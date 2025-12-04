Chirey Motor México y DHL Supply Chain celebran su segundo aniversario de alianza estratégica

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey Motor México celebró su segundo aniversario de alianza estratégica con DHL Supply Chain, líder global en logística y soluciones integradas. La conmemoración tuvo lugar en las instalaciones donde DHL Supply Chain México resguarda y distribuye las refacciones de la marca a nivel nacional a nivel nacional

Esta colaboración, iniciada a finales de 2023, marcó un punto decisivo en la optimización de la cadena de suministro de Chirey Motor México. En aquel momento, la operación contaba con un fill rate del 82%. Uno de los objetivos principales de la alianza fue mejorar sustancialmente los tiempos de entrega, la disponibilidad de refacciones y la satisfacción del cliente final.

Durante estos dos años, ambas compañías han enfrentado desafíos propios del rápido desarrollo del mercado automotriz en México. Además del incremento en la red de distribuidores y la demanda de refacciones, Chirey y DHL han tenido que responder a picos de volumen, expansiones operativas y proyectos críticos que exigieron velocidad y precisión.



Aun así, el resultado ha sido claro: una operación cada vez más robusta y orientada al cliente final. "Para Chirey, contar con un socio logístico capaz de adaptarse a nuestra velocidad y ambición ha sido clave. DHL ha demostrado compromiso, flexibilidad y una visión compartida por elevar la experiencia de posventa en México", señaló Ivan Escalona

Por su parte, Polo Lagunes, Director de Operaciones Sector Auto en DHL Supply Chain México, destacó que esta alianza representa un caso de éxito en el sector automotriz: "Hemos construido juntos un modelo logístico que no deja de evolucionar, buscando siempre mejorar tiempos, calidad y confiabilidad en cada entrega".

A dos años de su implementación, los resultados superan las expectativas: el fill rate actual alcanzó un 96%, acompañado por un volumen operativo de 10,000 m² y una recepción mensual superior a 20 contenedores mantenidos de manera consistente durante el periodo de colaboración. Actualmente, el inventario administrado asciende a 640,403 piezas, respaldadas por 158 rutas de entrega activas en todo el territorio nacional. En este tiempo, la operación conjunta suma 370,923 horas de actividad, con 1,310,255 piezas entregadas a su destino final.

Con miras al futuro, ambas compañías reafirmaron su compromiso de seguir elevando los estándares operativos, perfeccionando los procesos logísticos y fortaleciendo la red de distribución para garantizar que cada cliente reciba sus refacciones de forma rápida, eficiente y confiable. El camino recorrido hasta ahora representa solo el inicio de una relación estratégica que continuará impulsando la evolución del servicio posventa de Chirey Motor México.

