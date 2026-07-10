BEIJING, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Lang Ping, investigadora del Instituto de Economía y Política Mundiales de la Academia China de Ciencias Sociales, expresó en su artículo IA como bien público internacional que actualmente, la inteligencia artificial (IA) está remodelando la economía global, las industrias y las modalidades sociales a una velocidad sin precedentes. Los clústeres tecnológicos representados por los grandes modelos de lenguaje, la IA generativa y la IA incorporada continúan logrando avances.

Ante las oportunidades y desafíos que plantea la IA, China mantiene el principio de coordinar el desarrollo y la seguridad. Al tiempo que fomenta la innovación, el país está acelerando la construcción de un sistema de gobernanza completo, basado en normas y eficaz en su funcionamiento, aportando valiosas experiencias a la gobernanza global. En el plano estratégico, China considera la IA una tecnología estratégica que liderará una nueva revolución científica y transformación industrial, así como un motor clave para el desarrollo de las fuerzas productivas de nueva calidad. El país ha promulgado una serie de directrices estratégicas desde 2017, entre las que se encuentra un plan para el desarrollo de la nueva generación de inteligencia artificial. En 2025 se incorporó la acción IA+ en el Informe sobre la Labor del Gobierno. La Propuesta del Comité Central del Partido Comunista de China para la Elaboración del XV Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, emitida en octubre del mismo año, propuso aplicar en todos los aspectos la acción IA+ y reforzar la gobernanza de la IA.

En abril de 2025, Xi subrayó en una reunión la necesidad de ampliar la cooperación internacional en inteligencia artificial, ayudar a los países del Sur Global a fortalecer sus capacidades tecnológicas y contribuir a reducir la brecha en inteligencia artificial a nivel mundial.

China desea implementar activamente la Iniciativa para la Gobernanza Global de la Inteligencia Artificial y ofrecer a la comunidad internacional un bien público internacional conforme a su propia práctica de gobernanza. Esto refleja una concepción de gobernanza basada en el equilibrio entre el desarrollo y la seguridad, la equidad, la inclusión y la cooperación abierta, en marcado contraste con medidas como el bloqueo tecnológico adoptado por algunos países.

FUENTE China Hoy