PEKÍN, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Este es un informe de China Hoy:

"Para cualquier Gobierno en cualquier país, dirigir a la sociedad hacia una vida sin pobreza debería ser un cometido prioritario, dijo Néstor Restivo, director periodístico de la revista DangDai y licenciado en Historia por la UBA en su artículo El ejemplo de China para América Latina.

Cuando el Banco Mundial reconoció que la República Popular China había sacado de la pobreza a 800 millones de personas tras su proceso de reforma y apertura, y cuando el Gobierno de Xi Jinping anunció que ya no había ningún ciudadano chino que viviera en la indigencia o en la pobreza absoluta, el mundo fue testigo de una hazaña fenomenal. Como no podía ser de otro modo, fue el Estado el que condujo ese proceso, de la mano del liderazgo político comprometido con la tarea.

La dirigencia china supo, sin embargo, que ese logro había que sostenerlo, y que si no se seguía revitalizando la economía podía haber retrocesos. En efecto, se supone que el alivio de la pobreza y una economía que marcha hacia su modernización deberían ir de la mano.

Una condición necesaria aunque no suficiente para la eliminación de la pobreza es la persistencia de un ciclo de expansión económica. Aunque no es la principal razón para que ello pueda ocurrir, la relación de América Latina y el Caribe con China es una oportunidad para que, a través de obras de infraestructura y más y mejores intercambios comerciales, ese ciclo de crecimiento pueda desarrollarse. "Pero para que la región pueda, además, dejar atrás condiciones sociales extremadamente duras para una gran parte de su población, es necesario que sus clases dirigentes puedan emular el compromiso, la organización y el patriotismo con que China pudo lograr el éxito en esta materia", concluyó Néstor Restivo.

FUENTE China Hoy