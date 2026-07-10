China Hoy: Hacia una nueva era de futuro compartido

PEKÍN, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Zhang Gaosheng, investigador asistente del Departamento de Paz y Seguridad Mundiales del Instituto de Estudios Internacionales de China, y Chen Jimin, profesor y director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos y América Latina del Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales, adscrito a la Escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China, colaboraron con un comentario para la revista China Hoy:

En el mundo actual, los cambios sin precedentes en el último siglo se están acelerando, con crecientes déficits de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza. El sistema de la gobernanza global existente enfrenta múltiples crisis: debilitamiento de la autoridad, representatividad insuficiente y disminución de la eficacia. La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está estancada, el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio se encuentra paralizado, la implementación del Acuerdo de París es insuficiente y las reglas de gobernanza digital se fragmentan cada vez más. Lo más grave es que, bajo la idea de "Estados Unidos primero", la política exterior de Estados Unidos tiende cada vez más hacia el unilateralismo; desde abandonar y violar tratados a su antojo hasta abusar de sanciones unilaterales; desde interferir militarmente de forma directa en los asuntos internos de otros países hasta promover políticas excluyentes de "pequeños círculos", violando gravemente la equidad y la justicia internacionales.

Bajo este contexto, el presidente chino, Xi Jinping, propuso la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG) en la reunión de la "Organización de Cooperación de Shanghai Plus" en septiembre de 2025, con "adherirse a la igualdad soberana, atenerse al estado de derecho internacional, practicar el multilateralismo, abogar por el enfoque centrado en el pueblo y centrarse en tomar acciones concretas" como sus cinco principios, ofreciendo una respuesta oportuna para superar déficits, forjar consensos y dar solución a los problemas comunes. La IGG responde al anhelo compartido de los pueblos y se ajusta a las necesidades urgentes del mundo presente.

FUENTE China Hoy