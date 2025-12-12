Chirey acompaña el camino de los atletas rumbo a los Asian Youth Para Games con un espíritu global de innovación, unión y superación

La marca refuerza su presencia internacional al respaldar delegaciones de Kazajistán, Malasia, Indonesia e Irak, conectando su visión tecnológica y humana con los valores que inspiran a la familia TIGGO y a los mercados donde está presente, como México.

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras anunciar su participación como socio oficial de los Asian Youth Para Games 2025, Chirey da un nuevo paso al acompañar la salida de las delegaciones de Kazajistán, Malasia, Indonesia e Irak rumbo a Dubái. Esta segunda etapa de actividades consolida la presencia internacional de la marca en un evento que celebra la resiliencia, la diversidad y la capacidad de superar límites, valores que también han guiado el crecimiento global de Chirey y el desarrollo de la familia TIGGO, referente tecnológico de la compañía.

En cada una de las ceremonias de despedida realizadas en estos países, las caravanas conformadas por modelos Súper Híbridos de la línea TIGGO se integraron como un elemento simbólico de acompañamiento. En Indonesia, una flota híbrida escoltó a los 120 integrantes de la delegación hacia su punto de partida; en Kazajistán, TIGGO 7 demostró la estabilidad y confiabilidad que caracterizan a la marca; y en Malasia, 26 vehículos electrificados se sumaron al traslado de atletas, entrenadores y oficiales, reforzando el sentido de comunidad que distingue a esta competencia. Más allá de la logística, estas acciones reflejan la visión humana y tecnológica que ha impulsado a Chirey durante más de dos décadas.

La presencia de la marca en el escenario deportivo internacional no es fortuita. Chirey ha construido una relación estrecha con múltiples disciplinas: desde selecciones nacionales de fútbol hasta competencias de rugby, navegación y rally, fortaleciendo una red de alianzas que conectan con audiencias de mercados como México, donde la pasión deportiva y la búsqueda de movilidad avanzada encuentran un punto de unión. Este ecosistema global permite que la filosofía "Born to Rise" trascienda fronteras, integrándose como un puente entre el esfuerzo de los atletas y la evolución constante de la familia TIGGO.

Este acompañamiento internacional se sostiene en una base tecnológica que sigue creciendo. Con más de 300 laboratorios activos y decenas de miles de patentes, la marca continúa perfeccionando sistemas como Chirey Super Hybrid (CSH), capaces de ofrecer autonomía, eficiencia y una experiencia de conducción centrada en el usuario. Modelos como TIGGO 8 CSH y TIGGO 7 CSH reflejan esta búsqueda continua de innovación, y reafirman la visión de movilidad sustentable y emocional que Chirey proyecta hacia el futuro.

Al ver partir a los jóvenes atletas hacia los Asian Youth Para Games, la marca reconoce en sus historias un eco de su propio recorrido: determinación, progreso y deseo de llegar más lejos. Con esa misma convicción, Chirey continuará fortaleciendo su presencia global y expandiendo su oferta en mercados como México, donde nuevas propuestas —incluyendo futuras innovaciones como la marca iCAUR— reforzarán la misión de inspirar, proteger y acompañar los caminos de quienes avanzan sin detenerse.

Conoce más de Chirey, OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: OMODA JAECOO I CHIREY

Instagram: OMODA JAECOO I CHIREY

TikTok: OMODA JAECOO I CHIREY

Sitios: www.omoda.mx www.jaecoo.mx www.chirey.mx

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844514/foto_3.jpg

FUENTE Chirey