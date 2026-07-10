China Hoy：Un hito clave en el proceso de la modernización china

BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Yu Haiqing, vicepresidenta de la Academia de Marxismo de la Academia China de Ciencias Sociales, indica en su artículo Un hito clave en el proceso de la modernización china que en "La Propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) para la Elaboración del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social", aprobada en la IV Sesión Plenaria del XX Comité Central en octubre de 2025, se señala explícitamente que el próximo ciclo es un "periodo crucial para sentar bases sólidas y desatar integralmente fuerzas para materializar en lo básico la modernización socialista".

Este juicio histórico no solo supone una comprensión científica de las tendencias de desarrollo en la nueva era, sino que constituye una movilización y un despliegue integrales concebidos para impulsar de manera continua la modernización china en esta nueva expedición.

El período del XV Plan Quinquenal constituye una etapa decisiva para configurar un nuevo paradigma de desarrollo y asegurar la iniciativa estratégica. El enfoque principal radica en robustecer sustancialmente la gran circulación nacional, con miras a apuntalar la base endógena del desarrollo de alta calidad.

El XV Plan Quinquenal constituye un hito estratégico que exige discernir con rigor las macrotendencias a nivel global. Se requiere actuar con la determinación a la altura de nuestra época, del devenir histórico y del compromiso con el pueblo, impulsando avances sustantivos en las tareas de alcance integral de cara a la modernización china. Solo mediante este esfuerzo será posible consolidar los cimientos necesarios para alcanzar esencialmente la modernización socialista para el año 2035.

FUENTE China Hoy