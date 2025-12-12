China Hoy: Un gran aporte para conocer el proceso de ascenso de China

El libro Xi Jinping: La gobernación y administración de China (IV) representa un gran aporte para conocer el proceso de ascenso de China y su dinamismo económico imparable.

PEKÍN, 12 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El libro expone el modelo socialista con peculiaridades chinas en la nueva era, y la importancia vital del Partido Comunista de China (PCCh) en la construcción, desarrollo y transformación del país. El liderazgo al servicio y bienestar del pueblo como centro de sus políticas, la solución de los problemas, y la toma de decisiones para avanzar en la materialización de la revitalización de China.

China ha trabajado y esforzado mucho por generar una imagen de una potencia responsable, de una potencia que no va a ser transgresora del orden internacional, presentando una ambiciosa hoja de ruta para desarrollar el sistema internacional de forma integral, y abordando áreas clave como: la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos y la tecnología. Propone soluciones basadas en el multilateralismo, el respeto a la soberanía, la cooperación mutua y el beneficio compartido, de esta forma China presenta una visión integral, abordando todos los temas centrales de la agenda internacional contemporánea sobre bases más justas, equitativas e inclusivas.

En materia de seguridad, China aboga por el multilateralismo y el diálogo, pidiendo soluciones políticas para crisis. Defiende el respeto a la soberanía de los países y que se atiendan las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las partes. Sobre el desarrollo, pide que se cumplan los compromisos de países desarrollados en materia de ayuda oficial y financiamiento climático. Apoya el libre comercio, la apertura económica y la cooperación en áreas como seguridad alimentaria, transición energética y cambio climático. En cuanto a los derechos humanos, China solicita no politizar el tema, respetar las diferencias entre países y rechazar el doble rasero. Considera que el desarrollo y la seguridad son claves para promover los derechos humanos a nivel global.

La propuesta también aborda la gobernanza de nuevas fronteras en la tecnología, como la inteligencia artificial, el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, pidiendo garantizar la participación de países en desarrollo en estos ámbitos y que los avances científicos beneficien a toda la humanidad.

En conclusión, el libro se constituye en un valioso aporte tanto para la comprensión del proceso de desarrollo y ascenso de China en los últimas siete décadas, como para debatir líneas de acción concretas en la construcción de un nuevo orden internacional de configuración multipolar.

