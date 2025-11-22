Chirey Motor México celebró la apertura de un nuevo punto de venta en Cuernavaca y reafirmó su expansión en el país

La inauguración, realizada junto a Grupo Stella, fortalece la presencia de la marca en Morelos y consolida su estrategia nacional de crecimiento

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Chirey Motor México celebró ayer la inauguración de un nuevo punto de venta y servicio en Cuernavaca, un acontecimiento que marcó otro paso firme en la estrategia de expansión de la marca en el país. El evento se llevó a cabo en colaboración con Grupo Stella, socio comercial clave, y reunió a directivos, autoridades e invitados especiales.

Durante la ceremonia, Svein Azcue, Chief Operating Officer de Chirey Motor México, destacó que esta apertura representa un avance importante en los esfuerzos de la marca por consolidarse en regiones estratégicas como Morelos. "Este nuevo punto en Cuernavaca refleja nuestro compromiso de seguir creciendo y fortaleciendo nuestra red. México no es solo un mercado más para nosotros; se ha convertido en un pilar estratégico para Chery a nivel global, y estamos aquí para quedarnos, escuchar y acompañar a los clientes", expresó.

Azcue también compartió parte de la historia de la compañía, recordando que el origen de Chery se remontó a 1997 en Wuhu, China, cuando un grupo de ingenieros buscó crear vehículos capaces de competir con los mejores del mundo. Ese sueño evolucionó hasta convertirse en una empresa presente en más de 120 mercados, con 9 centros globales de investigación y desarrollo, 16 plantas internacionales y más de 100,000 colaboradores, todos alineados con la visión de impulsar una movilidad inteligente, accesible y sostenible.

La inauguración contó con la presencia de representantes de Grupo Stella, entre ellos Edgar Nava, Vicepresidente del grupo; Enrique Amador, Director General de Grupo Stella para Grupo Chirey; y Moisés Villaverde, Consejero del Grupo, quienes reafirmaron su compromiso con la operación en Morelos.

Azcue enfatizó que el crecimiento de Chirey Motor México se ha sustentado en el fortalecimiento de su red nacional, que actualmente sumó 85 distribuidores y talleres autorizados, donde las marcas Chirey, Omoda y Jaecoo convivieron bajo un mismo concepto integral. "Nuestra red ha sido el alma de Chirey Motor México. Si cuidamos a nuestra red, ellos cuidarán de nuestros clientes, y esta inauguración en Cuernavaca reflejó justamente esa fórmula que nos ha permitido avanzar paso a paso", señaló.

Asimismo, la llegada al país de tecnologías avanzadas como los vehículos Súper Híbridos, con autonomías de hasta 1,600 km, fortaleció la propuesta de movilidad eficiente e inteligente que la marca busca ofrecer a los consumidores mexicanos, la apertura del nuevo punto de venta en Cuernavaca reafirmó el compromiso de Chirey Motor México por satisfacer las necesidades de movilidad de las familias, impulsar su presencia en regiones clave y continuar construyendo una red sólida en todo el país.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830153/Apertura_Punto_de_venta_Cuernavaca.jpg

FUENTE Chirey Motor México