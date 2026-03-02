Más allá del crecimiento: la apuesta estructural de Chirey Motor México por una permanencia de largo plazo en el país

Bajo una estrategia estructural de inversión, integración y permanencia, Chirey Motor México desarrolla un crecimiento sostenible para atender al mercado mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En un entorno global marcado por transformación tecnológica, ajustes regulatorios y reconfiguración de cadenas de valor, Chirey Motor México, y sus marcas Chirey y OMODA | JAECOO reafirman su compromiso de largo plazo con el país, respaldado por una estrategia estructural que combina visión industrial, fortalecimiento operativo e integración local.

De presencia global a consolidación local

Desde que se fundó en 1997 en Wuhu, China, Chirey International ha construido una operación con presencia comercial en más de 140 países, 9 centros globales de I+D, 16 plantas de manufactura y más de 100,000 colaboradores a nivel mundial. Durante 23 años consecutivos, el Grupo ha sido el mayor exportador de vehículos desde China, gracias a lo que ha acumulado más de cinco millones de unidades exportadas.

En México, esa visión global se traduce en una ejecución concreta:

96% de puntos de venta activos a nivel nacional

100% de puntos de servicio operando

Fill rate de refacciones superior al 95%

Tiempo promedio de entrega de refacciones de 3.5 días

Más de 100,000 unidades circulan actualmente en el país, lo que refleja una base sólida de usuarios y una operación postventa robusta.

Permanencia con estrategia estructural

En un entorno geopolítico complejo, donde los aranceles y ajustes regulatorios redefinen dinámicas comerciales, Chirey Motor México, y sus marcas Chirey y OMODA | JAECOO opera bajo una filosofía clara: "In somewhere, For somewhere, Be somewhere". Para México, la estrategia no es reactiva, sino estructural, con adaptación, inversión y consolidación industrial. Esto implica:

Alinear el modelo de negocio con prioridades públicas

Construir integración local más allá de la comercialización

Fortalecer red, postventa y transferencia tecnológica

Generar empleo y retorno de inversión sostenible

Transición tecnológica del mercado mexicano

El mercado mexicano ha mostrado una aceleración relevante hacia nuevas tecnologías. En 2025, uno de cada diez vehículos ligeros vendidos en el país incorporó tecnología híbrida o eléctrica, con lo que se alcanzó una participación del 9.5% del total de ventas.

Chirey ha capitalizado esta evolución mediante la introducción de modelos PHEV y la consolidación de su propuesta como la marca de los Súper Híbridos (SHS – CSH). Con lanzamientos como los de JAECOO 7 SHS, Tiggo 7 PHEV CSH y Tiggo 8 PHEV CSH, y la incorporación prevista de versiones híbridas puras en 2026, la compañía fortalece su presencia en un segmento en crecimiento.

Construcción de confianza en un entorno competitivo

Operar como grupo automotriz global de origen chino implica enfrentar un reto claro: transformar percepción en credibilidad. En un mercado donde la decisión de compra es percibida como inversión de largo plazo, la construcción de confianza es estructural.

El crecimiento del market share de marcas de origen chino en México —de 8% en 2023 a niveles cercanos al 15% en 2025— refleja una evolución del consumidor, pero también la necesidad de disciplina operativa, seguridad certificada y respaldo postventa.

Visión industrial de largo plazo

Para Chirey Motor México, y sus marcas Chirey y OMODA | JAECOO la permanencia no se define por ciclos comerciales, sino por integración estratégica.

La compañía continuará fortaleciendo:

Cobertura nacional

Red de servicio

Capacidades tecnológicas

Relación valor producto-precio

Consolidación híbrida

En el marco del foro Forbes, Svein Azcué, COO de Chirey Motor México compartirá cómo esta visión de largo plazo se traduce en ejecución concreta, permanencia estructural y adaptación sostenible dentro del mercado mexicano.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

