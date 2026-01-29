CELEBRITY RIVER CRUISES ANUNCIA 10 BARCOS MÁS Y ABRE LOS ITINERARIOS DE 2028 CON UN 80% MÁS DE DESTINOS

Celebrity River Cruises aumenta su capacidad de flota a 20 barcos para 2031, con los itinerarios por Europa de 2028 ya abiertos para reservar

MÁS FOTOS

MIAMI, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Celebrity River Cruises anunció hoy un compromiso con 10 nuevos barcos que ampliarán su flota europea de cruceros fluviales a 20 embarcaciones para 2031. El anuncio marca el inicio de la construcción, con el primer corte de acero para Celebrity Compass, el primer barco fluvial de la línea. La expansión convertirá a Celebrity River Cruises en uno de los mayores operadores europeos de cruceros fluviales, ofreciendo más itinerarios y destinos que nunca. La temporada 2028 ya está abierta para reservas, con un aumento del 80% en los destinos europeos en comparación con el los primeros itinerarios presentados para el 2027.

Celebrity River Cruises abre la temporada 2028 para reservaciones, con un 80% más de destinos europeos disponibles para los huéspedes, y ha anunciado un pedido de 10 nuevos barcos, duplicando la flota a 20 para 2031.

Para celebrar estos hitos, Celebrity River Cruises abrió su esperada temporada 2028 para reservas, ofreciendo más de 160 travesías a más de 50 destinos en toda Europa. Los huéspedes pueden navegar por el Rin hasta los viñedos de Alsacia, seguir el Danubio hasta los mercados centenarios de Budapest, o despertarse en Praga y terminar el día en una cafetería en pleno corazón de Viena. Celebrity River Cruises se lanza en 2027 con Celebrity Compass y Celebrity Seeker, seguidos por la incorporación de Celebrity Wanderer, Celebrity Roamer y Celebrity Boundless a la flota en 2028.

"La demanda de los huéspedes por Celebrity River Cruises ha superado nuestras expectativas, y ampliar la flota nos permite llevar esta tan esperada experiencia a aún más viajeros", dijo Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, empresa matriz de Celebrity Cruises. "Ya sea que los huéspedes ya disfruten la experiencia Celebrity o la descubran por primera vez, ahora tienen nuevas formas de disfrutarla a lo largo de algunos de los ríos más emblemáticos de Europa. Con la expansión de Celebrity hacia el río, estamos fortaleciendo nuestro ecosistema vacacional conectado, ofreciendo más opciones, más acceso y más motivos para que los huéspedes se queden con nosotros — transformando las vacaciones de la vida en una vida de vacaciones."

"Nuestra temporada inaugural 2027 de Celebrity River Cruises se agotó en menos de seis minutos, un testimonio de cuánto valoran los huéspedes la hospitalidad y el servicio inigualables que ofrece Celebrity", dijo Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. "Para satisfacer esta demanda extraordinaria, estamos encantados de abrir las navegaciones de 2028 con un 80% más de destinos europeos, cinco barcos y más de 160 itinerarios. Ahora hay más formas que nunca de experimentar los ríos europeos a la manera Celebrity."

Más de 160 cruceros fluviales europeos en 2028: Desde los tulipanes holandeses hasta el Bajo Danubio

En 2028, Celebrity River Cruises lleva la experiencia elevada de Celebrity a aún más ríos emblemáticos de Europa, desde la legendaria región de castillos del Rin hasta las legendarias capitales del Danubio. Los itinerarios llevarán a los huéspedes a 24 nuevos puertos, incluyendo nuevos viajes a la belleza salvaje del Bajo Danubio con la primera estadía nocturna de Celebrity en Bucarest, cruceros para disfrutar de la temporada de tulipanes en plena floración y una nueva forma de experimentar los mágicos cruceros de los mercados navideños europeos.

Los itinerarios de Celebrity River Cruises 2028 incluyen:

Cruceros por el Bajo Danubio (seis travesías): Viaje desde Bucarest a través de la dramática garganta de las Puertas de Hierro – uno de los pasajes fluviales más impresionantes de Europa – hasta destinos donde la historia, la cultura y la belleza natural convergen. Cada travesía incluye una estadía nocturna en la vibrante capital de Rumanía, conectando a los huéspedes con el rico patrimonio de Bucarest antes o después de su travesía fluvial.

Cruceros por el Rin (más de 60 travesías): Navega entre Basilea y Ámsterdam a través de la legendaria región de castillos de Europa, pasando por colinas cubiertas de viñedos y pueblos de cuento como Estrasburgo, Breisach y Rüdesheim. El romántico Rin cobra vida con vistas hipnotizantes en cada esquina.

Cruceros por el Alto Danubio: Viaja entre la histórica Ratisbona o Núremberg y Budapest, descubriendo grandes castillos y tesoros culturales a lo largo del Danubio a través de Alemania, Austria y Hungría. Algunas salidas coinciden con el Festival Gäuboden en Straubing, una de las mayores celebraciones patrimoniales de Alemania.

Cruceros de la temporada de tulipanes en Holanda: Deslízate entre Bruselas y Ámsterdam durante el pico de la floración primaveral, visitando los mundialmente famosos jardines de Keukenhof, los icónicos molinos de viento de Kinderdijk y el encantador Maastricht. Estas travesías estacionales muestran los Países Bajos en su momento más vibrante.

Cruceros por los Mercados de Navidad: Vive una tradición vacacional europea en cruceros entre Basilea y Ámsterdam, con paradas en pueblos iluminados por velas del valle del Rin como Maguncia, Estrasburgo y Heidelberg. Viñedos cubiertos de nieve y mercados festivos hacen que estas travesías invernales sean inolvidables.

Las travesías de Celebrity River Cruises 2028 ya están abiertas para reserva. Los huéspedes pueden explorar más de 160 itinerarios de cruceros fluviales europeos y reservar su viaje en https://www.celebritycruises.com/mx, a través del mostrador de Future Cruise, llamar al 800 759 0380, o bien contactar a los expertos agentes de viaje.

Nota del editor:

Los medios pueden estar al día de todas las noticias de Celebrity Cruises en www.celebritycruisespresscenter.com

Acerca de Celebrity Cruises

Celebrity Cruises ofrece una experiencia vacacional premium de alta calidad a través de su flota de barcos oceánicos y fluviales que viajan a más de 300 destinos en más de 70 países que abarcan los siete continentes. Ofreciendo de forma única la sensación íntima y el servicio atento de los barcos pequeños, con la variedad y emoción de los más grandes: los huéspedes pueden explorar el mundo o alejarse de él un rato. Con cada detalle elevado más allá de lo esperado, los huéspedes nunca querrán vacacionar de otra manera. Pionero del sector durante más de 35 años, las vacaciones de Celebrity ofrecen experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar.

Celebrity Cruises tiene su sede en Miami y forma parte del Royal Caribbean Group (NYSE: RCL). Visita www.celebritycruises.com para más información y conéctate con nosotros en Instagram, Facebook o LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872666/Celebrity_River_Cruises_Announces_10_More_ships__and_Opens_2028_European_Deployment_with_80_More_Des.jpg

FUENTE Celebrity Cruises