CGTN Español: Innovación en Shenzhen: conectando China con la región de Asia-Pacífico

PEKÍN, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La innovación es una de las tres prioridades de APEC China 2026. En Shenzhen, una nueva idea puede encontrar el hardware que necesita en tan solo 30 minutos. Los emprendedores lo llaman "la velocidad de Shenzhen". Lo que antes se alimentaba de las vastas cadenas de suministro de la ciudad, hoy en día la IA y la inteligencia incorporada se están convirtiendo en los nuevos motores que impulsan la tecnología y la industria.

Speed Speed

Todos hemos visto bailar a los robots. Pero en esta empresa de inteligencia incorporada, el objetivo no es construir artistas, sino desarrollar robots de uso general capaces de resolver problemas del mundo real. La empresa está desarrollando máquinas con manos hábiles y un "cerebro" impulsado por la IA. Se les está entrenando para tareas cotidianas: desde doblar la ropa y recoger las mesas hasta recoger la basura. En el núcleo se encuentra el World Unified Model de código abierto de la empresa, diseñado para ayudar a los robots a comprender el mundo físico que les rodea.

"Gracias al apoyo de proyectos impulsados por el Gobierno, nuestros robots se han implantado en centros de atención a personas mayores de Shenzhen para ayudar a las personas con discapacidad. Se trata de entornos muy complejos, con requisitos muy exigentes en materia de interacción y seguridad. Nuestro proyecto "Robots in Homes" ha sido reconocido como una buena práctica en la región de Asia-Pacífico", dijo Xu Menghong, director de Estrategia e Inversión de X Square Robots.

Otra empresa de Shenzhen está dotando a los fabricantes de todo el mundo de un "cerebro" basado en la inteligencia artificial.

Su IndustryGPT está diseñado para que las máquinas vayan más allá de la simple "visión", y alcancen la comprensión, el razonamiento y la capacidad de actuar.

A finales del año pasado, la empresa había prestado sus servicios a más de 730 empresas líderes en todo el mundo, con clientes en toda la región de Asia-Pacífico.

"Ya se trate de grandes modelos de lenguaje, agentes de IA o productos basados en IA, serán cada vez más fáciles de usar y más accesibles. Esto permitirá que las empresas que antes no podían acceder fácilmente a la IA industrial se beneficien de ella. Esa es, sin duda, la tendencia de futuro", djio Shi Xiaoliang, director de I+D de Productos de SmartMore.

Y en APEC China 2026, con la innovación entre las prioridades de la región, Shenzhen mostrará cómo su tecnología y su ecosistema industrial pueden ayudar a conectar empresas, mercados y personas en toda la región de Asia-Pacífico.

FUENTE CGTN Español