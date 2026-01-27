Concluyen con éxito la Ceremonia de Entrega de CHIREY OMODA JAECOO en Cancún y la conmemoración del hito de los 100,000 propietarios en México

En el evento se entregaron 15 unidades a nuevos clientes y se llevaron a cabo actividades para fortalecer la relación con los consumidore mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, CHIREY OMODA JAECOO, marca perteneciente a Chery Automobile, llevó a cabo, junto con su concesionario en México, Grupo Farrera, una ceremonia de entrega de vehículos en el Club El Refugio, en Cancún, para celebrar el logro de alcanzar los 100,000 propietarios en el país.

Durante el evento se realizó la entrega de 15 unidades a nuevos clientes y se desarrollaron diversas actividades orientadas a fortalecer la relación entre la marca y sus consumidores en el mercado mexicano.

El cliente como centro estratégico de la marca

Como socio estratégico para el crecimiento de la marca en México, Grupo Farrera comparte con CHIREY OMODA JAECOO un enfoque centrado en el cliente. Este tipo de eventos forma parte de su estrategia anual para ampliar los servicios de entrega de vehículos en distintos estados del país y ofrecer experiencias de entrega personalizadas a los nuevos propietarios. El objetivo es generar una conexión cercana desde el primer contacto y contribuir a una relación de largo plazo con los clientes.

La ceremonia inició el sábado 24 de enero a las 11:00 horas con una sesión introductoria que permitió a los asistentes conocer más sobre la filosofía y los atributos de la marca. Posteriormente, se llevó a cabo una dinámica denominada "Árbol Familiar", diseñada para fomentar la interacción entre los nuevos propietarios.

Durante la entrega principal, se otorgaron oficialmente 15 vehículos, entre ellos los modelos TIGGO 8 PHEV CSH, TIGGO 7 PHEV CSH, JAECOO 7 SHS y JAECOO 5. La jornada concluyó con un momento conmemorativo por los logros alanzados, así como la proyección de testimonios de clientes y una fotografía grupal.

Suman 100,000 unidades entregadas en México

CHIREY México ha superado las 100,000 unidades entregadas en el país y, para 2026, se prevé la realización de diversas actividades dirigidas a los propietarios, como parte de una iniciativa de agradecimiento por la confianza depositada en la marca.

Un representante de CHIREY OMODA JAECOO señaló: "Alcanzar los 100,000 propietarios representa un paso relevante en la consolidación de la marca en México."

Asimismo, destacó que continuará el trabajo conjunto con Grupo Farrera para ofrecer productos y servicios alineados a las necesidades del mercado local y fortalecer su presencia en el país.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870761/Picture1.jpg

FUENTE Chirey Motor México