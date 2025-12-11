Chirey TIGGO se alista para los Asian Youth Para Games 2025: tecnología y espíritu de superación en un mismo camino

"Chirey acompañará los Asian Youth Para Games 2025 como socio oficial, llevando a la familia TIGGO para respaldar a los jóvenes atletas bajo el espíritu "Born to Rise".

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey se convirtió oficialmente en socio de los Asian Youth Para Games (AYPG) 2025, dando inicio a una alianza donde la tecnología y el deporte se unen bajo un mismo mensaje: "With Chirey, Born to Rise!".

Durante el evento, la familia TIGGO tendrá una presencia destacada, aportando su capacidad tecnológica y enfoque humano para acompañar a los atletas en esta celebración del esfuerzo, la resiliencia y el espíritu de superación.

With Chirey, Born to Rise (PRNewsfoto/CHIREY)

El lema "Born to Rise" resume la esencia de los atletas paralímpicos: romper límites, resistir ante la adversidad y avanzar siempre, sin renunciar a la inclusión y a la determinación. Ese mismo espíritu ha guiado a Chirey por más de dos décadas.

De haber iniciado en una pequeña cabaña de techo de paja a colocarse en el Fortune Global 500, de liderar las exportaciones de vehículos de pasajeros de China por 22 años consecutivos a sumar más de 18.28 millones de usuarios en el mundo, la marca ha buscado innovación a través de avances tecnológicos y expansión global.

Como columna vertebral de la marca, la familia TIGGO refleja esa filosofía de ascenso continuo: cada modelo ha elevado la percepción global sobre los autos chinos gracias a mejoras tecnológicas, estándares de calidad superiores y una propuesta de valor centrada en los usuarios.

Seguridad comprobada: tecnología que protege y acompaña

Para Chirey, la seguridad es un compromiso innegociable. Con la premisa "Safety, for Family", en 2025 la marca lanzará el "Six-Dimensional Extreme Safety Challenge", un programa global de pruebas extremas.

Los modelos TIGGO han sido sometidos a evaluaciones rigurosas en escenarios reales: calor intenso, humedad elevada, caminos complejos y condiciones climáticas adversas. Como resultado, diversas versiones han obtenido certificaciones ANCAP y Euro NCAP de 5 estrellas.

TIGGO 9 : estructura tipo " Rock-Solid Body " con 85% acero de alta resistencia y 10 bolsas de aire.





: estructura tipo " " con 85% acero de alta resistencia y 10 bolsas de aire. TIGGO 7 y TIGGO 8: superaron pruebas estrictas como colisiones frontales, impactos bajo la carrocería y validaciones de durabilidad extrema.

Estos avances no solo respaldan la filosofía "Born to Rise", también han recibido reconocimientos internacionales.

En Reino Unido, Carwow premió a TIGGO 8 CSH como Hybrid Hero, mientras que TIGGO8 fue nombrado Car of the Year 2026.

En los 2026 Money Best of the Best Awards en Australia, TIGGO 4 ganó como Mejor SUV pequeño en relación costo-beneficio, y TIGGO 8 CSH se coronó como Mejor Híbrido Enchufable.

Tecnología híbrida CSH: eficiencia, cuidado ambiental y movilidad sin límites

La familia TIGGO CSH representa la visión de Chirey hacia una movilidad más sustentable. La tecnología Chirey Super Hybrid (CSH) ofrece eficiencia sobresaliente, gran autonomía y consumo reducido, entregando una movilidad que acompaña cada viaje de determinación y constancia.

En diseño y habitabilidad, la familia TIGGO también apuesta por la inclusión:

TIGGO8 CSH : hasta 1,930 litros de espacio y múltiples configuraciones de asientos.





: hasta 1,930 litros de espacio y múltiples configuraciones de asientos. TIGGO9 : cuenta con la certificación alemana TÜV SÜD Pet-Friendly.





: cuenta con la certificación alemana TÜV SÜD Pet-Friendly. Interiores con materiales ecoamigables y sistemas inteligentes de purificación de aire son estándar en toda la gama.

Esta filosofía de "cuidado incondicional" convierte a los modelos TIGGO en espacios móviles pensados para todas las personas, con comodidad, seguridad y salud como prioridades.

Alianza por el futuro: tecnología que inspira, vehículos que acompañan

La ruta es larga, pero la convicción permanece: la tecnología debe unir fuerza y calidez. Para Chirey, formar parte de los Asian Youth Para Games 2025 es una muestra de responsabilidad social y de afinidad con los valores que representan sus atletas: superación, diversidad y determinación.

Con el respaldo tecnológico de la familia TIGGO como motor y la innovación como faro, Chirey acompañará a cada competidor en su camino por romper barreras y brillar en cada prueba.

Porque en cada una de estas historias de esfuerzo, la marca reconoce un espejo de su propio viaje. Que los juegos permitan atestiguar los grandes momentos del "Born to Rise" y que esa energía siga iluminando el camino hacia adelante.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843912/Picture1.jpg

FUENTE CHIREY