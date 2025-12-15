Chirey Motor México presenta promociones especiales de cierre de año como parte de su campaña Extravaganza

Durante diciembre, la marca impulsa el cierre de año con condiciones preferenciales en modelos clave de su portafolio, reforzando su posicionamiento en el mercado mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey Motor México presenta su campaña de cierre de año "Cierra el año en movimiento", una iniciativa que reúne condiciones comerciales especiales en modelos estratégicos de su portafolio, con el objetivo de facilitar el acceso a SUVs con altos estándares de tecnología, seguridad y eficiencia. La propuesta se enmarca en el cierre de un año marcado por el fortalecimiento de la marca en el país y por una estrategia enfocada en atender distintos perfiles de consumidores.

Como parte de esta campaña, TIGGO 2 PRO 2025 se posiciona como una alternativa de entrada al segmento SUV con un precio preferencial de $279,900 MXN, frente a su precio anterior de $329,900 MXN, así como mensualidades desde $2,999 MXN. El modelo destaca por su enfoque en tecnología accesible y por convertirse en una opción atractiva para quienes buscan su primera SUV.

En el segmento de mayor tamaño, TIGGO 4 PRO 2026 se ofrece durante diciembre con un precio de $378,900 MXN, acompañado de mensualidades desde $5,899 MXN, reforzando su propuesta como una SUV pensada para quienes priorizan experiencia de manejo, potencia y versatilidad para el uso diario y familiar.

La campaña también pone especial énfasis en la movilidad híbrida. TIGGO 8 PHEV CSH 2026, equipada con Sistema Súper Híbrido, se presenta como una de las apuestas más relevantes de la marca, con una autonomía combinada superior a 1,200 km, capacidad para siete pasajeros y un precio desde $759,900 MXN. Durante el periodo de vigencia, el modelo cuenta con una tasa preferencial del 8.88% y 0% de comisión por apertura a 60 meses, reforzando la estrategia de Chirey por impulsar soluciones de movilidad más eficientes y tecnológicamente avanzadas en el mercado mexicano.

Cerrar el año con una campaña como Cierra el año en movimiento refleja la visión de Chirey Motor México de seguir acercando tecnologías relevantes y opciones de movilidad accesibles a más personas en el país, al tiempo que consolida la presencia de sus modelos híbridos como una alternativa real y competitiva dentro del mercado.

Todas las ofertas estarán vigentes del 1 al 31 de diciembre de 2025, aplicables a versiones específicas de los modelos participantes. Con esta iniciativa, Chirey Motor México reafirma su compromiso de ofrecer un portafolio diverso, alineado con las necesidades actuales del mercado y con una visión clara hacia el futuro de la movilidad en el país.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

