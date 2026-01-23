Chirey Motor México reafirma su permanencia y compromiso de largo plazo con el mercado mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En el contexto de los recientes cambios en el entorno regulatorio y arancelario, Chirey Motor México, grupo conformado por las marcas Chirey, OMODA y JAECOO, reafirma la solidez de su operación en el país y su compromiso de largo plazo con el mercado mexicano.

"México es un mercado estratégico para la compañía. Durante los últimos años, Chirey ha consolidado una operación madura en el país, con procesos definidos y una red de distribuidores sólida. Como parte de esta evolución, el modelo de distribución co-living ha permitido fortalecer a la Red mediante una estructura más eficiente, con una optimización de puntos de venta y una cobertura sólida en servicio y posventa a nivel nacional", señaló Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México.

Chirey Motor México, a través de sus marcas Chirey, OMODA y JAECOO, confirma que cuenta con planes de contingencia para atender el impacto derivado del incremento en las tarifas arancelarias, con el objetivo de asegurar la continuidad operativa, la estabilidad de su oferta comercial y el respaldo a distribuidores y clientes.

La operación en México se encuentra respaldada por la plataforma industrial global del Grupo Chery, que cuenta con 16 plantas de manufactura a nivel mundial, de las cuales 12 se localizan fuera de China, incluyendo países con tratados de libre comercio con México. Adicionalmente, la compañía opera 9 centros de investigación y desarrollo (R&D) enfocados en el desarrollo y mejora continua de producto y tecnología.

En materia tecnológica, Chirey destaca su tecnología "Súper Híbrida", que ha alcanzado una autonomía combinada superior a 1,675 kilómetros en una sola carga, resultado validado en una prueba de ruta desde la Ciudad de México con destino a San Antonio, Texas.

"Chirey cuenta hoy con una operación consolidada en México. Tenemos una red establecida y planes definidos para operar en el entorno actual. Nuestra permanencia en el país responde a una visión de largo plazo.

México continuará siendo un mercado estratégico para el grupo. La compañía cuenta con capacidades industriales, tecnológicas y operativas para seguir desarrollando su negocio en el país de manera sostenida", concluyó Svein Azcué.

Con esta base, Chirey Motor México reitera su compromiso con el mercado mexicano y con el desarrollo de una operación estable y de largo plazo en el país.

