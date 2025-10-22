OMODA I JAECOO inauguran su Eco-exhibición global: co-creando los estilos de vida del futuro a través de experiencias multisensoriales

WUHU, China, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de la Cumbre Internacional de Usuarios OMODA I JAECOO 2025, se celebró la inauguración de la esperada Eco-exhibición OMODA I JAECOO, bajo el concepto "NEXT COOL", un espacio que fusiona tecnología, diseño y estilo de vida. Inspirada en la idea "Un showroom, dos estilos de vida", la exposición ofrece una experiencia inmersiva que conecta la movilidad inteligente con la vida cotidiana, consolidándose como una de las principales atracciones del evento.

Durante su jornada inaugural, la exhibición integró soluciones de movilidad, productos ecológicos y experiencias interactivas que reflejan el ADN innovador de las marcas. El espacio atrajo una notable asistencia de medios, socios y visitantes, convirtiéndose en un símbolo de cómo OMODA y JAECOO están redefiniendo la relación entre los vehículos y la vida moderna.

OMODA: creando un hub de energía con estilo cibernético

Guiado por la filosofía "Un showroom, dos estilos de vida", el espacio de OMODA presentó una atmósfera futurista que capturó la atención del público joven. Con luces en tonos azul y púrpura, estructuras geométricas y detalles metálicos, el ambiente reflejó el carácter cyberpunk que distingue a la marca.

Los nuevos modelos OMODA C5 SHS y OMODA C7 hicieron su aparición conjunta, demostrando el liderazgo tecnológico y estético de OMODA en el segmento de nueva energía y crossover. Más allá de los vehículos, la zona incluyó una amplia selección de productos del ecosistema inteligente —desde relojes y bocinas portátiles hasta controladores de videojuegos, estaciones de carga y sistemas de fragancia digital—, simbolizando la expansión del concepto "auto + vida" hacia un estilo de vida conectado y multisensorial.

Los visitantes también interactuaron con los robots AiMOGA, explorando sus capacidades de movimiento e imitación, mientras que las áreas de realidad virtual ofrecieron vistas inmersivas de las soluciones de movilidad inteligente del futuro.

JAECOO: la marca premium todoterreno

Del otro lado de la exposición, JAECOO trasladó a los asistentes de la "exploración del futuro" a la aventura real al aire libre. Con un diseño que combina madera natural, césped, tiendas de campaña y mobiliario de camping, la zona creó un espacio cálido y sofisticado que refleja la filosofía "Refined Comfort Off-Road" de la marca.

Los visitantes pudieron experimentar tres modelos clave, los nuevos JAECOO 5 BEV, JAECOO 7 SHS y JAECOO 8 SHS, que destacan por su eficiencia energética, tracción avanzada y confort premium. JAECOO 5, certificado por TÜV SÜD por su cabina Pet-Friendly, ofrece una experiencia de viaje superior para los amantes de las mascotas, reforzando el enfoque de la marca en los detalles reales de la vida del usuario.

En línea con su visión "auto + vida", JAECOO presentó diversos accesorios que suman al ecosistema de estilo de vida de las marcas, como son: los portabicicletas, adaptadores para uso de energía, ganchos de remolque y lámparas de camping magnéticas, ampliando los escenarios de uso de los vehículos. Además, OMODA I JAECOO organizó un "Festival de Música en el Césped", que integró música, comunidad y naturaleza en un mismo espacio.

Tecnología y estética: una visión compartida de futuro

La Eco-exhibición OMODA I JAECOO no solo mostró la innovación de ambas marcas a través de la integración "auto + vida", sino que también tradujo las posibilidades de la movilidad inteligente del futuro en experiencias tangibles. Al fusionar tecnología, diseño y emoción, OMODA I JAECOO consolidan una nueva forma de entender la movilidad: no solo como un medio de transporte, sino como un vínculo entre las personas, la vida y el mundo que las rodea.

