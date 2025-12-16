Chirey Motor México y Tigres construyen un legado de perseverancia e ingeniería de alto nivel en México

Como socio oficial del club desde 2023, Chirey Motor México celebra el recorrido compartido, donde la perseverancia, el trabajo en equipo y la mejora continua definen tanto al fútbol como a la ingeniería.

CIUDAD DE MEXICO, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Con el cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres concluyó su participación como subcampeón, firmando una campaña marcada por la constancia, la entrega y la convicción. Desde un desempeño sólido en la fase regular, pasando por remontadas clave en la liguilla, hasta intensos duelos en la gran final, cada partido fue reflejo del carácter competitivo del equipo.

Tigres X Chirey CSH Models

Más allá del resultado, Tigres dejó una lección clara: la verdadera grandeza pertenece a quienes no se rinden. Una filosofía que conecta de forma natural con su socio oficial, Chirey, marca que ha acompañado al club en cada paso desde junio de 2023.

Alianza basada en perseverancia y visión

Desde los entrenamientos hasta la noche final, Chirey y Tigres han compartido cada momento clave del camino. Las remontadas en la adversidad, la coordinación dentro del equipo y la búsqueda constante de la victoria reflejan valores que van más allá de la cancha.

Mientras Tigres encarna la perseverancia en el terreno de juego, Chirey la materializa fuera de él, respaldada por más de dos décadas de experiencia tecnológica e innovación automotriz. Desde la calibración precisa de motores hasta el desarrollo de sistemas de conducción inteligente, la marca parte de una convicción clara: la excelencia se construye cuidando cada detalle y enfrentando cada reto con determinación.

Tigres y Chirey: conexión que nace del ADN de la marca

Este espíritu no es nuevo para Chirey. Desde que colocó su primer cimiento en Wuhu en 1997, la marca ha evolucionado de un origen modesto a una red global de ocho centros de investigación y desarrollo, impulsada por más de 30 mil ingenieros en todo el mundo.

Ese crecimiento sostenido y la inversión constante en innovación son la base que permite a Chirey avanzar de forma continua en el desarrollo de nuevas tecnologías, como su sistema híbrido CSH.

Tecnología Chirey Súper Hybrid (CSH): eficiencia con disciplina y precisión

El desarrollo de la tecnología CSH (Chirey Super Hybrid) es resultado de un proceso de prueba, ajuste y perfeccionamiento constante. Un ejemplo de ello es TIGGO 8 CSH, equipado con un motor híbrido que alcanza una eficiencia térmica del 44.5%, una de las más altas del segmento.

Gracias a la coordinación inteligente de su sistema, este SUV logra un consumo combinado WLTC de apenas 1.3 L/100 km, lo que brinda a las familias que recorren largas distancias una experiencia más eficiente, cómoda y amigable con el medio ambiente.

Este nivel de desempeño no surge por casualidad. Responde a una filosofía que guía tanto al deporte como a la ingeniería: dar el 100% para mejorar incluso un 0.01%. Así como Tigres trabaja toda una temporada por un momento decisivo, los ingenieros de Chirey persiguen la excelencia a través de la constancia diaria.

Más allá del futbol: Chirey impulsa el espíritu de superación

El compromiso de Chirey con el deporte no se limita al fútbol profesional. A inicios de diciembre, la marca se convirtió en socio exclusivo de movilidad de los Asian Youth Para Games 2025 (AYPG), bajo el lema "With Chirey, Born to Rise!".

Esta colaboración refleja tanto el reconocimiento a la marca como una alianza operativa profunda, enfocada en apoyar a atletas que representan el valor de la superación personal y la resiliencia.

Mismo espíritu dentro y fuera de la cancha

Desde un estadio en México hasta una pista de competencia en los AYPG, Chirey se mantiene como aliado de quienes no se detienen. Inspirada por atletas y equipos que luchan hasta el final, la marca transforma más de 20 años de conocimiento tecnológico en cada detalle de la experiencia de manejo.

Así, cada trayecto se convierte en una extensión de ese espíritu: seguir avanzando, crecer y no dejar de intentar.

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, productos con una tecnología que permite ahorrar combustible y reducir emisiones en el medioambiente, cumpliendo con la Norma EURO6, incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY se compromete con el desarrollo y con la misión de traer tecnología más avanzada para sus clientes.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de la empresa CHERY INTERNATIONAL

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es una marca con dos distintas personalidades nacidas para redefinir el futuro del automovilismo. OMODA, con su enfoque en diseño y tecnología bajo el lema "Art in Motion", se proyecta como una marca moderna y futurista, orientada a la conectividad y expansión global, con planes de abrir 26 nuevos mercados en 2023 y liderar la comercialización de vehículos eléctricos. Por otro lado, JAECOO, lanzada en 2023, ofrece SUVs urbanas con un fuerte carácter aventurero, tanto para la ciudad como para terrenos más exigentes. Su nombre, derivado de la palabra alemana "Jäger", refleja su espíritu de búsqueda de aventura y libertad, combinando tecnología avanzada, confort y una experiencia de conducción única. Ambas series comparten una visión clara de innovación y expansión en el mercado automotriz global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847243/TIGRES_X_Chirey.jpg

FUENTE Chirey Motor México