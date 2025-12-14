China Hoy: Exembajador del Perú en China analiza relaciones bilaterales en revista china

BEIJING, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En su calidad de profundo conocedor de la realidad china y testigo directo de la evolución de los vínculos bilaterales, el exembajador del Perú en China, Juan Carlos Capuñay Chávez, ofrece en estas líneas una reflexión sobre Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV), en un artículo exclusivo para China Hoy. Esta opinión, publicada el pasado 11 de diciembre, fue muy bien acogida por el público.

Uno de los ejes centrales de su análisis es el concepto de desarrollo, cuya formulación encuentra sus fundamentos en la normatividad internacional existente, así como en muchas de las legislaciones nacionales. De manera más reciente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986, así como la "Declaración de Viena", en 1993, lo definen como un concepto amplio y convergente a partir de un enunciado que comprende tanto el mejoramiento de las condiciones y niveles de vida de la persona, así como una mayor cooperación y entendimiento entre los Estados.

Desde que asumió el liderazgo de la República Popular de China, en 2012, el presidente Xi Jinping ha formulado importantes iniciativas nacionales e internacionales como una respuesta destinada a crear las condiciones que faciliten una recomposición viable de la estructura internacional, que permita el establecimiento de un renovado sistema de relaciones entre los Estados.

En primer lugar, debe mencionarse la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), propuesta por el presidente Xi en 2013, cuyo planteamiento está dirigido a fomentar una cooperación con beneficio compartido, una transferencia de tecnología e innovación, y una asistencia financiera para proyectos de infraestructura. Es importante mencionar que su formulación se basa en un entendimiento entre las partes, a partir de una identificación de intereses comunes. El factor cultural constituye el vínculo que agrupa a sus miembros, permitiendo un acercamiento y coincidencias bilaterales amplias y transparentes, en vez de imposiciones administrativas o políticas al momento de adherirse o hacer uso de sus facilidades.

Además, como una forma de incentivar el crecimiento por medio del comercio, la visión del presidente Xi comprende la Exposición Internacional de Importaciones de China, como un mecanismo para el fomento de la capacidad exportadora de los países en desarrollo, así como para la identificación de socios estratégicos para fines de inversiones en capacidad productiva. Gracias a esta iniciativa, muchos países han logrado importantes avances en la renovación de su oferta exportable y su acceso al mercado de consumo chino, el más grande del mundo.

A nivel de la comunidad internacional organizada, la visión del presidente Xi comprende la Iniciativa del Desarrollo Global (IDG), presentada por China en las Naciones Unidas y aprobada por mayoría. De manera complementaria debe citarse la Iniciativa de la Seguridad Global, que ofrecería las garantías necesarias para el afianzamiento de la paz internacional y el entendimiento, como condiciones básicas para fortalecer los esfuerzos orientados hacia el desarrollo económico de los pueblos.

