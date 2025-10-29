CHIREY MOTOR MÉXICO CONSOLIDA SU PRESENCIA NACIONAL Y OPTIMIZA EL MODELO DE DISTRIBUCIÓN CON SU ESTRATEGIA "CO-LIVING"

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En respuesta a publicaciones recientes que contienen información inexacta sobre la industria automotriz china en México, Chirey Motor México reafirma su presencia sólida y en expansión en el país, con distribuidores activos en todas las principales ciudades y una red cada vez más fortalecida para ofrecer a los clientes de Chirey, OMODA y JAECOO una experiencia integral, moderna y centrada en el cliente.

Como parte de su evolución continua y estrategia de eficiencia, el grupo implementó en 2024 su modelo "co-living" , una propuesta que integra las operaciones de las tres marcas bajo un mismo techo. Este modelo permite optimizar recursos, mejorar la rentabilidad de los distribuidores y ofrecer una experiencia más conveniente, en la que los clientes pueden comparar, adquirir y dar mantenimiento a sus vehículos en un solo lugar.

"El modelo co-living refleja nuestra visión de largo plazo en México: crecer de forma sostenible junto con nuestros socios distribuidores, garantizando operaciones más eficientes y un servicio superior al cliente. Este concepto no implica cierres, sino consolidación y transformación hacia una red más fuerte y moderna", explicó Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

Desde febrero de 2025, Chirey México ha lanzado siete nuevos modelos para atender las distintas necesidades de los consumidores, con más productos próximos a incorporarse. En particular, el JAECOO 7 Super Hibrido destaca por ofrecer la mayor autonomía y la configuración tecnológica más avanzada de todo el mercado automotriz .

Durante 2025, la mayoría de la red ha adoptado el modelo co-living, consolidando operaciones en ubicaciones estratégicas y fortaleciendo la rentabilidad general. Como resultado, la red nacional mantiene una cobertura sólida y un servicio posventa de calidad, pilares fundamentales de la experiencia del cliente.

Este enfoque basado en la integración es un eje central en la estrategia de Chirey Motor México, orientado a reforzar la presencia de marca, asegurar la satisfacción del cliente y construir una red robusta y rentable que contribuya al desarrollo del país como uno de los mercados internacionales más relevantes para el grupo.

"Seguiremos invirtiendo y creciendo en México. Nuestro compromiso con el país, con nuestros socios y con nuestros clientes es de largo plazo. La transformación de la red refleja exactamente eso: visión, confianza y evolución. Nuestro enfoque estará en el negocio y en la mejora continua de la satisfacción del cliente, mientras las ventas mantienen un crecimiento constante mes a mes", agregó Azcué.

Con presencia global en más de 130 países y más de 17 millones de vehículos comercializados en todo el mundo, Chirey Motor México se consolida como una de las marcas de mayor crecimiento y visión de futuro en el país, impulsada por la innovación tecnológica en toda su gama de productos y por la nueva generación de vehículos Super Híbridos, diseñados para responder a las verdaderas necesidades del mercado mexicano.

