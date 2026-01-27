Chirey Family Care: servicio experto que transforma cada experiencia de manejo

Chirey Family Care refuerza el compromiso de la marca con la experiencia del cliente a través de servicio especializado llamado Contiggo, a su vez, cuenta con capacitación técnica y una red postventa cada vez más eficiente en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A días que concluya la promoción anual de "Chirey Family Care", programada para cerrar el 31 de enero, Chirey Motor México y sus marcas: Chirey, OMODA y JAECOO invita a los propietarios que aún no han participado a agendar su cita y aprovechar esta oportunidad de actualización en servicio.

El servicio, diseñado como una experiencia integral de cuidado, contempla 25 inspecciones y optimizaciones profesionales de seguridad, un cupón de $500 MXN en refacciones y lavado de auto sin costo. El objetivo es mantener los vehículos en óptimas condiciones y brindar mayor tranquilidad a los usuarios en su movilidad diaria.

Más que una campaña: servicio para toda la vida del vehículo

Además de la promoción anual de atención a clientes, Chirey Motor México y sus marcas: Chirey, OMODA y JAECOO impulsa una estrategia continua para fortalecer su servicio de postventa, enfocado en el desarrollo del talento técnico, la optimización logística y la mejora constante de procesos.

A través de programas de capacitación, alianzas estratégicas y competencias internas —como el Technician Challenge, que reunió a los mejores técnicos del país— la marca construye un sistema de servicio que acompaña al vehículo durante todo su ciclo de vida.

Technician Challenge: formación técnica al más alto nivel

Ante la rápida evolución de las tecnologías de nuevas energías, Chirey Motor México y sus marcas: Chirey, OMODA y JAECOO ha reforzado la preparación de su red técnica: además de participar en programas de capacitación internacional, la marca organizó competencias de habilidades que permiten elevar el nivel práctico, la precisión en diagnósticos y la eficiencia en reparaciones. Con todo esto, la marca ofrece a los usuarios mexicanos un servicio más profesional, ágil y confiable.

Logística para reducir tiempos y mejorar la experiencia

La colaboración de dos años de Chirey Motor México con DHL, ha permitido mejorar de forma significativa la disponibilidad y entrega de refacciones. Mediante la optimización de rutas, el ajuste de frecuencias de envío a ciudades clave y planes diferenciados según la demanda regional, se ha reducido el tiempo de espera para reparaciones.

Adicionalmente, la marca ha fortalecido la gestión de inventarios en distribuidores, estandarizado procesos y mejorado los sistemas de seguimiento de pedidos en tiempo real, lo que ha impactado positivamente en la eficiencia del servicio y la satisfacción del cliente.

Servicio centrado en el usuario, con visión de largo plazo

Las mejoras en postventa no se limitan a lo técnico. Desde agendamiento digital hasta asistencia 24/7, Chirey Motor México y sus marcas: Chirey, OMODA y JAECOO consolida un modelo de atención sustentado en pilares que definen a la marca: tecnología y servicio combinado para reforzar la confianza de sus usuarios.

Promoción de inicio de año para nuevos clientes

Como parte de su estrategia para facilitar el acceso a la marca, Chirey Motor México lanzó en enero de 2026 una campaña especial de inicio de año, que incluye descuentos directos de hasta 50,000 pesos, planes de financiamiento flexibles y 0% de comisión por apertura.

La promoción aplica en modelos como TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO, TIGGO 7 PHEV CSH y TIGGO 8 PHEV CSH, y permite que más personas inicien el año con una experiencia de manejo cómoda, segura y respaldada por un sistema de servicio sólido.

Con iniciativas como Chirey Family Care y la mejora constante de su red postventa, Chirey Motor México refuerza su visión de largo plazo: construir relaciones duraderas con sus usuarios a través de un servicio confiable, cercano y de alta calidad.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

