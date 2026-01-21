TIGGO 8 CSH acompaña a las familias mexicanas en una vida llena de experiencias

Con tecnología CHS (Chirey Super Hybrid), TIGGO 8 CSH ofrece hasta 1,200 km de autonomía, eficiencia en tráfico urbano y certificaciones internacionales de seguridad para acompañar a las familias mexicanas en cada trayecto.

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La diversidad geográfica y de estilos de vida en México —desde sus costas y altiplanos hasta las selvas tropicales y sus grandes ciudades— ha definido un estándar muy particular para el SUV ideal: silencioso y eficiente para el uso diario, cómodo y confiable para los viajes largos, y versátil para disfrutar actividades al aire libre. Ante esto, Chirey lanzó en octubre de 2025 TIGGO 8 CSH en el mercado mexicano, un modelo que integra como eje central la tecnología SHS (Sistema Super Híbrido), diseñada para adaptarse a las múltiples formas de vida de las familias en el país.

Además, TIGGO 8 CSH y TIGGO 7 CSH (versiones evaluadas en Australia) demostraron un desempeño sólido y consistente en pruebas internacionales, al obtener la máxima calificación de cinco estrellas en ANCAP. Previamente, ambos modelos ya habían sido reconocidos con cinco estrellas por Euro NCAP. Estas certificaciones, otorgadas por dos de las entidades de seguridad vehicular más exigentes del mundo, confirman la consistencia de sus estándares de protección y su alineación con los criterios internacionales de seguridad.

Confort, eficiencia y seguridad para cada trayecto familiar

En el tránsito urbano, TIGGO 8 CSH y TIGGO 7 CSH ofrecen una experiencia de manejo silenciosa, con una entrega de potencia suave y progresiva que elimina las sensaciones bruscas de los vehículos de combustión tradicionales. En condiciones de tráfico intenso, el Sistema Super Híbrido prioriza el uso de energía eléctrica, siguiendo una lógica de eficiencia en la que a mayor congestión, menor consumo.

En el caso de TIGGO 8 CSH, su sistema híbrido incorpora un motor con 44.5% de eficiencia térmica, combinado con una gestión inteligente de energía que permite un consumo combinado WLTC de apenas 1.3 L/100 km.

Además, su autonomía total supera los 1,200 kilómetros, lo que facilita recorridos entre ciudades sin necesidad de recarga frecuente. Incluso en modo de baja batería, el consumo se mantiene por debajo del de modelos equivalentes a gasolina.

Durante paradas en carretera, la tecnología de carga rápida de 40 kW permite elevar el nivel de batería del 30% al 80% en poco tiempo, sin afectar el ritmo del viaje. Una vez en el destino, el vehículo puede operar nuevamente en modo eléctrico, ideal para desplazamientos urbanos.

Para los planes al aire libre, TIGGO 8 CSH incorpora la función V2L de suministro externo de energía (hasta 3.3 kW), convirtiéndose en una fuente móvil de electricidad. Desde alimentar una cafetera o un sistema de audio, hasta mantener en funcionamiento un refrigerador portátil, esta función amplía las posibilidades para disfrutar experiencias familiares fuera de casa.

Promociones de inicio de año para una movilidad más eficiente

Como parte de las acciones comerciales de inicio de 2026, TIGGO 8 CSH y TIGGO 7 CSH se presentan con beneficios especiales para los consumidores mexicanos.

TIGGO 8 PHEV CSH 2026, modelo insignia de la gama de nuevas energías de Chirey, combina una configuración espaciosa y tecnología avanzada, con una distribución 5+2 asientos, capacidad de cajuela de hasta 1,930 litros y autonomía superior a 1,200 km. Durante esta promoción, el modelo pasa de $799,900 a $779,900 pesos, con un descuento directo de $20,000 pesos, tasa preferencial de 8.88% y 0% de comisión por apertura.

Por su parte, TIGGO 7 PHEV CSH 2026 ha consolidado su aceptación entre familias mexicanas gracias a su equipamiento tecnológico y de seguridad. Este modelo itegra el procesador Snapdragon 8155, sistema de chasis transparente 540°, una carrocería con 60% de acero de alta resistencia y un paquete de asistencias a la conducción nivel L2, que incluye control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y 16 funciones ADAS. En esta promoción, su precio pasa de $629,900 a $609,900 pesos, con un descuento de $20,000 pesos, tasa del 9.99% y 0% de comisión por apertura.

Esta campaña busca facilitar el acceso a opciones de movilidad más eficientes, confortables y tecnológicamente avanzadas para las familias mexicanas. Hacia el futuro, Chirey continuará desarrollando modelos adaptados al mercado local, y se prevé la llegada de iCAUR, una nueva marca del grupo que ampliará su oferta en México. Más información se dará a conocer próximamente.

Conoce más de Chirey I OMODA I JAECOO en nuestras cuentas oficiales:

Facebook: CHIREY I OMODA JAECOO

Instagram: CHIREY I OMODA JAECOO

TikTok: CHIREY I OMODA JAECOO

Sitios: www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866658/Picture1.jpg

FUENTE Chirey Motor México