UNICEF y Chirey Motor México elevan hasta 29% los aprendizajes de lectura y escritura en comunidades indígenas

Más de 10,000 estudiantes de ocho lenguas originarias muestran hasta 29% de mejora en lectura y escritura gracias al programa de educación bilingüe impulsado por UNICEF y Chirey Motor México.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- UNICEF y Chirey Motor México compartieron los avances de la alianza que, desde 2023, ha impulsado el acceso a oportunidades educativas más inclusivas y equitativas para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Durante este periodo, la colaboración ha fortalecido procesos de alfabetización, habilidades matemáticas y la creación de entornos escolares más seguros e integrales, con énfasis particular en comunidades indígenas donde las brechas educativas son más profundas. En continuidad con este compromiso, en octubre de 2025 Chirey Motor México anunció la renovación de su colaboración trianual con UNICEF para seguir apoyando iniciativas centradas en el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, reafirmando una visión compartida que busca garantizar que cada niña y niño cuente con una educación de calidad alineada a sus contextos culturales.

Como parte de esta renovación, la compañía integró la filosofía global "In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere", reforzando su compromiso de generar impacto real en las comunidades donde opera. De manera complementaria, adoptó el lema internacional "Powering Every Child's Learning Journey", con el objetivo de acompañar con mayor fuerza a UNICEF en programas enfocados en seguridad, innovación y en la promoción de una educación que valore la diversidad cultural del país. Esta visión incorpora además una perspectiva de empoderamiento de niñas alineada al ODS 5, orientado a garantizar la igualdad de género y el acceso equitativo a oportunidades formativas.

Uno de los ejes centrales de la alianza es el programa de Lectura, Escritura y Bilingüismo, cuyo propósito es fortalecer las habilidades de aprendizaje en tanto la lengua indígena como en español desde los primeros años de educación primaria. Este modelo reconoce que aprender en la lengua materna no solo mejora el rendimiento escolar, sino que fortalece la identidad cultural, el sentido de pertenencia y las bases cognitivas esenciales para el desarrollo académico. Diseñado e implementado por UNICEF México en alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro y con autoridades educativas de Chihuahua, Guerrero y Chiapas, este programa se enfoca en niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, una etapa determinante para construir trayectorias educativas sólidas.

"En UNICEF reconocemos que aprender en la lengua materna es un derecho y la forma más eficiente de mejorar el rendimiento escolar. De acuerdo con la política educativa impulsada por el gobierno mexicano, la educación bilingüe y culturalmente pertinente es fundamental para mejorar el aprendizaje de niñas y niños indígenas, un grupo que enfrenta aún grandes desafíos educativos en México", señaló Astrid Hollander, Jefa de Educación de UNICEF en México.

Los resultados obtenidos reflejan los impactos más significativos de la alianza: hasta un 25% de mejora en las habilidades de lectura y escritura en español y hasta un 29% de mejora en lenguas indígenas, beneficiando directamente a 10,000 estudiantes de primer y segundo grado que hablan ocho lenguas originarias y sus variantes, entre ellas Tarahumara, Náhuatl, Ñomndaa (Amuzgo), Tu'un Savi (Mixteco), Me'phaa (Tlapaneco en sus tres variantes), Tseltal, Rarámuri (Alta y Baja) y Odami (Tepehuano). El programa ha demostrado que cuando las niñas y los niños aprenden en un entorno que respeta su cultura y su lengua, se fortalece su confianza, su desempeño académico y sus posibilidades de continuidad educativa.

De forma paralela, la colaboración ha permitido escalar intervenciones que acompañan la trayectoria educativa desde la primera infancia hasta la adolescencia, entre ellas programas de aprendizaje socioemocional en secundaria que han beneficiado a más de 201,000 estudiantes, acciones de bienestar socioemocional en preescolar que alcanzaron a 133,100 niñas y niños, y un modelo de pre-literacidad que fortaleció las habilidades iniciales de lectura y escritura en 10,000 estudiantes de preescolar y primer grado.

La alianza también respaldó acciones de respuesta ante emergencias, como el regreso a clases de 746 estudiantes afectados por el huracán Otis, garantizando su continuidad educativa en momentos críticos. Con estos esfuerzos, UNICEF y Chirey Motor México reafirman una visión educativa que integra la identidad cultural, el bienestar emocional, la seguridad escolar y la inclusión lingüística como elementos esenciales del derecho a aprender, avanzando hacia un modelo más equitativo, pertinente y sostenible para niñas, niños y adolescentes que han enfrentado barreras históricas, especialmente en comunidades donde la lengua, la cultura y el territorio son parte fundamental de su formación.

Para conocer más sobre los testimonios y aprendizajes de este programa, UNICEF pone a disposición sus recursos multimedia oficiales en el siguiente LINK

