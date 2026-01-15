CELEBRITY CRUISES REVELA CUATRO NUEVOS FESTIVALES INSPIRADOS EN EUROPA EN CELEBRITY XCEL

Experimenta el Mediterráneo como nunca antes en el verano de 2026, mientras Celebrity Xcel borra la línea entre el barco y la costa con The Bazaar, una experiencia de inmersión en el destino única en su tipo.

MIAMI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Celebrity Xcel ofrece a los huéspedes la oportunidad de seguir explorando los destinos a los que viajan mucho después de que el barco haya zarpado en el lugar transformador, The Bazaar. Mientras Celebrity Xcel navega hacia Europa este verano, los huéspedes se sumergirán en cuatro nuevos festivales que traen las vistas, sonidos, sabores y tradiciones del Mediterráneo para el viaje.

"Desde que el concepto se lanzó en Celebrity Xcel en noviembre, The Bazaar ha revolucionado la inmersión en el destino, manteniendo a los huéspedes envueltos en la cultura de los destinos mucho más allá de su tiempo en puerto. Los días en el mar se han transformado con un diseño espacial que extiende la auténtica comida, bebida y entretenimiento entregados en una experiencia singular y cohesionada," dijo Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises. "De la mañana a la noche, y de día en día, la experiencia única ha cautivado a los huéspedes, y estamos emocionados de transformar la experiencia una vez más para traer el latido del Mediterráneo a bordo durante cada crucero por Europa."

Diseñado para combinar de manera perfecta las experiencias a bordo y en puerto, The Bazaar es una celebración elevada, auténtica y siempre cambiante de la cultura. El espacio borra la línea entre el barco y la costa, dando vida a cada destino a través de una mezcla curada de festivales inspirados en el destino, mercados que ofrecen artículos de artesanos locales, actividades prácticas, ofertas culinarias con influencia regional y entretenimiento inolvidable. En este concepto único en su tipo, no hay dos días iguales. Con una programación dinámica y pantallas LED inmersivas de tres pisos, el espacio evoluciona a lo largo de cada crucero, ofreciendo a los huéspedes formas frescas e inmersivas de conectar con los destinos mediterráneos que visitan – desde Florencia hasta Santorini.

En el corazón de la experiencia The Bazaar están cuatro festivales inspirados en el Mediterráneo que celebran los sabores vibrantes, las tradiciones atemporales y los momentos inolvidables de la región. Estos festivales darán vida a lo mejor del Mediterráneo de múltiples maneras, incluyendo ofertas locales de comida y bebida, experiencias de artesanía, activaciones de enriquecimiento comercial, clases de cocina y baile inspiradas en el destino, entretenimiento emergente y presentaciones de músicos locales.

Opa Festival sumerge a los huéspedes en las tradiciones y la energía contagiosa de Grecia. Durante el día, esta vibrante celebración de la cultura griega fusionará la cocina icónica como baklava y moussaka con actividades prácticas como la elaboración de joyería "Mati" del ojo turco. Al caer el sol, la energía se eleva: músicos en vivo invitarán a los huéspedes a unirse a la fiesta mientras giran servilletas, bailan, ríen y gritan ¡Opa! al ritmo de éxitos queridos.

Centrado en los sabores, la belleza y el romance de Italia, los huéspedes se deleitarán con La Dolce Vita Festival. Durante el día, los huéspedes disfrutarán de limoncello y otras delicias auténticas mientras participan en experiencias prácticas como el arte de hacer pastas y tiramisú. Al caer la noche, los huéspedes se encontrarán rodeados de magia veneciana, al entrar en una velada de elegancia y encanto.

Una fusión animada del color, ritmo y estilo de España, Salud Festival es audaz, apasionado e inolvidable. Durante el día, los huéspedes beberán sangría y probarán platillos locales mientras crean su propio estilo español con actividades como construir rosas flamencas personalizadas y abanicos españoles. La energía estalla al final del día, cuando bailarines de flamenco y matadores crean una celebración de pasión y alma española.

Silk & Spice Festival invita a los huéspedes a un viaje sensorial a través de las especias, bailes y música hipnotizante inspirados en las vibrantes culturas de Marruecos y Turquía. Durante el día, los huéspedes pueden beber tés fragantes, disfrutar de dulces bocados de delicias turcas y encontrar actividades prácticas. Por la noche, la música enérgica y los bailarines giratorios cautivarán a los huéspedes en una celebración del ritmo y la cultura.

Para aquellos que son más felices al conectarse con nuevas culturas a través de la comida, la gastronomía inspirada en el destino deleitará el paladar de los huéspedes con cocinas locales. El concepto de cocina abierta, Mosaic, servirá platos reinventados y elevados, inspirados en los sabores de ciudades como Nápoles, Míkonos y Lisboa. El concepto de comida casual de The Bazaar, Spice, ofrecerá una selección diurna de bocados rotativos con artículos especiales inspirados en los puertos visitados en cada itinerario, junto con vistas espectaculares desde las ventanas de piso a techo en la orilla del agua.

En los días en el mar, Market at The Bazaar invita a los huéspedes a llevarse las ciudades icónicas que visitan a lo largo de Italia, Francia, España, Grecia, Portugal y Marruecos. Los huéspedes pueden sumergirse en experiencias cautivadoras y encontrar delicias regionales de artesanos locales, como aceite de oliva, bufandas italianas o azulejos pintados a mano.

Los amantes de la gastronomía pueden aprender a cocinar delicias regionales en Chef's Studio en Mosaic, la primera escuela de cocina inspirada en destinos de Celebrity. Chef's Studio invita a los huéspedes a descubrir su chef interior mientras aprenden a preparar nuevos platillos de cada destino que visitan. A lo largo del viaje, el repertorio de la escuela de cocina cambiará para reflejar los temas de festivales inspirados en el destino, permitiendo a los huéspedes dominar los favoritos locales y agregar a sus libros de recetas mientras crean nuevos recuerdos.

En tierra, continúa una aventura europea inolvidable, ya que Celebrity Xcel lleva a los huéspedes al romance de lugares como Florencia y Palma de Mallorca, los paisajes impresionantes de Santorini y Míkonos, y ofrece estancias nocturnas para prolongar la estadía en Madeira.

A partir de mayo de 2026, Celebrity Xcel zarpará en su temporada inaugural europea donde los huéspedes podrán sumergirse en el Mediterráneo como nunca antes en viajes de siete a 11 noches desde Barcelona y Atenas, incluyendo nuevas estancias nocturnas en Madeira, Portugal.

Para reservar un viaje con Celebrity Cruises, se puede visitar el sitio https://www.celebritycruises.com/mx, llamar al 800 759 0380, o bien contactar a los expertos agentes de viaje.

Los medios pueden mantenerse al día con todas las noticias de Celebrity Cruises en www.celebritycruisespresscenter.com

Acerca de Celebrity Cruises

Celebrity Cruises ofrece una experiencia de vacaciones premium elevada a través de su flota de barcos oceánicos y fluviales que viajan a más de 300 destinos en más de 70 países que abarcan los siete continentes. Ofreciendo de manera única la sensación íntima y el servicio atento de barcos pequeños, con la variedad y emoción de los más grandes, los huéspedes pueden explorar el mundo o alejarse de él por un tiempo. Con cada detalle elevado más allá de las expectativas, los huéspedes nunca querrán vacacionar de otra manera. Pionero en la industria por más de 35 años, cada vacación con Celebrity ofrece experiencias que no encontrarás en ningún otro lugar.

Celebrity Cruises tiene su sede en Miami y es parte de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL).

