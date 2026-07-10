China Hoy：Iniciativas prácticas para el beneficio de todos

PEKÍN, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

Como coordinador del Área de Estudios en Relaciones Internacionales del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC), profesor de la Universidad Central de Venezuela, e investigador del Centro de Estudios China-Venezuela sobre Comunidad para Futuro Compartido, Jorge Dias, señaló en su artículo Iniciativas prácticas para el beneficio de todos que el 1 de septiembre del año pasado, el presidente de la República Popular China y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, propuso en su discurso durante la reunión de la "Organización de Cooperación de Shanghai Plus" la Iniciativa para la Gobernanza Global (IGG) y expresó que China está dispuesta a trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y razonable, y avanzar de la mano hacia la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Xi destacó cinco principios para la IGG: adherirse a la igualdad soberana, respetar el estado de derecho internacional, practicar el multilateralismo, promover un enfoque centrado en las personas y enfocarse en emprender acciones reales. El primer principio se contrapone al irrespeto a la soberanía de los países indistintamente de su tamaño o riqueza y a la interferencia externa en los asuntos internos; el segundo se contrapone a la permanente violación de las normas internacionales e imposiciones por parte de algunos países; el tercero se contrapone al unilateralismo; el cuarto se contrapone al individualismo y los intereses particulares; y el último se contrapone a los discursos y anuncios sin acciones concretas.

Además estudiar las iniciativas globales propuestas por China en la última década es importante para América Latina de cara a la transformación de la gobernanza mundial y el desarrollo del Sur Global. Esto es especialmente cierto en el caso de la IGG, que propone construir una agenda común con el objetivo de enfrentar los grandes desafíos civilizatorios y así poder construir una comunidad de futuro compartido de la humanidad.

FUENTE China Hoy