Chirey Motor México activa su campaña "Chirey Family Care 2025" con beneficios exclusivos para propietarios

Chirey Motor México lanzó su campaña "Chirey Family Care 2025", con beneficios exclusivos y mejoras en capacitación y logística para ofrecer un servicio postventa más inteligente, eficiente y confiable.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey Motor México dio inicio oficialmente a su campaña "Chirey Family Care 2025", un programa de servicio al cliente que ofrece a los propietarios mejoras técnicas, beneficios exclusivos y atención personalizada.

La iniciativa estará vigente del 6 de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026 e incluye:

25 actualizaciones de seguridad y tecnología del vehículo

Un cupón de 500 pesos para refacciones

Un lavado gratuito

Beneficios especiales para los primeros 3,000 participantes, quienes ya recibieron su invitación vía correo electrónico

Para Chirey Motor México, el servicio postventa es un pilar fundamental en la construcción de la marca. Además de esta campaña, la compañía ha reforzado su capacitación técnica e implementado mejoras logísticas para consolidar un sistema de servicio integral que acompaña al usuario durante todo el ciclo de vida de su vehículo.

Fortaleciendo el conocimiento técnico: capacitación especializada para ofrecer un servicio profesional

A medida que la tecnología de los vehículos de nueva energía evoluciona rápidamente, Chirey Motor México participó activamente en la segunda fase del programa de entrenamiento técnico global organizado por la casa matriz.

El programa incluyó cinco módulos clave:

Sistemas y seguridad de alto voltaje

Baterías de potencia

Sistemas de propulsión eléctrica

Electrónica vehicular

Diagnóstico de fallas

La formación se estructuró bajo un modelo de enseñanza "revisión de caso → análisis técnico → optimización de solución", integrando aprendizajes de la primera fase con casos globales reales.

Se dedicó especial atención al sistema híbrido Chirey Super Hybrid CSH, con entrenamientos teóricos, diagnóstico y prácticas de armado para elevar el nivel técnico del personal.

Los participantes mexicanos fungirán como "entrenadores semilla", encargados de replicar y fortalecer el conocimiento dentro del país, elevando la precisión, eficiencia y confiabilidad del servicio postventa.

El objetivo: crear una experiencia de movilidad más inteligente, eficiente y confiable para los usuarios mexicanos.

Innovación para la eficiencia: optimización logística

Durante los últimos dos años de colaboración entre Chirey y DHL, la optimización de rutas y frecuencias de envío en las principales ciudades ha mejorado significativamente la disponibilidad de refacciones.

Entre las mejoras implementadas destacan:

Establecer metas logísticas dinámicas y ajustar envíos según la demanda regional para asegurar entregas urgentes.

Capacitación reforzada a distribuidores en administración de refacciones y creación de una plataforma de inventario compartido para reducir faltantes.

Refinamiento del sistema de rastreo de pedidos con monitoreo en tiempo real, reduciendo los tiempos de entrega.

Estas acciones han disminuido los tiempos de espera para los clientes y elevado la satisfacción general con el servicio.

Desde citas en línea y asistencia 24/7 hasta el programa Chirey Family Care, todas las mejoras apuntan a un mismo objetivo: atender las necesidades del usuario por encima de todo.

Como uno de los mercados clave en la estrategia global de Chirey, México continúa construyendo una ventaja competitiva diferenciada impulsada por tecnología + servicio.

En los próximos años, la marca seguirá fortaleciendo su infraestructura de atención para ofrecer experiencias de movilidad más inteligentes, eficientes y confiables, impulsando su crecimiento y cercanía con los usuarios en nuestro país.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

