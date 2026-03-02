Chirey Family Care: La matriz robótica de Chirey acelera su despliegue global y construye un nuevo paradigma de doble ecosistema "Automotriz + Robótica"

Mornine, primer robot humanoide de Chirey, tiene capacidades de comprensión y expresión de lenguaje similares, y ya opera en más de 30 países.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la industria automotriz global entra plenamente en una nueva etapa de "salto inteligente" e "integración entre industrias", la tecnología de inteligencia artificial se está convirtiendo en el motor central que redefine los límites empresariales y el panorama del sector. En el reciente evento Chirey AI Night, la marca presentó su nueva carta tecnológica: Mornine, el primer robot humanoide empleado de Chirey.

La presentación de esta entidad inteligente humanoide, capaz de operar en escenarios reales, marca la transición de Chirey de un modelo centrado en la "producción de vehículos" hacia un nuevo paradigma de ecosistema dual de terminales inteligentes: "automóvil + robot". Esto envía un mensaje claro al mundo: Chirey está evolucionando de un fabricante automotriz tradicional a una empresa tecnológica de alto nivel impulsada por inteligencia artificial.

Una nueva carta tecnológica: la inteligencia y calidez de Mornine

Como el primer robot humanoide de Chirey, Mornine no solo representa la materialización de uno de los pilares de IA en Chirey: "AI for Soul", sino también un avance clave en el campo de la inteligencia incorporada. Gracias a la integración profunda de modelos de gran escala, Mornine cuenta con capacidades de comprensión y expresión del lenguaje similares a las humanas, lo que permite una interacción más natural entre personas y máquinas.

A diferencia de los robots tradicionales enfocados únicamente en la ejecución de tareas, Mornine fue diseñado como un agente inteligente con atributos de acompañamiento emocional. Esto le permite adaptarse a diversos escenarios, como asesoría en salas de exhibición, servicios públicos y ayuda del hogar. Además de transmitir información compleja y ejecutar instrucciones, puede demostrar la capacidad de "entender a las personas" mediante el tono, la expresión y el contexto, evolucionando de un robot funcional a un compañero inteligente.

Más allá del humanoide: una matriz inteligente en múltiples formatos

Mornine, el primer robot humanoide del mundo en obtener certificación CE de la Unión Europea tanto en hardware como en software, superó las 300 unidades producidas y entregadas a finales de 2025. Actualmente opera en más de 30 países y en más dey 100 escenarios reales, convirtiéndose en uno de los ejemplos más representativos de la expansión global de los robots humanoides.

En el ámbito de los robots cuadrúpedos, el perro robot Argos, desarrollado por AiMOGA Robotics, también demuestra un alto desempeño y gran adaptabilidad. En diciembre de 2025 se entregó la unidad número 1,000, la cual se utiliza ampliamente en patrullaje de seguridad, inspecciones industriales y apoyo en operaciones especiales.

Desde Mornine hasta Argos, esta matriz de productos inteligentes —que combina formas humanoides y altamente móviles— demuestra la versatilidad de la tecnología de inteligencia artificial de Chirey: la misma tecnología que impulsa vehículos capaces de "ver más lejos y reaccionar más rápido" también habilita sistemas robóticos precisos y estables en diversos entornos.

La inteligencia incorporada entra plenamente al mundo real

A finales de 2025, robots de Chirey participaron por primera vez en los Juegos Asiáticos Juveniles Paralímpicos en Dubái, realizando tareas de premiación. A inicios de 2026, el primer robot policial de Chirey, "Wuhu Smart Police R001", entró en operación en la provincia de Anhui, integrando sistemas de señalización y funciones de gestión urbana como navegación, reconocimiento de infracciones y monitoreo vial.

La matriz de robots Mornine y Argos se está implementando rápidamente en oficinas gubernamentales, centros de exposición, entornos industriales y espacios domésticos, marcando una transición acelerada de proyectos demostrativos a servicios reales y de funciones aisladas a ecosistemas colaborativos.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

