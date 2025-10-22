Grupo Chirey renueva su alianza con UNICEF para impulsar la educación global

WUHU, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Se celebró en Wuhu, China, la Cumbre Internacional de Usuarios Chirey 2025. Grupo Chirey y UNICEF anunciaron hoy la renovación de su alianza global en el ámbito educativo, lanzando una nueva colaboración trienal destinada a transformar la vida de los niños en todo el mundo —especialmente los más vulnerables— al brindarles acceso a una educación de calidad.

Basándose en su contribución inicial de 6 millones de dólares para el período 2023-2025, Grupo Chirey ha comprometido una donación adicional de 6 millones de dólares para los próximos tres años, con el fin de seguir apoyando los programas educativos de UNICEF tanto a nivel global como de manera específica en China, México, Sudáfrica, Turquía, Indonesia y Vietnam.

UNICEF estima que cientos de millones de niños en todo el mundo aún carecen de acceso a una educación de calidad. Más de 600 millones no logran alcanzar los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas, aunque dos tercios de ellos asisten a la escuela. Para aquellos que están fuera del sistema escolar, la alfabetización y las habilidades numéricas básicas siguen siendo inalcanzables. La desigualdad educativa continúa frenando el progreso global, afectando principalmente a los niños que viven en condiciones de pobreza, conflictos, desastres naturales, discapacidades o en comunidades remotas y marginadas.

Desde el inicio de la asociación en 2023, Grupo Chirey ha brindado un apoyo vital a los programas educativos globales de UNICEF. Gracias a esta colaboración, UNICEF ha logrado ofrecer acceso a una educación de calidad a casi 40 millones de niños y adolescentes, incluidos 17 millones en contextos de emergencia. Basándose en este impacto significativo y ante la persistente crisis mundial del aprendizaje, ambas partes han decidido extender su alianza hasta 2028, profundizando su compromiso conjunto con el empoderamiento de la próxima generación.

El nuevo compromiso de 6 millones de dólares de Grupo Chirey apoyará los programas educativos globales de UNICEF para garantizar el acceso a una educación de calidad a los niños más desfavorecidos y marginados, además de fortalecer los sistemas educativos nacionales de los países, generando un cambio sostenible y a gran escala para la infancia.

Durante la ceremonia de renovación, Yin Tongyue, presidente de Chirey Group, declaró: "Grupo Chirey siempre ha situado la responsabilidad social en el núcleo de su desarrollo. No somos solo un fabricante de automóviles: somos un contribuyente comprometido con el desarrollo sostenible global. Los logros alcanzados en los últimos dos años junto a UNICEF refuerzan nuestra convicción de impulsar la educación global. Al renovar esta alianza esencial, Grupo Chirey continuará movilizando recursos globales, colaborando con socios de todos los sectores y contribuyendo activamente al progreso social y a la construcción de un futuro más inclusivo."

Por su parte, el Dr. Myo-Zin Nyunt, subdirector regional de la Oficina Regional de UNICEF para Asia Oriental y el Pacífico, afirmó: "El compromiso de Chirey con la innovación, la responsabilidad social y el impacto global es realmente inspirador. Esperamos profundizar nuestra colaboración y crear aún más oportunidades para los niños de todo el mundo. En nombre de UNICEF y de los millones de vidas infantiles que han sido beneficiadas, gracias por su confianza, su visión y su apoyo inquebrantable. Juntos, podemos construir un futuro más brillante y equitativo para cada niño."

Con el apoyo de Grupo Chirey, UNICEF ha logrado avances notables durante los dos primeros años de la alianza, ofreciendo educación de calidad a decenas de millones de niños fuera de la escuela, incluidos niños con discapacidad, niños desplazados y niños afectados por emergencias. Con el compromiso renovado de Grupo Chirey, este trabajo transformador continuará en China, México, Sudáfrica y Turquía, y se expandirá a Vietnam e Indonesia.

Estos programas se centran en promover entornos de aprendizaje inclusivos, saludables y seguros, garantizando que más niños y adolescentes tengan acceso a oportunidades educativas equitativas y de calidad.

Grupo Chirey ha integrado de manera constante los principios del desarrollo sostenible en su estrategia y operaciones. La renovación de su alianza con UNICEF representa no solo un hito en su compromiso a largo plazo con la responsabilidad social, sino también un paso concreto hacia el cumplimiento de su promesa de "construir un futuro mejor para la próxima generación."

Al unir fuerzas y utilizar la educación como catalizador, Grupo Chirey continuará colaborando con socios globales como UNICEF para promover una visión del desarrollo sostenible más equitativa, resiliente y centrada en las personas en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803204/568849975_824098993550054_6475077562251974381_n.jpg

FUENTE Chirey Motors