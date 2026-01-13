CHIREY celebra 20 años en Latinoamérica y consolida su transformación como actor clave de la movilidad regional

Con más de dos décadas de presencia regional, Chirey con sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO ha evolucionado de exportador a constructor del ecosistema de movilidad en Latinoamérica, combinando innovación, seguridad y visión local.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Hace veinte años, Chirey y sus marcas: Chirey, OMODA y JAECOO, ingresó por primera vez al mercado latinoamericano. Hoy, a dos décadas de distancia, la marca no solo ha consolidado su presencia en la región, también se ha convertido en un actor relevante dentro del proceso de transformación del ecosistema de movilidad en Latinoamérica.

CHIREY celebra 20 años.

Al cierre de 2025, las exportaciones globales acumuladas de Grupo Chirey, con sus diferentes marcas: Chirey, OMODA y JAECOO superaron los 5.7 millones de unidades, con Latinoamérica como uno de los pilares clave de este crecimiento. Ese mismo año, la compañía avanzó 152 posiciones en el ranking Fortune Global 500, convirtiéndose en la automotriz con el mayor ascenso dentro de la lista. Más allá de los indicadores, estos hitos reflejan una transformación estratégica: el paso de la simple exportación de vehículos a la construcción integral de tecnología, marca y valor.

CSH TECH DAY LATAM: tecnología híbrida probada en condiciones reales

Latinoamérica presenta condiciones geográficas y de uso particularmente exigentes, donde la durabilidad, la seguridad y la capacidad de adaptación son factores críticos para los usuarios. Frente a este escenario, Chirey ha optado por una estrategia clara: someter su tecnología a pruebas reales y extremas que respondan directamente a los riesgos cotidianos de conducción en la región.

Entre los ensayos más representativos se encuentran la prueba de perforación directa del paquete de baterías de TIGGO 8 CSH, que registró únicamente una leve fuga y una breve emisión de humo —sin incendio ni explosión—, así como la prueba extrema de raspado de TIGGO 7 CSH, que impactó a 30 km/h contra un obstáculo de 242 mm de altura, manteniendo intacto su núcleo de seguridad. Estas evaluaciones se realizaron bajo seis dimensiones extremas a nivel global, incluyendo calor intenso, frío extremo, alta humedad y caminos en mal estado.

En septiembre de 2025, Chirey celebró en Ecuador la primera edición del CSH TECH DAY LATAM, marcando el lanzamiento oficial de la familia TIGGO CSH en la región. Previamente, los modelos TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH y TIGGO 9 CSH completaron un desafío de resistencia a lo largo de la Carretera Panamericana, recorriendo 8,900 kilómetros a través de diez países, validando la eficiencia y confiabilidad del sistema híbrido en escenarios reales.

De presencia comercial a integración local

Para Chirey, integrarse verdaderamente en un mercado va más allá del portafolio de productos. En Latinoamérica, la marca ha apostado por el desarrollo de sistemas locales de investigación, producción y suministro, con el objetivo de ofrecer vehículos adaptados a las condiciones geográficas, climáticas y de uso propias de la región.

Bajo la premisa de que la seguridad es un derecho y no un privilegio, Chirey ha impulsado una estrategia de democratización de la seguridad, al incorporar configuraciones avanzadas incluso en modelos de entrada y realizar pruebas específicas para los mercados latinoamericanos. El objetivo es claro: que más familias accedan a vehículos alineados con los estándares globales de protección.

Un recorrido que continúa

Al cumplir veinte años en Latinoamérica, Chirey puede identificar un recorrido marcado por un "triple salto": de ser un nuevo participante en el mercado, a consolidarse como un competidor relevante por su propuesta de valor, y finalmente a posicionarse hoy como un socio comprometido con la movilidad regional.

De cara a los próximos veinte años, la historia de Chirey en Latinoamérica continúa. Sus bases ya están firmemente asentadas en los caminos de la cordillera de los Andes, en los miles de kilómetros recorridos por la Carretera Panamericana y, sobre todo, en cada trayecto cotidiano en el que los usuarios confían su movilidad a la marca.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

