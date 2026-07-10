China Hoy: ALC ante la encrucijada de la IA

BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Alondra Arellano, investigadora asociada en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt y ex asesora ministerial en inteligencia artificial en Chile, publicó un comentario en la revista China Hoy:

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en uno de los principales vectores de la transformación económica, productiva y geopolítica a nivel global. Mientras las grandes potencias tecnológicas concentran capacidades avanzadas en investigación, infraestructura y capital humano, las regiones emergentes enfrentan el desafío de integrarse a esta nueva ola tecnológica sin reproducir dependencias estructurales ni ampliar brechas existentes. En este contexto, en América Latina y el Caribe (ALC) las aplicaciones de IA generativa se están empezando a integrar en la vida cotidiana y en el trabajo digital con gran rapidez, mientras que Gobiernos, universidades y empresas comienzan a estructurar estrategias para transformar esa adopción en productividad, innovación y servicios públicos más eficientes.

Sin embargo, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile, subraya un punto central: la región enfrenta el riesgo de no aprovechar los beneficios de la IA de manera homogénea, generando trayectorias divergentes entre países y ampliando brechas internas. El desafío, por tanto, no es solo "usar IA", sino construir capacidades habilitantes (datos, infraestructura, talento y gobernanza) para que la IA produzca impacto económico y social a escala.

China, por su parte, ha consolidado una posición central en el ecosistema global de IA, combinando inversión en infraestructura, expansión de plataformas digitales, cooperación tecnológica Sur–Sur y una visión estratégica de largo plazo. La convergencia entre las necesidades estructurales de ALC y la experiencia tecnológica de China abre un espacio relevante para la cooperación en IA, siempre que esta se articule sobre principios de beneficio mutuo, desarrollo sostenible y fortalecimiento de capacidades regionales.

FUENTE China Hoy