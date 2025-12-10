Chery logra 2.56 millones de vehículos vendidos entre enero y noviembre; supera las 800 mil unidades NEV y roza los 1.2 millones de exportaciones

Chery Group superó por primera vez las 800 mil unidades NEV y mantuvo siete meses consecutivos con más de 100 mil exportaciones, consolidándose como el mayor exportador automotriz de China.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chery Group cerró noviembre con 272,536 vehículos vendidos, de los cuales 116,794 fueron NEV (vehículos de nueva energía), marcando un crecimiento anual del 50.1% y alcanzando su máximo histórico mensual. Con esto, la marca acumula cuatro meses consecutivos de crecimiento en ventas de NEV.

En exportación, Chery registró 136,728 unidades, un aumento del 30.3% interanual, y superó por séptimo mes consecutivo la barrera de las 100 mil unidades exportadas, consolidándose como el principal exportador automotriz de China.

De enero a noviembre, acumuló 2,561,465 vehículos vendidos, un incremento del 11.1% respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese lapso:

Las exportaciones sumaron 1,199,590 unidades (+14.7%).

Las ventas NEV alcanzaron 814,685 unidades (+69.4%), superando por primera vez las 800 mil unidades en un solo año.

Al cierre de noviembre, ya ha atendido a más de 18.28 millones de usuarios a nivel global, incluyendo 5.7 millones de clientes fuera de China.

El crecimiento de Chery Group se sustenta en su estrategia de doble vía: vehículos de nueva energía y vehículos de combustión, lo que ha permitido crear un portafolio robusto y adaptable a los mercados globales.

En noviembre, la marca lanzó TIGGO 9 CSH en Hungría, Rumania y República Checa, su modelo híbrido insignia basado en la plataforma T2X Tiger Leap Power. Esta SUV incorpora una arquitectura híbrida nativa con desempeño versátil, entrega potente, manejo preciso, seguridad avanzada y un confort superior para el mercado europeo.

Ese mismo mes, Chery HIMLA fue presentada en Chile y Perú, dirigida a consumidores latinoamericanos que buscan un vehículo utilitario capaz, con tracción todo terreno y alta capacidad de carga.

TIGGO 4 CSH estuvo en el Top 10 de "Greek Cars of the Year 2026"

La fortaleza de producto de Chery continúa ganando reconocimiento internacional:

TIGGO 4 fue seleccionado entre los Top 10 "Greek Cars of the Year 2026", a solo dos meses de su lanzamiento.

TIGGO 8 ganó el premio "Car of the Year 2026" por la reconocida media británica Carwow.

Su versión híbrida, TIGGO 8 CSH, fue nombrada "Hybrid Hero".

TIGGO 9 CSH fue elegido como vehículo de movilidad oficial del G20, reforzando la presencia de la marca en mercados emergentes.

En México, durante el Track Day, los asistentes que probaron TIGGO 8 CSH y TIGGO 7 CSH destacaron su potencia, tecnología, comodidad y desempeño.

Nedbank CFO Dirco y Chery South Africa CEO Tony Liu en Vehicle Delivery Ceremony

Con un fuerte enfoque en las necesidades del usuario, Chery acelera la construcción de un ecosistema integral "Persona–Vehículo–Hogar".

Bajo esta visión, la marca presentó oficialmente en el Indonesia International Auto Show (Jacarta) su primer SUV global transformable de 7 plazas, el Chery X, diseñado con un interior flexible para movilidad familiar y desarrollado bajo una filosofía de co-creación con los usuarios. Este lanzamiento amplía aún más la oferta global del grupo.

Chery X Unveiled en el Indonesia International Auto Show, en Jakarta

Chery Group continúa profundizando su estrategia internacional y avanza de un modelo de "exportación de producto" a uno de "exportación de marca", siguiendo su visión global "In somewhere, For somewhere, Be somewhere".

A medida que se acerca el cierre de 2025, Chery Group mantiene su compromiso con un crecimiento sostenido, impulsando el desarrollo coordinado de sus tecnologías NEV y sistemas de innovación global. Con pasos firmes desde el liderazgo de mercado hacia la construcción de valor de marca, Chery Group acelera su transformación hacia un ecosistema de movilidad inteligente, confiable y global, querido por los usuarios en todo el mundo.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842767/Ventas_Chery.jpg

FUENTE Chirey Motor México