock a lo largo de las décadas. Los huéspedes también encontrarán nuevas experiencias de entretenimiento a lo largo del barco, incluyendo un concierto a la luz de las velas con interpretaciones en directo de cuerdas de actuaciones de rock, iluminadas por el suave resplandor de las velas.

Mejoras en habitacioness: Cuatro nuevas categorías, actualizaciones de The Retreat y AquaClass

Todas las habitaciones existentes en Celebrity Solstice han sido completamente renovadas y se han añadido 54 nuevas habitaciones, sumando un total de 1.479. Los huéspedes también pueden descubrir cuatro nuevas categorías: Panoramic Infinite Veranda Suite, dos categorías de Panoramic Ocean View Suite y Deluxe Panoramic Ocean View. Los huéspedes de The Retreat, la exclusiva zona de suites de Celebrity Solstice, encontrarán un nuevo sundeck con un jacuzzi de gran tamaño, asientos al aire libre dedicados y un lounge privado rediseñado.

Las habitaciones de AquaClass, los alojamientos centrados en el bienestar de Celebrity Solstice, se han renovado con amenidades inspiradas en el spa, incluyendo cabezas de ducha de masaje, difusores de aromaterapia, tapetes de yoga en la habitación, batas y pantuflas premium, y un menú de almohadas. Los huéspedes de AquaClass también reciben acceso gratuito al restaurante exclusivo renovado – Blu, y al Persian Garden en The Spa – una extensión del programa de bienestar a bordo que valió a Celebrity Cruises su ranking #1 como Mejores Líneas de Cruceros para Bienestar según U.S. News & World Report.

Las mejoras en todo el barco se extienden a los locales que regresan: Café Al Bacio, Cellar Masters, World Class Bar, Martini Bar, Pool Bar, Passport Bar, el Fitness Center y Camp at Sea, junto a Luminae, exclusivo para los huéspedes de The Retreat.

Para reservar un viaje con Celebrity Cruises, se puede visitar el sitio https://www.celebritycruises.com/mx, llamar al 800 759 0380, o bien contactar a los expertos agentes de viaje.

Acerca de Celebrity Cruises

Celebrity Cruises ofrece una experiencia vacacional premium de alta calidad a través de su flota de barcos oceánicos y fluviales que viajan a más de 300 destinos en más de 70 países que abarcan los siete continentes. Ofreciendo de forma única la sensación íntima y el servicio atento de los barcos pequeños, con la variedad y emoción de los más grandes: los huéspedes pueden explorar el mundo o alejarse de él un rato. Con cada detalle elevado más allá de lo esperado, los huéspedes nunca querrán vacacionar de otra manera. Pionero del sector durante más de 35 años, cada vacaciones de Celebrity ofrece experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar.

Celebrity Cruises tiene su sede en Miami y forma parte del Royal Caribbean Group (NYSE: RCL).

