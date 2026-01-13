OMODA y JAECOO consolidan su liderazgo global tras un 2025 histórico de expansión y crecimiento

Con presencia en 64 mercados y más de 800 mil unidades vendidas, OMODA y JAECOO cerraron 2025 como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento a nivel mundial.

Wuhu, China, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Durante 2025, OMODA y JAECOO consolidaron su expansión internacional con una presencia activa en 64 mercados y ventas globales que superaron las 800 mil unidades, posicionándose como una de las marcas automotrices de crecimiento más acelerado a nivel mundial.

OMODA y JAECOO 1

Este desempeño convirtió a OMODA y JAECOO en uno de los pilares de crecimiento internacional de Chery Holding Group, que mantiene por 23 años consecutivos el liderazgo como el mayor exportador chino de vehículos de pasajeros y figura entre las empresas con ascenso más rápido dentro del Fortune Global 500.

Europa, Asia y Latinoamérica: crecimiento equilibrado y sostenido

El avance de la marca se reflejó en un crecimiento balanceado por regiones. Europa se consolidó como uno de los principales motores de expansión, con ventas acumuladas superiores a 200 mil unidades. Destacó el mercado británico, donde la marca superó las 10 mil unidades mensuales, alcanzando este hito en tiempo récord. España, Polonia e Italia también mostraron crecimientos sólidos, impulsados por una estrategia de adaptación local y colaboraciones culturales.

En el Sudeste Asiático, Tailandia se posicionó como mercado clave. En noviembre, OMODA y JAECOO lideraron ventas y registros de vehículos eléctricos con 2,498 unidades, mientras que en Indonesia el modelo J5 EV superó los 10 mil pedidos en su primer mes.

En Latinoamérica, Brasil registró ventas mensuales superiores a 1,600 unidades, con un crecimiento interanual del 45%. Además, modelos como JAECOO 7 SHS fueron reconocidos como "Auto Híbrido Intermedio del Año", mientras que en Chile, OMODA O5 y JAECOO 5 obtuvieron el reconocimiento de "Vehículo Más Recomendado del Año".

Reputación y cultura: el doble impulso de la marca

En 2025, OMODA y JAECOO fortalecieron su valor de marca desde dos frentes: reconocimiento institucional y conexión cultural con audiencias jóvenes.

A lo largo del año, la marca obtuvo 25 premios internacionales en categorías como producto, diseño, tecnología, seguridad, autonomía y posicionamiento de marca. Entre los reconocimientos destacan:

Brand of the Year (Carwow, Reino Unido)

Mejor tecnología PHEV 2025 (Autobild España)

Auto del Año en Reino Unido y Arabia Saudita

SUV PHEV del Año en Brasil

Certificaciones de seguridad cinco estrellas en Europa, Australia y ASEAN

Paralelamente, OMODA y JAECOO reforzaron su visibilidad global a través de alianzas culturales y experiencias lifestyle, participando en eventos como Lollapalooza, Mad Cool, las galas de GQ y Vogue, ferias automotrices internacionales y colaboraciones con franquicias como Jurassic World, conectando la movilidad con entretenimiento, moda y música.

La nueva energía como motor del crecimiento

Uno de los hitos clave del año fue el crecimiento explosivo del portafolio de nueva energía. En 2025, las ventas de modelos electrificados superaron las 200 mil unidades, multiplicándose por cinco frente al año anterior y representando más del 50% del total de ventas.

Este avance fue impulsado por la tecnología SHS (Sistema Super Híbrido), disponible en versiones híbrida (SHS-H) e híbrida enchufable (SHS-PHEV), que combina eficiencia, autonomía y desempeño en un solo sistema. Más que cifras técnicas, la propuesta se traduce en una experiencia de manejo fluida en ciudad y confiable para trayectos largos, adaptándose a distintos mercados y estilos de vida.

De emergente a protagonista

Con estos resultados, OMODA y JAECOO cerraron 2025 dando un salto decisivo: pasaron de ser una marca emergente a consolidarse como un actor relevante dentro del panorama automotriz global.

Mirando hacia adelante, la estrategia se mantiene clara: consolidar Europa, profundizar la presencia global y seguir conectando con nuevas generaciones, construyendo una marca que combina tecnología, diseño y cultura contemporánea.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

